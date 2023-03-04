Польша доигралась: Нефти по “Дружбе” БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ | Геоэнергетика Инфо
Польша доигралась: Нефти по “Дружбе” БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ. Геоэнергетика Инфо
Россия полностью прекратила поставки нефти в Польшу по нефтепроводу Дружба. По данным польского концерна PKN Orlen, в Польшу больше не поставляется российская нефть по трубопровод Дружба. Поставки в рамках последнего действующего контракта, покрывавшие примерно 10 процентов потребностей PKN Orlen, были остановлены российской стороной. На данный момент Польша получает российскую нефть только по трубопроводам. Да и имеющиеся объемы не такие уж и большие, контракт предусматривает прокачку 200 тысяч тонн в месяц. Как уже неоднократно заявляли в Варшаве, Польша намерена полностью прекратить закупать российскую нефть.
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