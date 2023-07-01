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Полевой лагерь ЧВК “Вагнер” в Белоруссии

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Полевой лагерь для размещение ЧВК "Вагнер" в Белоруссии.
Лукашенко уже дал отмашку на работу "Вагнера" в Белоруссии по обучению белорусских вооруженных сил.
Сколько именно "Вагнеров подъедет" в Белоруссию пока неясно. Большая часть все еще отдыхает в полевых лагерях в ЛНР.
Украина между тем объявила, что будет усиливать границу с Белоруссией из-за "угрозы Вагнера".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8459550.html
Метки: белоруссия, война на украине, лукашенко, Украина, чвк вагнер
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