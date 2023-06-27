Прошло 3 года
2020-й год. NEXTA – Режим Лукашенко слаб и скоро падет.
2023-й год. В Белоруссии есть ЧВК "Вагнер" и ядерное оружие, а основатель NEXTA работает на КГБ Белоруссии.
PS. Еще из заявлений Лукашенко по "Вагнеру".
1. Вербовочных пунктов ЧВК "Вагнер" в Белоруссии не будет.
2. В то же время, Лукашенко не препятствует вступлению белорусов в ЧВК "Вагнер, главное, чтобы они понимали смертельную опасность такой работы.
3. Под размещение для ЧВК "Вагнер" была предложена старая военная часть.
4. Лукашенко прозрачно намекнул, что Белоруссия может стать транзитной страной для переезда Пригожина и ЧВК "Вагнер" еще куда-то. Возможно для работы в Африке.
5. Никаких провокаций на границе с НАТО ЧВК "Вагнер" устраивать не будет.
6. ЧВК "Вагнер" все еще размещается в полевых лагерях в Луганской Народной Республике.