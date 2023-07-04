Главная » Невероятное в мире, Политика

Британские “эксперты” видят с этом негатив

35 1


Британские "эксперты" видят с этом негатив

Прекрасное.

Британские эксперты обеспокоены тем, что талибы уничтожают наркоиндустрию Афганистана.
Об этом говорится в публикации The Telegraph.
В статье говорится, что Талибан объявил войну производству наркотиков, уничтожив 80% посевов мака в Афганистане, который ранее был крупнейшим экспортером наркотиков-опиатов в мире.
«Боевики Талибана перемещаются с фермы на ферму, уничтожая посевы мака и наказывая нарушителей», – рассказывает издание.
Однако эксперты The Telegraph видят в этом негатив.

О чудо – в последний год талибов у власти перед вторжением США, Афганистан добился максимального снижения производства героина и маковых посевов с начала 90х годов.
После возвращения Талибана к власти 2 года назад, производство наркотиков устойчиво снижается.
А вот во времена оккупации Афганистана США и их сателлитами, площадь маковых посевов и объемы производства наркотиков ставили ежегодные рекорды.
Британские "эксперты" видят с этом негатив.

PS, Для тех, кто не понимает, почему Талибан сокращает производство наркотиков. Это одну из условий международного признания со стороны ряда стран, в том числе России, Китая и Ирана.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8466863.html
Метки: афганистан, Британия, героин, наркотики, США, талибан, Талибы
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-238 за 10 декабря 2011
Николай Стариков и Сергей Глазьев в программе Русская политика
РОССИЯНЕ ПРЕДЧУВСТВУЮТ НАСТУПЛЕНИЕ ДЕФОЛТА
Новости Украины и Новороссии 11 октября 2017
ТАЙНОЕ МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
Один комментарий » Оставить комментарий

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru