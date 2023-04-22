Европа доигралась: Польша Перекроет Нефть и Газ из России | Геоэнергетика Инфо
Евросоюз доигрался: Польша готова перекрыть газ и нефть из РФ. Геоэнергетика Инфо
Польша предлагает в 11-м пакете санкций ЕС запрет импорта всего газа и нефти из России. Варшава предлагает, среди прочего, остановить импорт российской нефти по северной ветке нефтепровода “Дружба”, идущего в Германию и проходящего через Польшу. Нынешние санкции ЕС на трубопроводную нефть не распространяются. Также польская сторона предлагает полностью запретить импорт из России природного газа, в том числе сжиженного, и алмазов, а также ограничить сотрудничество в области ядерной энергетики – последнее, как известно, открыто поддержали Германия и Литва.
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