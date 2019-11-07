Приграничное состояние: с чем связано нападение боевиков на заставу в Таджикистане

Источник: ИЗВЕСТИЯ @ Татьяна Байкова, Ирэна Шекоян

Москва считает серьезной опасностью проникновение в соседние страны боевиков ИГ («Исламское государство» — организация, запрещена в РФ). Более того, как заявил «Известиям» спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов, сейчас идет переброска террористов в Центральную Азию. По его словам, Россия и другие государства, в том числе Иран, неоднократно предупреждали о подобной угрозе. Исходит она в большей степени от стран Ближнего Востока, а также боевиков, базирующихся в Афганистане. Эти заявления прозвучали после того, как стало известно о том, что два десятка игиловцев перешли границу с Таджикистаном и атаковали заставу «Ишкобод».





Тревожный звонок

Нападение на погранзаставу «Ишкобод» на таджикско-узбекской границе в 60 км к западу от Душанбе боевики устроили в ночь на 6 ноября. В общей сложности террористов было 20. Большую часть из них (15) уничтожили, оставшихся задержали и допросили. При этом в ходе операции погибли и два силовика с таджикской стороны. Довольно скоро стало известно: нападавшие были членами запрещенной в РФ террористической группировки ИГ и прорывались в Таджикистан с конкретным заданием — устроить теракты для дестабилизации обстановки в стране.

По словам директора второго департамента Азии МИД России Замира Кабулова, Москва все последние годы неоднократно предупреждала о нарастании такой угрозы.

— К сожалению, вот этот случай показывает, что с этим злом и опасностью необходимо бороться. Причем профилактически, то есть заранее. Нам нельзя дожидаться, когда уже не 20 боевиков, а гораздо больше террористов будет проникать в союзные государства Центральной Азии. Поэтому это серьезная угроза для России. Но в первую очередь это угроза для наших центральноазиатских партнеров, — заявил дипломат.

Он отметил, что Россия помогает своим союзникам в регионе. Происходит это в основном по линии ОДКБ. И хотя Узбекистан формально не является членом организации, РФ имеет с соседним государством широкое сотрудничество, поэтому подобная помощь ему оказывается на плановой основе.

— Я абсолютно не сомневаюсь в их боеспособности. Но это не означает, что эти дружественные России республики должны успокоиться. Это для них серьезное предупреждение, на которое они должны обратить внимание. И самое важное — им необходимо подавлять проявление террористической угрозы в зародыше. Профилактика необходима, чтобы неповадно было впредь, — отметил Замир Кабулов.

Исходя из последних событий в Центральной Азии, а также успехов на антитеррористическом фронте на Ближнем Востоке можно сделать вывод о том, что боевики ИГ в целом пытаются передислоцироваться в Центральную Азию. Как добавил дипломат, именно сейчас идет переброска части террористов — выходцев из региона. Россия говорила об опасности ещё до того, как всё произошло в реальности.

В таком развитии событий не сомневались и в Иране. Так, в марте на встрече с религиозными, племенными лидерами и политической элитой в Багдаде президент страны Хасан Роухани заявил, что Соединенные Штаты сейчас перебрасывают террористов с Ближнего Востока в Афганистан, Центральную Азию и на Кавказ.

Замир Кабулов напомнил, что Москва продолжает диалог с американскими партнерами по поводу террористической активности, в том числе в Афганистане.

— Они утверждают, что они эту борьбу успешно ведут. Но результаты налицо. В том числе поэтому их нахождение на территории Афганистана не самым лучшим образом сказывается на ситуации в стране в принципе, — заметил дипломат.

Брешь на границе

Активизация боевиков-исламистов у границ Таджикистана — дело отнюдь не вчерашнего дня. В разные годы около тысячи граждан страны отправились воевать на стороне ИГ, а после вытеснения этой террористической группировки из Сирии и Ирака оказались в соседнем Афганистане. При этом афганский север, как говорят эксперты, оказался неподконтролен не только центральным властям в Кабуле, но и движению «Талибан» (запрещено в РФ), став негласной вотчиной разного рода исламистских групп, в первую очередь ИГ.

При этом, несмотря на достаточно серьезное усиление на афгано-таджикской границе (а она растянулась на 1400 км) и создание нескольких новых погранзастав и постов, перейти эту линию по-прежнему не так сложно. Некоторые высокогорные участки практически необитаемы, нет вблизи к ним и никаких армейских частей. Потому, к слову, через границу Афганистана и Таджикистана пролегает и путь контрабанды наркотиков — ещё один бич региона наряду с терроризмом.

— Нынешний инцидент — уже не первый такой случай. Подобным образом афгано-таджикскую границу «прощупывают» более двух десятков раз в год. Частично это связано с наркотрафиком, частично с террористическими организациями, которые прикрывают этот наркотический поток, — сказал «Известиям» эксперт Центра изучения современного Афганистана Никита Мендкович. — Нынешнюю вылазку можно считать опасным симптомом: подобная разведка боем активизировалась и в дальнейшем будут попытки новых рейдов и инфильтрации ИГ и других террористов в Таджикистан.

В феврале этого года замминистра внутренних дел России Игорь Зубов заявил о том, что боевики-исламисты намерены вскоре атаковать Таджикистан, вынудив массу беженцев хлынуть в Россию. Однако тогда в самом ведомстве такую оценку назвали частным мнением и «субъективным прогнозом возможного развития политической обстановки» в Центральной Азии. В таджикском МИДе алармизм Игоря Зубова также сочли преждевременным. Обстановку в северных районах Афганистана, непосредственно граничащих со странами Центральной Азии, во внешнеполитическом ведомстве назвали напряженной, но подчеркнули: «ситуация находится под полным контролем таджикских пограничных служб». Инцидент на заставе «Ишкобод» на этой неделе, однако, показал, что всё не так просто.

Источник: https://nstarikov.ru/prigranichnoe-sostojanie-s-chem-svjazano-napadenie-boevikov-na-zastavu-v-tadzhikistane-110068