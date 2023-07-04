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Глубокое молчание любителей уроков демократии

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Сейчас только ленивый не пинает Макрона и Францию.
А вот понять, посочуствовать…Конечно же нет. Любители двойных стандартов достойны только публичного осмеяния.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8467218.html
Метки: макрон, протесты, Франция, эрдоган, юмор
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 17 17
    Арина только что

      Ой, да ладно! Во Франции это национальная традиция “самовыражёвывания”, начавшаяся с удачного взятия Бастилии и никак до сих пор не заканчивающаяся. Есть о чем разговоры говорить. Ну побарагозят чуток и угомонятся. В первый раз что ли?

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