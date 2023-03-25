Лично для меня, чеченца, бывшего колхозника СССР, одного из представителей Великой Руси, факт выдачи ордера на арест нашего Президента Владимира Путина оказался дважды интересен и полезен.

Во-первых, этно-исторически. Ай, Моська, знать она сильна! Наконец-то я поинтересовался, где она, Гаага и кто там суверен-хозяин? Оказывается, это третий по величине город Королевства Нидерланды. Голландцев там всего около половины населения, а кто остальные, сам чёрт не разберёт. Да и сами-то коренные кто? То ли голландцы, то ли нидерландцы… А может голдштинцы? Известно же, что в 1634 году ко двору Михаила Фёдоровича прибыло посольство от голштинского герцога Фридриха III. В числе прочего решили вопрос о постройке на Волге десяти кораблей для путешествий в Персию. Первый корабль, «Фредерик», был спущен на воду в 1636 году. Он шёл под голштинским флагом, удивительно похожим на наш нынешний триколор. Первый же шторм выбросил его на берег и от этой затеи русские отказались.

Да что там историю ворошить – надо смотреть в будущее. Что бы ни делал, какие бы гадости ни выдумывал коллективный Запад, в итоге всё оборачивается на пользу России.

В этом смысле очень полезен глобально-политический аспект «ареста» Владимира Владимировича. Наконец-то нанесён сильнейший удар по сторонникам вредоносного проекта «Москва - Третий Рим», которые упорно пытаются путать Путина. Теперь легче понять, что наследница бесчеловечного, рабовладельческого Рима только одна страна – Соединённые Штаты Америки. Римский статут Международного уголовного суда (Гаага) принят на дипломатической конференции в Риме 17 июля 1998 года и вступил в силу с 1 июля 2002 года. Устав устанавливает функции, юрисдикцию и структуру суда. На Америку это не распространяется, ибо это орган, который выполняет её функцию мирового гегемона.

Функция очень проста: пахан нагибает все народы на этой планете, которые хотят жить на своей земле по своим законам, а суд в Гааге делает разбой узаконенным. Примеров выше крыши. США в кровавой бойне разнесли Югославию. А в мае 1999 года Гаагский трибунал для уже бывшей Югославии выдвинул обвинения против бывшего президента Югославии Слободана Милошевича в совершении «военных преступлений».

Перед смертью Слободан Милошевич обратился к трём народам – России, Украине, Беларуси (он считал всех жителей этих стран истинно русскими). Вот отрывок из интервью, которое Милошевич, как считается, дал в тюрьме незадолго до смерти: «Братья, помните о судьбе Югославии! Не дайте поступить с вами так же! Зачем вам Европа, русские? Трудно найти более самодостаточный народ, чем вы. Это Европа нуждается в вас, но не вы в ней. Вас так много, целых три страны, а единства нет. У вас есть все свое: много земли, энергия, топливо, вода, наука, промышленность, культура...».

Ирак раздербанен после выставки пузырька с якобы радиоактивным веществом. Как оказалось, зря, оболгали! Но дело сделано. Ливия, не менее страшная казнь Муаммара Каддафи. Уничтожая наших друзей, пахан идёт дальше. Запланированы конфликты в Центральной Азии. Нынешние лидеры псевдо-государств, проглотившие суверенитета по совету Ельцина столько, сколько смогли, забывшие о своих соплеменниках, о своей-то личной судьбе должны позаботиться…

Не буду перечислять президентов стран, на которых «наехал» суд в Гааге. Как правило, это экс, бывшие. К примеру, в Международном уголовном суде в Гааге 28 января 2016 года судили бывшего президента Кот-д'Ивуара Лорана Гбагбо.

Велик ли был международный резонанс? А в случае с Путиным ситуация совершенно иная. Россия – не Кот-д'Ивуар! Президент Российской Федерации не бывший, Россию пахан не раздербанил, она ему вообще не по зубам. Так в чём же дело, чего позориться с ордером на арест?

Идиотский ордер можно считать «обраткой» на «юридический» грешок РФ ещё с мая 2022 года. Был необходим трибунал над нацистскими преступниками, вытащенными из подземелий «Азовстали». До поставок тяжелых вооружений киевскому режиму. Однако вместо этого самых отъявленных украинских военных преступников, на которых просто клейма ставить негде, выменяли на Виктора Медведчука. Нет ни у нас, ни в Украине олигархов, не связанных с Западом! Пора понять: либо Россия будет судить на трибунале преступный режим Зеленского, либо Запад устроит свое собственное судилище по Украине.

Такого сраму, как министр юстиции Германии Марко Бушман, вряд ли имел любой рядовой юрист Европы. По его словам, если «нога Путина ступит на территорию Германии», он будет арестован, согласно решению МУС. Как тут не вспомнить последнюю книгу Библии, слова из Откровения Иоанна Богослова «знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Кто такой Бушман, знают не все, а что такое Германия под пятой «пахана», уже ясно любому политику. Ясно и рядовому бюргеру.

Нога Русского человека ступала на территорию Германии не раз! И каждый раз весь мир, сама Европа после этого вздыхала с облегчением и начинала строиться, рожать детей без страха, что они будут в рабстве, либо убиты. И на этот раз проблемы не только Германии, но и всей самоунижающейся, самоуничтожающейся Европы будет решать Россия. Но не оружием.

Мировой пахан, уже не гнушающийся терроризма, с ума не сошёл, будущее готовит в меру сил. США деиндустриализируют Евросоюз из-за стремления к концепции индустриализации AUKUS. Доллар не сдохнет. Здесь готовится его новый плацдарм. Им не нужны альтернативные индустриальные центры и, возможно, в ближайшие полгода, они устроят войну в Юго-Восточной Азии для того, чтобы не допустить расширения Китая в сторону Малайзии. Китай, который всегда себе на уме, на сегодняшний день понял, что нуждается в России даже больше, чем раньше.

С началом СВО не только европейские сценарии, написанные заранее, «полетели в печку». Запущен процесс коренной фундаментальной трансформации мироустройства, сценарии буквально на «коленке» переделываются до сих пор. Кто первый сможет создать трансдисциплинарные группы, которые смогут синтезировать информацию, предложить новый стиль, тот и победит. У нас эти группы есть, но пока не в Кремле, а буквально на улице. К примеру, клуб «Улица Правды», где собираются разумные от Народа. Это единственное место, где можно найти людей, которые имеют разное образование и профессию, способны выдать единый цельный продукт. Только русские могут ввести в систему рассуждения факторы абсолютно разных дисциплин, синтезировать их и показать некую органику будущего.

Падение Рима означало тотальное, стопроцентное, падение всей элиты. Ситуация с Европой приближается к этому, так как все сценарии приходится пересматривать на бегу. Как только они начинают переделывать сценарий в одной сфере, начинается проблематика в другой.

В России тоже всё не так гладко: выродилась вся элита. Возможно, что ротация элит продлится аж до 2028 года, если резко не начать что-то делать.

Кстати, оппозиция Грузии получила «зелёный свет» на украинский сценарий.

Есть проблемы со Средней Азией и Казахстаном. Талибы вытеснили все протестные группы на границу с Киргизией. Турки не хотят втягиваться в эту ситуацию. Армяно-Азербайджанский конфликт сильно напоминает Российско-Украинский, при том, что этнически и антропологически это два разных народа. На сегодняшний день невозможно создать субъект, который все эти конфликты урегулирует. На территории Ирана сейчас идёт серия диверсий и они всерьёз готовятся к конфликту с Израилем. Диверсии, в свою очередь, провоцируют новые социальные потрясения.

Старая европейская элита «хватилась» поздно. Она никак не может договориться с британской элитой и находится с ней в «контрах». Традиции и этика таковы, что эти люди «в одном помещении не встречаются».

У России есть аргумент, с которым европейцы не знают, что делать. У них очень много не капитализированных активов и они не знают, как с ними работать. Где будущее, куда вложиться? Это Россия, господа! Россия, избавляющаяся от «друзей доллара». Именно здесь активы снова станут боевыми, направленными на созидание.

Эдуард Наипов,

Кострома