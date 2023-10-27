Российские 28 нм появятся к 2027 году (Максим Горшенин)
Как проходил форум "Микроэлектроника-2023", в какой стадии находится импортозамещение микроэлектроники в России и когда в розничные магазины поступят смартфоны на ОС "АВРОРА" рассказывает IT-эксперт Максим Горшенин.
Ведущий: Илья Бокатов
Комментарий редакции
Основные темы беседы:
- Перспективы развития микроэлектронной промышленности в России, в том числе производства литографического оборудования.
- Возможность использования российской мобильной ОС Аврора на смартфонах китайских производителей.
- Причины повышенного внимания к недавнему форуму "Микроэлектроника" в Сочи.
Основной вывод – несмотря на определенный прогресс, России предстоит еще много работы для достижения технологического суверенитета в сфере микроэлектроники.