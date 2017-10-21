Польша: живые из ненависти к мертвым сносят советские памятники

Свершилось. Сегодня в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, разрешающий сносить советские памятники. Погибших красноармейцев, отдавших свои жизни ради освобождения Польши, ее «благодарные» потомки объявили вне закона. Раз коммунизм панове объявили тоталитарной идеологией, значит, и памятникам нет места на польской земле.

Есть, конечно, в законе маленькое исключение, снимающее якобы ответственность с руководства страны: демонтаж советских мемориалов будет производиться по решению органов местного самоуправления. Сохранили видимость народоизъявления, прикрылись местными властями. Это ли не символично, как и, собственно, дата принятия закона – 22 июня 2017 года. 76 лет прошло с того дня, как гитлеровские орды напали на Советский Союз. Поляки все же смогли «отблагодарить» за свое спасение…

Снос памятников, вандализм – это мы уже проходили. Но будущее готовит новые сюрпризы: советские воинские кладбища не были охвачены законом. Что делать с прахом советских солдат и офицеров? В Институте национальной памяти уже предлагают об этом подумать. Страшно представить, до чего они могут «додуматься» и сотворить на своей земле.

В Варшаве уже приравняли красноармейцев к фашистам, оккупантам, а местных националистов из Армии крайовой и Национальных вооруженных сил, воевавших против советской армии и красных поляков, героями. Польское общество усиленно накачивают антисоветской и антироссийской пропагандой, пересматривая историю.

Позабыто и взаимное соглашение об охране и защите захоронений и мест памяти военнослужащих и жертв политических репрессий, согласно которому Варшава ОБЯЗАНА оберегать могилы советских воинов. Сберегли уже… в прошлом месяце, когда снесли мавзолей красноармейцев в городе Тшчанка. Осквернение могил не за горами.

Нет, я не утверждаю, что все поляки оскотинились. Участники военно-исторического общества «Курск» намерены бороться за сохранение советских мемориалов, вплоть до обращения в международные суды. Жители городов Жешув, Замосцье и Гливиц смогли защитить от сноса советские памятники. И местные власти, бывает, саботируют эти дурные инициативы.

Но что будет дальше, когда война с мертвыми героями уже узаконена, а вот живые люди, недовольные нынешней властью, остались? Варшава инициирует преследование и расправы над конкретными людьми?

Польские власти даже не думают о последствиях и ответных шагах России, которые им тоже не понравятся. Памятники, правда, рушить не станем: зачем деградировать до уровня однопартийцев Качиньского, но персональные санкции, меры экономического характера и еще какие-нибудь сюрпризы им гарантированы. Польша нам не друг, не союзник, а так… страна, испытывающая наше терпение своими мелкими мерзкими выходками.

P.S. От себя добавлю только одно: не стоит во всех этих мерзостях винить только польские власти. Они опираются на определенную часть населения, проецируют вовне их идеи и желания. Об этом всегда стоит помнить и никогда не забывать. Не пытаться в учебниках по истории «толерантно» искажать события, чтобы дети, мол, не испытывали негатива к полякам. С украинцами уже доигрались в «братские народы». Здесь, конечно, иной случай, но схема та же. Не стоит прощать тех, кто этого не достоин.