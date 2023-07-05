Варшава доигралась: Кремль лишил Польшу СЛАНЦЕВОГО ГАЗА
Кремль и газовая альтернатива. Получит ли Польша сланцевый газ? Геоэнергетика Инфо. Польша может не получить сланцевый газ благодаря Кремлю. Брюссельский Центр европейских исследований сообщил, что Россия финансирует экологические группы, которые выступают против добычи сланцевого газа в Европе. На эти цели Кремль потратил 82 миллиона евро. Получается благодаря марионеткам Путина, Польша лишилась сланцевого газа?
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