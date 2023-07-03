Импортозамещение в микроэлектронике, или Как заставить компании полюбить отечественное (М.Горшенин)
Как обстоят дела с импортозамещением в России, почему отечественные компании пытаются притормозить импортозамещение и закупают иностранную технику; почему с западной продукции мы переходим на китайские аналоги вместо отечественных; в чем сложности отечественного производства… Максим Горшенин и Валентин Каськов обсуждают перспективы замещения зарубежных товаров на рынке высоких технологий.
00:00 Импортозамещение ведется с 2012 года
01:30 про российскую компанию BITBLAZE, производящую сервера и систему хранения данных на российских процессорах
03:45 о производителе жестких дисков, твердотельных накопителей Джиэс Нанотех (Калининградская область)
05:05 о компании Цифровые решения
06:45 о наличии продукции на складах
07:55 Aquarius купила Aerodisk
08:40 о нежелании гоструктур скорого перехода на российское оборудование
11:00 про закупки российских программно-аппаратных комплексов
14:25 про шпионское оборудование в китайских автомобилях и автомобилях TESLA
15:33 про китайские камеры и сливы информации на китайские сайты для взрослых
16:00 про шпионские закладки на зарубежных процессорах
18:30 про серую область в процессорах INTEL
20:40 о возможностях массового производства в России
22:20 о китайских банкоматах Сбера, переходе Газпромбанка и Промсвязьбанка на отечественное оборудоватие
24:20 про SWIFT на IBM
24:50 про иностранные мессенджеры и о сливе маршрутов движения первых лиц России через Whatsapp
26:20 о необходимости цифрового НКВД
31:50 об опасности публичности из-за санкций
33:50 о разнице между мотивированием и стимулированием
34:40 о системах поощрения импортозамещения
36:40 про выгоду зарубежных закупок
38:00 про порядок и задержания
40:00 про опыт Китая в импортозамещении, про передачу технологий
42:00 про необходимые перемены для развития ИТ в имеющихся условиях
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