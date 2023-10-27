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Российские 28 нм появятся к 2027 году (Максим Горшенин)

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Как проходил форум "Микроэлектроника-2023", в какой стадии находится импортозамещение микроэлектроники в России и когда в розничные магазины поступят смартфоны на ОС "АВРОРА" рассказывает IT-эксперт Максим Горшенин.

Ведущий: Илья Бокатов

Комментарий редакции

Основные темы беседы:

- Перспективы развития микроэлектронной промышленности в России, в том числе производства литографического оборудования.

- Возможность использования российской мобильной ОС Аврора на смартфонах китайских производителей.

- Причины повышенного внимания к недавнему форуму "Микроэлектроника" в Сочи.

Основной вывод – несмотря на определенный прогресс, России предстоит еще много работы для достижения технологического суверенитета в сфере микроэлектроники.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=ONZXN_jP1oo
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