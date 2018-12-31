avara2008 Что мы празднуем на Новый год?

Александр Новак



11.12.2012





Из года в год, ни разу не задумываясь об истоках традиций, весь честной народ празднует Новый Год.



Веселье, шум, огни и фейерверки, курантов бой, обещания и поздравления, застолье, звон бокалов, танцы до утра и смех, нового счастья друг другу все желают в новом году, но никто и не подумал, почему…



Красивое начало, будоражит душу, воспоминаниями манит, не так ли? Но будет ли радость на ваших лицах, когда узнаете вы правду о том, что скрывает в себе «светлый» праздник «Новый Год»?!



Вы уже давно не малые дети, а посему, радость вашу с лица я сотру! Пора трезветь и просыпаться, пора за знания хвататься! Собрав свою волю в кулак и, не лукавя душу, пора сказать прощай еврейским богам! Свои праздники у нас имеются, есть также свой родной славянский Новый год, Новолетием который именуется! Оригинал взят уАлександр Новак11.12.2012Из года в год, ни разу не задумываясь об истоках традиций, весь честной народ празднует Новый Год.Веселье, шум, огни и фейерверки, курантов бой, обещания и поздравления, застолье, звон бокалов, танцы до утра и смех, нового счастья друг другу все желают в новом году, но никто и не подумал, почему…Красивое начало, будоражит душу, воспоминаниями манит, не так ли? Но будет ли радость на ваших лицах, когда узнаете вы правду о том, что скрывает в себе «светлый» праздник «Новый Год»?!Вы уже давно не малые дети, а посему, радость вашу с лица я сотру! Пора трезветь и просыпаться, пора за знания хвататься! Собрав свою волю в кулак и, не лукавя душу, пора сказать прощай еврейским богам! Свои праздники у нас имеются, есть также свой родной славянский Новый год, Новолетием который именуется!





На этом с рифмой всё, а кому интересно стало, прошу прочитать мою статью «Новолетие – славяно-арийский Новый Год». Заверяю вас не пожалеете, а только просветлеете!



Итак, из вышеприведенной статьи, нам уже известно, что у наших предков, славяно-ариев, существовал свой исконный календарь – Коляды Дар, по которому на момент введения лже-Пётром в 1699 году нового летоисчисления и празднования Нового Года с 1 января, было Лето 7208 от Создания Мира в Звёздном Храме.



Своим указом император Пётр I украл у русского народа 5508 лет прошлого!



В Лето 7208 от С.М.З.Х. или по новому стилю в 1699 году лже-Пётр I, который недавно вернулся из европейского посольства, где его и подменили (прим. А.Н. – но об этом есть подробная статья «Самозванец Великий»), издал указ об упразднении старого календаря, который существовал на Руси ни много, ни мало, а как минимум 7208 лет, и ввёл западноевропейский календарь от Рождества Христова, который был придуман Дионисием Малым всего-то в VI веке нашей эры.



При этом он перенёс начало календаря или Новолетие, как правильно по-нашему, по-русски, со дня Осеннего равноденствия на 1 генваря или, как сейчас принято называть января. 1700 год он выбрал как начальную дату нового летоисчисления!



Прошу обратить внимание на фразу «новое летоисчисление», так как ничего просто так не делается, а очень логичный хронологически-последовательный путь к этому якобы новому летоисчислению, покажу в дальнейшем исследовании событий, предшествовавших такому решению новоявленного Петра (прим А.Н. – так как из Европы вернулся уже другой человек, назвавшийся Петром I).



И вот в канун «новогодних праздников», глашатаи под барабанный бой объявили москвичам царский указ (прим. А.Н. – «Ѣ» – читается как «е», а «ъ» в конце слов не читается):



«Декабря 20. Именный.— О празднованіи Новаго года. Великій Государь указалъ сказать: извѢстно Ему Великому Государю нетолько что во многихъ Европейскихъ Христіанскихъ странахъ, но и въ народахъ Славянскихъ, которые съ Восточною православною нашею Церковью во всемъ согласны, какъ:

Волохи, Молдавы, Сербы, Далматы, Болгары и самые Его Великого Государя подданные Черкассы и всъ Греки, отъ которыхъ вѢра наша православная принята,

всѢ т Ѣ народы согласно лѢта свои счисляютъ отъ Рождества Христова осьмь дней спустя, то есть Генваря съ 1 числа, а не отъ созданія міра, за многую разнь и считаніе въ тъхъ лѢтахъ, и нынъ отъ Рождества Христова доходитъ 1699 годъ,

а будущаго Генваря съ 1 числа настанетъ новый 1700 годъ купно и новый столѢтный вѢкъ и для того добраго и полезнаго дъла, указалъ Великій Государь впредь лъта счислять въ Приказахъ и во всякихъ дълахъ и крѢпостяхъ писать съ нынѢшняго Генваря съ 1 числа отъ Рождества Христова 1700 года.



А въ знакъ того добраго начинанія и новаго столътнаго въка въ царствующемъ градѢ МосквѢ, послѢ должнаго благодаренія къ Богу и молебнаго п Ѣ нія въ церкви и кому случится и въ дому своемъ, по большимъ и проѢзжимъ знатнымъ улицамъ знатнымъ людямъ и у домовъ нарочитыхъ духовнаго и мірскаго чина передъ вороты учинить нѢкоторыя украшенія отъ древъ и вѢтвей сосновых, елевыхъ и можжевелевыхъ противъ образцовъ,

каковы сдѢланы на Гостинъ дворѢ и у нижней аптеки, или кому как удобнѢе и пристойнѢе, смотря по мѢсту и воротамъ, учинить возможно;

а людемъ скуднымъ каждому хотя по древцу, или вѢтьвѢ на вороты, или над храминою своею поставить; и то бъ то поспѢло, нын Ѣ будущаго Генваря къ 1 числу сего года,

а стоять тому украшенію Генваря по 7-й день того жъ 1700 года. Да Генваря жъ в 1 день, въ знакъ веселія, другъ друга поздравляя Новымъ годомъ и столѢтиимъ вѢкомъ, учинить сіе:

когда на большой Красной площади огненныя потѢхи зажгутъ и стрѢльба будетъ, потомъ по знатнымъ дворамъ Боярамъ и Окольничимъ и Думнымъ и Ближнимъ и знатнымъ людямъ палатнаго, воинскаго и купецкаго чина знаменитымъ людямъ,

каждому на своемъ дворѢ изъ небольшихъ пушечекъ, буде у кого есть,

и изъ нѢсколько мушкетовъ или инаго мълкаго ружья учинить трожды стрѢльбу и выпустить нѢсколько ракетовъ, сколько у кого случится, и по улицамъ большимъ, гд Ѣ пространство есть,

Генваря с 1 по 7 число по ночамъ огни зажигать изъ дровъ или хворосту или соломы, а гдѢ мѢлкіе дворы, собрався пять или шесть дворовъ, такой огонь класть или, кто похочетъ, на столбикахъ поставить по одной или по 2 или по 3 смоляныя и худыя бочки, и наполни соломою или хворостомъ, зажигать;

а передъ Бурмистрскою Ратушею стрѢльбѢ и такимъ огнямъ и украшенію по ихъ разсмотрѢнию быть же».



Первый день Нового 1700-го года начался парадом на Красной площади в Москве. А вечером небо озарилось яркими огнями праздничного фейерверка. В знак всенародного праздника палили из пушек, а вечером, в тёмном небе вспыхивали разноцветные невиданные прежде огни фейерверка.



Вот так просто, одним царским указом было украдено у русов, аж 5508 лет прошлого, да не просто отнято с разделением на новые и старые эры, как принято излагать свою историю «правильным» государствам, а насовсем!



Если кто не знает, за этим указом последовал другой, где самозванец повелел свезти все книги в столицу Московии или Московской Тартарии (прим. А.Н. – настоящее название той России, которой правил Пётр I) – Москву, якобы для снятия копий. Но ни оригиналы, ни копии с тех оригиналов так и не вернулись к их владельцам.



Огромное множество старинных книг было уничтожено, чтобы стереть с лица Земли упоминания об истинном летоисчислении наших предков. Но даже, те немногие книги, что тайно сохранились, дают совсем иное представление о якобы варварском, рабском и невежественном периоде из прошлого наших, на самом деле, славных и великих предков.



Дату начала нового летоисчисления лже-Пётр I выбрал не случайно. Так, 25 декабря, весь христианский мир отмечает Рождество Христово. А согласно «святой» книге христиан – библии, на восьмой день младенец Исус был якобы обрезан по иудейскому обряду (прим. А.Н. – истинная правда о том, кого мы называем Исусом или Иисусом описана в книге Светланы Левашовой «Откровение»).



И получается, что 1 января христианской церковью отмечалось Обрезание Господне, празднование которого было большим праздником, наравне с самым Новым Годом, ещё до еврейского переворота 1917 года, о чём даже свидетельствуют календари царских времён, в которых 1 января значится как «Новый Годъ и ОбрЪзанiе Господне». Вот эту дату и выбрал лже-Пётр I, и своим указом приказал всем подданным отмечать начало нового календаря или летоисчисления и поздравлять друг друга.



Случайно ли существует мнение, о том, что на самом деле самозванец-Пётр I якобы пошутил, введя празднование Нового Года, т.е. праздник Нового Обрезанного Бога? Ведь почему и откуда взялось слово «год»? Как уже известно, молодого царя Петра I, который выехал в европейское посольство, подменили на взрослого мужика, который вернулся всего-то через пару лет, и после «европеизации» напрочь забыл родную речь.



Из всей его свиты, около 200 человек, на Родину вернулся только князь Меньшиков, а вся остальная челядь состояла исключительно из иностранцев. Именно поэтому при дворе новоявленного Петра не говорили по-русски, а было принято и удобно было говорить на своих родных языках – немецком и голландском.



Во многих европейских языках слово «бог» звучит как «год» (god) – немецкое «Gott» (Гот), английское God (Год) и пр. Получается, что в русскую речь слово «год» было привнесено новоявленным-Петром I, как калька с немецкого и голландского, которое у них обозначало бога. Тогда, всё становится на свои места, и понимание того, что шутка лже-Петра вовсе не шутка, а самая настоящая быль, становится ещё более весомым, когда мы примем во внимание несколько других фактов, которые привели к появлению подобной подмены.



А началось всё с тех самых пор, как 16 февраля 1086 года на горе Бейкоз вблизи Константинополя, в крепости Иерос – тогдашний ИерОсалим, согласно иудейским традициям, точно в день еврейской Пасхи был распят светлый воин Радомир, имя которого обозначает «радость миру несущий». Не смог он переубедить «погибших овец дома Израилева», за что и был принесён в жертву их богу Яхве, по точному предписанию «священной» книги иудеев Торы «лучшего из гоев убей»!



До этой даты, никакого христианства не было, и быть не могло!



Как же крещение в 988 году Киевской Руси, запротестуете вы? Да, всё просто, отвечу я! Ни Киевской Руси, ни крещения в христианство тоже не было! Если кто более-менее толково изучал историю, должен помнить, что княгиня Ольга крестилась в Константинополе (Царьграде) в греческую религию. Это был культ Дионисия!



Затем, иудей каган Владимир Красно Солнышко, сын иудейки Малки или рабычич, что означает сын раввина, якобы крестил Киевскую Русь огнём и мечом, т.е. насильно в христианскую религию, что есть тоже наглая ЛОЖЬ, и я не побоюсь это в будущем опровергнуть (прим. А.Н. – факты имеются). Люди привыкли верить в сказки о миллионных жертвах, но истина простая – где миллионные жертвы и об этом кричат на каждом углу, там полная брехня!



Настоящий миллионный геноцид творится именно сейчас – тихо, мирно и с вашего полного на то согласия и за ваши же деньги – это табак, алкоголь, наркотики, аборты, образование, СМИ, вакцины, ГМО!



В общем, события междоусобной многовековой резни русов между русами опустим – это впоследствии было прикрыто татаро-монгольским игом, которого тоже не существовало! А по Европе в это время прокатилась волна крестовых походов, единственной и настоящей целью которых была полная и максимальная зачистка следов присутствия Радомира, а так же его учения и учеников (прим. А.Н. – почти полностью были уничтожены так называемые катары или просвещённые – реальные ученики Радомира и его супруги Марии Магдалины)!



Не много и не мало, но только 8 официальных крестовых походов было осуществлено за период с 1096 года по 1270, не считая прочих мелких. И дата такая интересная первого крестового похода – это 1096 год, как раз через 10 лет после распятия Радомира.



Если верить официальной, придуманной версии о распятии Исуса в 33 году н.э., то уж больно долго собирались отомстить за него «добрые молодцы», более 1000 лет! А вот 1096 год, как раз идеально вписывается в реальные события того времени. Десять лет ушло на подготовку, составление планов и обдумывание деталей и ещё по свежей памяти, а не через тысячу лет, «силы добра» двинулись «спасать» своего мессию и мстить врагам за его распятие.



Дальше логичным событием стало проведение первого Вселенского Собора в 1325 году н.э. в Нике (прим. А.Н. – задумайтесь, а не название ли города Ника зашифровано в известном распятии Исуса, а надписи IC XC по сторонам от распятия, реально могут указывать на дату совершения этого события; также знаю, что существует такое мнение, что аббревиатура IC XC есть, ни что иное, как дата, записанная латинскими цифрами, и уже потом, позже были придуманы толкования её, чтобы скрыть истинное значение, что проявилось в виде названия Iсуса Христа)!



Да, я не ошибся на тысячу лет, это просто нас так сильно обманывают, что реальные события прошлого были искусственно состарены примерно или точно на тысячу лет. К этому выводу пришли Носовский и Фоменко в своих книгах, исследуя реальные исходные документы прошлого, обнаружив тем самым хронологический сдвиг.



Именно тогда, на Соборе, впервые начали обсуждать божественную природу Радомира, внедрялось учение о святой троице, что есть тупая калька славяно-арийского триглава Сварог-Перун-Свентовит (прим. А.Н. –на самом деле триглавов у славяно-ариев было аж целых семь и, кроме того, был один девятиглав). Как говорится, всё новое – это хорошо забытое старое!



Для несогласных, специально выстраиваю логичную хронологию событий прошлого, которые привели к появлению Нового Обрезанного Бога (Года)!



Уместным будет спросить – почему именно Радомир стал прототипом разрабатываемого Тёмными Силами божества? Ответ тоже очень прост – природа Тёмных Сил такова, что, будучи паразитами по своей сути, они всегда стараются подмять или уничтожить сильных мира сего, тех, кто мог выявлять их тёмную сущность и сопротивляться их паразитизму.



Так как Радомир был очень известной личностью своего времени, о чём остались свидетельства сотен и тысяч икон, картин, фресок и гобеленов известных и не очень художников, как того времени, так и средневековья, когда ещё не очень извращённая память о Радомире была сильна, то лучшим способом уничтожить его имя и добрую память о нём, как раз и было искажение его истинного имени, прошлого, учений и деяний.



В итоге длительных и многовековых усилий, родился божественный монстр, который нам известен как Иисус Христос!



Мои выводы о тысячелетнем сдвиге идеально подтвердились двумя следующими фактами, и теперь они выглядят уже не как предположение, а как самый настоящий факт из прошлого. Итак, формулировку от Рождества Христова (сокращённо Р.Х.) в папской канцелярии впервые стали отражать только лишь в 1431 году н.э.



Вроде, просто дата, на первый взгляд, если не принимать во внимание тот факт, что ровно тысячу лет тому назад в 431 году н.э. в г. Ефесе был созван Третий Вселенский Собор, который стал называться Ефесским.



Когда я выстраивал хронологию событий, что предшествовали появлению Нового Бога (Года), наткнувшись на факт о внедрении понятия исчисления дат нашей эры от Рождества Христова, решил проверить, а нет ли соответствия этой дате в более поздние периоды и решил проверить вселенские соборы.



Результат вам уже известен – точное попадание, которое подтверждает хронологический сдвиг, с целью умышленного состаривания событий связанных с христианской религией. Не могли же христиане тысячу лет скрывать рождение своего божества? И не скрывали! Просто легенда о Христе сотворялась как раз после распятия Радомира, и тогда все события становятся логичными и идеально хронологичными.



К четвертому Вселенскому Собору, который созывался не ранее 1451 года нашей эры, споры о божественной природе Исуса-Радомира начали раскалывать христиан.



Примечательным фактом этого Собора является рекордное количество присутствующих епископов – 650! Апогей борьбы за создание новой религиозной доктрины был на своём пике. Собор простым голосованием «определил истинное учение Церкви, а именно, что Господь наш Исус Христос есть истинный Бог и истинный человек» и осудил прочие лжеучения!



Таким образом, остаточно было определено «истинное» учение христианской церкви.



Приблизительно в это же время было создано мусульманство или ислам, как отвергнутая секта христианства, доказательством чему есть имя главного их пророка Исы, прототипом которого является христианское имя Исус, а так называемое арабское письмо – это ни что иное, как русская военная (ордынская) вязь, записанная наоборот, и поэтому трудночитаемая сейчас для нас!



Ещё спустя столетие христианизаторы дошли до Венеции, перед этим подчинив Испанию и Италию. Римским папой в то время был Павел IV Караффа (время правления 1555-1559 гг.) и события его правления нам достоверно известны из книги Светланы Левашовой «Откровение».



Народ Венеции впервые встретился со святой инквизицией именно при его правлении, и настолько был запуган и обозлён, что после его смерти (прим. А.Н. – напомню, что причиной его смерти стала венецианская ведьма – ведающая мать, Изидора, которая тоже была казнена в этот же день 18 августа 1559 года через сожжение, что привело к смерти самого Караффы), толпа разгромила его дворец и разграбила ценнейшую библиотеку древних книг, хранящих знания наших предков.



Одновременно, в Англии, во время коронации принцессы Елизаветы I (1559 год) четыре евангелиста и некий святой Павел были узниками и получили свободу по амнистии в честь коронации святейшей особы. О чём известный английский писатель Чарльз Диккенс упомянул в своей книге, которая называлась «Child’s History of England».



На русский язык это переводится, как «История Англии для юных (детей)». Эта интересная книжка была издана в середине XIX века в Лондоне. А повествует она об английских правителях, которых юным англичанам надлежало хорошо знать. Приведу небольшой фрагмент из неё (глава XXXI):



«…Коронация прошла великолепно, а на следующий день один из придворных, согласно обычаю, подал Елизавете прошение об освобождении нескольких узников и среди них четырёх евангелистов: Матфея, Марка, Луки и Иоанна, а также святого Павла, коих некоторое время вынуждали изъясняться на таком странном языке, что народ их совсем разучился понимать.



Но королева ответила, что лучше сперва узнать у самих святых, хотят ли они на свободу…»



Письменное свидетельство Чарльза Диккенса (прим. А.Н. – эту книгу он написал для своих детей, и обманывать которых явно не собирался), о том, что евангелисты жили в XVI веке, изданное около 150 лет назад в Англии, так просто уже не отбросить.



Отсюда автоматически следует неопровержимый вывод о том, что Новый Завет библии писался, самое раннее, в XVI веке! И этот факт идеально вписывается в хронологическую цепочку, которую я представил.



«Он хорошо послужил нам, этот миф о Христе.» Папа Лев X, XVI век.



Не прошло и ста лет, как «нового бога» принесли на просторы Московии или Московской Тартарии, что получило выражение в так называемой Никоновской реформе 1653-1656 гг. Именно патриарх Никон, временная фигура Ватикана, его разменная монета, которой было поручено подменить веру славян, за что получил огромные откупные, проделал большую работу, привязав древние славяно-арийские праздники к христианскому календарю, навязав каждому русскому празднику христианского святого!



И самое важное его деяние было – создание имени Христа. Именно Никон внедрил написание слова Исус, как Иисус, вставив ещё одну букву «и» в его имя. Ещё одним вредным деянием Никона было подмена понятия истинного Православия, которое обозначает славление Прави, т.е. мира богов наших предков (прим. А.Н. – под богами наши предки имели ввиду людей, которые вышли в своём развитии на уровень творения, т.е. управления первичными материями пространства), на православное христианство, хотя русская церковь ещё до 1943 года называлась как русская правоверная или ортодоксальная, а не православная церковь.



Недовольство народа навязанными правилами вылилось в повсеместные восстания на ПОПов (прим. А.Н. – от Прах Отцов Предавший – тех священнослужителей, которые предали старую веру предков), в результате которых было уничтожено несколько тысяч священников, и казнено несколько десятков тысяч бунтовщиков. Со временем народ свыкся и уже менее чем через 50 лет, лже-Пётр I официально вводит новое летоисчисление в честь Нового Года (Бога), имя которого было Иисус!



Таким образом, Тёмные Силы через Ватикан взяли верх над Московией, и внедрили в сознание людей не только новую религию и нового бога, но и новый календарь, и даже, новое летоисчисление, подменив тем самым древние праздники наших предков, и украв у нас как минимум 5508 лет реального прошлого!



Теперь, каждый раз встречая Новый Год, помните о том, какой кровавый это «праздник» в прямом смысле, ибо даже обрезание господне – это кровавое деяние, а когда оно выполняется новорожденному на 8-й день от роду, то происходит блокировка развития таких качеств, как совесть, сострадание, доброта, любовь.



Вот, что было завещано иудеям:



«Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола» (Ветхий Завет, Тора Быт.17:12).





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Источник: ss69100.livejournal.com