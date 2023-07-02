События 24 июня в России нельзя называть мятежом? Кто стоит за Пригожиным? Какой звоночек прозвучал для вертикали власти? Чем обычно заканчивались госперевороты? Ленин был прав? На вопросы проекта "В теме" отвечает историк Евгений Спицын.

СМОТРИТЕ В ЭТОМ ВЫАУСКЕ. КОРОТКО:

00:00 Анонс;

00:53 "Корниловский мятеж!" // С чем можно сравнить события в России 24 июня?

04:58 "Большую роль сыграли большевики!" // Что предлагал Ленин?

06:01 "Вообще никаких параллелей!" // Почему говорят, что это смута?

06:46 "Физическая ликвидация первого лица!" // Какую ключевую вещь забывают?

08:00 Это был НЕ мятеж?

09:11 "Это в чистом виде были разборки правящего класса!"

10:52 "Избирали не династию Романовых! Избирали Мишу Романова!"

12:23 "Без крови не обходилось нигде и никогда!" // Про попытки свержения власти и дворцовые перевороты;

13:57 А какие перевороты были самыми кровавыми? // "Они не сделали главное!"

15:25 "У нас не укоренилось участие армии в политике!"

16:15 "Вроде Пригожин неглупый человек! На что он рассчитывал?" // Про тревожный звонок для власти;

17:48 "У нас эта община сохранилась! Уникальный случай в истории!"

19:28 "Власть стала жить сама по себе!"

20:56 Какую угрозу видел Сталин? // Про Компартию, армию и спецслужбы;

22:38 В чём был прав Ленин?

24:54 "Произошла подмена понятий!" // Чем хорошо ВНС?

26:50 "Нам надо вернуть основные принципы советской власти!" // Какие и зачем?

27:50 "Огромное количество вопросов у людей простых возникает!" // Про ситуацию с Пригожиным;

28:41 "Они сами растерялись!" // Про реакцию Запада;

28:52 "Он не болтун!" // Почему Лукашенко вёл переговоры с Пригожиным?

30:17 "Мы так до конца и не понимаем, кто стоял за Пригожиным!" // Сколько денег тратили на содержание ЧВК "Вагнер"?

32:57 "Там, видимо, личный конфликт между Шойгу и Пригожиным!"

33:18 "Оборону-то держали армейские корпуса!" // Про контрнаступление;

36:04 "Чистилище и для кадров!" // Про карьеру военных;

39:09 "Битком забиты! Они просто притаились!" // Нужна кадровая чистка?

#пригожин #россия #лукашенко

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