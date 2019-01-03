Поздравления с Новым Годом от Ким Чен Ына
14:43. 3 января 2019 Просмотров - 158 Один комментарий Опубликовал: brahman
Перевод новогодней речи Ким Чен Ына с поздравлениями народу Северной Кореи.
В своей речи Ким отразил основные положения официальной линии КНДР в отношениях с Китаем, США и Южной Кореей.
Любимые все граждане страны, народноармейцы!
Соотечественники, братья и сестры!
Товарищи и друзья!
Мы, проводив 2018 год, оставивший за собой еще один неизгладимый, глубокий след в истории и запечатлевший знаменательные события в летописи нашей Родины, революции и нации, с полной надежд мечтой встретили новый, 2019 год.
По случаю Нового года позвольте мне послать сердечный привет всему народу, всем народноармейцам, которые в волнующие дни минувшего года самоотверженно трудились во имя великого дела строительства социализма, дыша с родной партией одним воздухом и продвигаясь вместе с ней единой поступью. Желаю каждой семье в стране любви, надежды и счастья.
Шлю теплый новогодний привет нашим соотечественникам на Юге, всем соотечественникам за рубежом, разделяющим с нами свои помыслы во имя создания новой истории – истории национального примирения и сплочения, мира и процветания.
Разрешите мне пожелать лидерам и друзьям разных стран успехов в деле достижения социального прогресса и развития, мира и справедливости на Земле.
Товарищи!
2018 год был годом историческим: самостоятельная линия нашей партии и принятые ей стратегические решения привели к большим переменам во внутренней и внешней ситуации, к вступлению строительства социализма в новую стадию своего развития.
III Пленум ЦК партии седьмого созыва в апреле прошлого года ознаменовал собой важнейший момент переломного значения в деле нового высокого развития нашей революции и непрерывного наращивания темпов продвижения социализма на основе великих побед ее линии в двух сферах строительства. Наш народ, с незыблемой верой в социализм прошедший суровый путь борьбы, сумел своими руками создать надежную гарантию защиты своего суверенитета, мира и процветания, встал на путь грандиозного революционного шествия к более высоким рубежам построения богатой и могучей Родины.
Наши инициативные, активные усилия привели к созданию на Корейском полуострове климата для мира, к непрерывному росту международного престижа нашей Республики, и в этой обстановке наш народ, полный достоинства и законной гордости за это, торжественно отметил 70-летний юбилей славной Корейской Народно-Демократической Республики.
Сентябрьские торжества убедительно продемонстрировали всему миру великую силу нашей Республики, осуществившей безраздельное господство единой идеологии во всем обществе, единодушие и сплоченность партии и народа, имеющей прочную самостоятельную экономику и самозащитное оборонное могущество, показали страстную волю героического корейского народа довести дело социализма до победного конца.
В минувшем году весь народ, в едином порыве поднявшись на реализацию новой стратегической линии партии на сосредоточение всех векторов сил на экономическом строительстве, еще более упрочил базу самостоятельной экономики страны.
В деле осуществления линии на подведение под народное хозяйство материально-технической базы, соответствующей реальным условиям страны, сделаны значимые и бесценные сдвиги. Речь идет о заметном наращивании мощностей по выработке электроэнергии в Пукчханском теплоэлектрообъединении, об умножении достижений в улучшении материально-технической базы с учетом реальных условий в Металлургическом объединении имени Ким Чака, Хванхэском металлургическом объединении и других предприятиях металлургии, и мощной динамике в деле укрепления самостоятельной основы «большой химии». Радуют наших людей подвижный состав разного назначения, продукты нашей легкой индустрии, качественный уровень которых поднят на одну ступень выше, массовый выпуск которых освоен, – и при одном виде чувствуешь удовольствие и гордость за изготовление их нашими силами, нашими технологиями, за счет отечественных ресурсов.
Рабочие отрасли угольной промышленности, несмотря на всевозможные трудности, несли самоотверженную трудовую вахту на участке производства, что является жизненной артерией самостоятельной экономики. В области сельского хозяйства шла упорная борьба за увеличение производства зерна, и, несмотря на неблагоприятные климатические условия, многочисленные хозяйства и крестьяне-кооператоры собрали богатые урожаи.
Работники оборонной промышленности, всем сердцем восприняв боевой призыв родной партии сконцентрировать все силы на хозяйственном строительстве, дали стране разных видов сельскохозяйственные, строительные машины, продукцию кооперативного производства и товары народного потребления, что способствовало процессу экономического развития страны и повышения благосостояния населения.
В минувшем году по грандиозным начертаниям и планам партии объемный, большой размах приобрели гигантские строительные работы в целях прославления эпохи Трудовой партии, и ярко продемонстрированы в реалии стоический высокий дух социалистической Кореи, непоколебимо, безостановочно, с нарастающей энергией торжественно шагающей в любых дебрях трудностей, показан огромный потенциал отечественной самостоятельной экономики.
Горячо поддерживая решения апрельского Пленума ЦК партии о свершении радикального перелома в области науки и образования, работники в научно-технической сфере дали ценные исследовательские достижения, которые стимулируют развитие сверхсовременной индустрии и динамизацию народного хозяйства. Всемерно ускорен процесс инновации и повышения наукоемкости образования, улучшены педагогические условия и обстановка во многих высших, средних, начальных школах страны.
Созданные в сфере культуры и искусства и показанные массовые гимнастические и художественные выступления вызвали огромные волны откликов в стране и за ее пределами, четко продемонстрировали черты развития чучхейского искусства, его специфический характер и преимущества.
Товарищи!
Прошлогодняя борьба, вписавшая страницу славных побед в летопись революции, еще раз убедила нас в правоте своего дела и нерушимости могущества нашего государства. Несгибаемая борьба нашего народа, продвигающегося навстречу вызову несправедливости, непрерывно наращивает собственные крепкие силы нашего государства, еще больше ускоряет его поступь к могучему социалистическому государству.
Пользуясь случаем, мне хотелось бы еще раз выразить горячую благодарность всем людям, всем народноармейцам – тем, которые безостановочно шли по победному пути за партией и совершили яркие подвиги в истории Родины.
Товарищи!
Минувший год был ознаменован волнующим: произошли драматические перемены, небывалые ранее в более 70-летней истории, прошедшей после раскола нации.
Мы, движимые решимостью положить конец ненормальному состоянию на Корейском полуострове, чреватом постоянным военным кризисом, и открыть эпоху – эпоху национального примирения, мира и процветания, с самого начала прошлого года пошли на принятие инициативных и смелых мер для крутого поворота в межкорейских отношениях.
То, что в обстановке пристального внимания и интереса в стране и за рубежом за один год прошли три встречи и переговоры лидеров Севера и Юга, – это беспрецедентное событие. Оно недвусмысленно показало, что межкорейские отношения вступили в совершенно новую стадию.
Пханмунчжомская декларация, Сентябрьская Пхеньянская совместная декларация, Соглашение в военной сфере между Севером и Югом, принятые в отражение твердой решимости и воли открыть эпоху мира, когда больше не будет войны на Корейском полуострове, – эти документы, право же, как декларация о ненападении, подтвердившая намерение поставить точку на междоусобице, вызываемой вооруженными силами Севера и Юга, имеют поистине важнейшее значение.
Когда спортсмены Севера и Юга страны своими совместными выступлениями на арене международных соревнований прославляли мудрость и силу нашей нации, заодно деятели искусств в Пхеньяне и Сеуле подняли горячую страсть к национальному примирению и единству.
Смело преодолевая целый ряд препятствий и трудностей, продвигалось дело сотрудничества в разных сферах жизни, и прежде всего железных и шоссейных дорог, лесоводства и здравоохранения, и сделан значимый первый шаг к совместному процветанию нации.
Поразительные перемены минувшего одного года в сфере межкорейских отношений дали всем соотечественникам уверовать в то, что если наша нация вместе объединит свои помыслы и силы, то она может превратить Корейский полуостров в воистину настоящее гнездо для самой мирной, вечно процветающей нации.
Это, конечно же, пока не более чем первый шаг, но я с большим удовлетворением отмечаю, что Север и Юг, объединив свои помыслы и ум, сумели необратимо превратить межкорейские отношения, оказавшиеся на самой грани недоверия и противоборства, в отношения доверия и примирения и что за короткий промежуток времени достигнуты потрясающие, даже невообразимые в прошлые времена успехи.
На основе бесценных достижений прошлого года, прекрасно украшенного серией беспрецедентных событий, нам следует в новом, 2019 году совершить более крупный сдвиг вперед в борьбе за развитие межкорейских отношений, мир и процветание, объединение Родины.
«С полным исполнением исторических деклараций Севера и Юга откроем период бурного развития в деле сохранения мира, процветания и единства на Корейском полуострове!» – таков лозунг, что должна высоко нести вся нация.
Искоренить враждебные военные отношения между Севером и Югом и превратить Корейский полуостров в зону вечного, прочного мира – такова наша незыблемая воля.
Северу и Югу, как уже они договорились, следует активно принимать практические меры для распространения диапазона устранения враждебных военных отношений в районе противостояния во всю зону Корейского полуострова, в том числе на земле, воздухе и море.
Раз Север и Юг твердо договорились пойти путем мира и процветания, то не следует больше допускать совместные военные учения с внешними силами, являющиеся главным очагом накала ситуации на Корейском полуострове, надо полностью прекратить также ввоз извне стратегических средств и других видов военных снаряжений – вот в чем мы настаиваем.
Поддерживая тесные связи между подписавшими Соглашение о перемирии сторонами, нужно также активно проводить многосторонние переговоры для превращения нынешней системы перемирия на Корейском полуострове в систему мира с целью практического создания фундамента обеспечения вечного мира.
Всем соотечественникам следует с глубоким сознанием того, что хозяином в сохранении мира на Корейском полуострове является наша нация, сплачиваться воедино и разворачивать мощную борьбу за пресечение, срыв всех акций, приводящих к разрушению мира на родной земле и накалу военной напряженности.
Необходимо всесторонне расширять и развивать сотрудничество и обмен между Севером и Югом, чтобы упрочились узы национального примирения и сплочения и вся нация пользовалась практическими благами оздоровления межкорейских отношений.
В текущий момент мы, принимая во внимание трудные обстоятельства у предпринимателей Южной стороны, вышедших ранее в Кэсонский индустриальный комплекс, и сокровенное желание соотечественников на Юге с посещением увидеть знаменательные горы нашей нации, готовы возобновить деятельность в индустриальном парке Кэсона и туризм в горы Кымган без никаких предпосылок и оплаты.
Если Север и Юг, крепко взяв руки друг другу, будут опираться на сплоченную силу соотечественников, то ничто – ни всякие санкции и давление извне, ни любые вызовы и испытания – не сможет преграждать нам путь к открытию широкого простора национального процветания.
Мы ни в коем случае не будем допускать вмешательство и повадки внешних сил – тех, которые, пытаясь подчинять межкорейские отношения своему вкусу и интересам, спускают шлагбаум на пути к примирению, сплочению и единству нашей нации.
Дело Севера и Юга – не упустив сегодняшнюю благотворную атмосферу – беспрецедентное нарастание интереса и горячего стремления всей нации к единству, активно изыскивать варианты мирного объединения на базе общенациональных договоренностей и прилагать искренние усилия к их реализации.
Всем соотечественникам на Севере, Юге и за рубежом следует с удвоенной энергией смело, еще более набирать темпы общенационального шествия для реализации межкорейских деклараций, чтобы ознаменовать нынешний год годом историческим, который принесет еще один радикальный перелом в развитии межкорейских отношений и свершении дела воссоединения Родины.
Товарищи!
В минувшем году наша партия и правительство нашей Республики прилагали ответственные усилия для сохранения мира и безопасности на Земле, для расширения и укрепления уз дружбы с разными странами.
Наш трехкратный визит в Китайскую Народную Республику и визит делегации Республики Куба в нашу страну ознаменовали собой события особого значения в углублении стратегического взаимопонимания, в укреплении традиционных отношений дружбы и сотрудничества между странами социализма.
В прошлом году между нашей страной и многими другими странами мира активно велись визиты и обмен на партийном, государственном и правительственном уровне, что привело к углублению их взаимопонимания и констатировало позицию и намерение стимулировать ход развития международного сообщества на здоровом русле.
Исторические первые корейско-американский саммит и переговоры внесли весомый вклад в драматический поворот самых враждебных на Земле отношений между КНДР и США, в обеспечение мира и безопасности на Корейском полуострове и в регионе.
Как отмечалось в Корейско-американском совместном заявлении от 12 июня, установить новые отношения между двумя странами в соответствии с велением нового столетия, создать на Корейском полуострове систему вечного, прочного мира и пойти к полной денуклеаризации – такова неизменная позиция нашей партии и правительства нашей Республики, такова моя твердая воля.
Исходя из этого, мы уже провозгласили перед лицом мира готовность больше не выпускать, не испытывать, не применять, не распространять ядерное оружие и приняли целый пакет практических мер в этом направлении.
Если США ответят на наши инициативные и превентивные усилия принятием доверительных мер и адекватными практическими действиями, то отношения между двумя странами будут продвигаться вперед прекрасными, ускоренными темпами в процессе принятия более достоверных, радикальных мер.
У нас нет намерения упорно держаться за некрасивую историю прошлого времени между двумя странами – КНДР и США. Мы имеем готовность быстрее поставить точку на практике прошлого и пойти к установлению новых отношений, как того требуют стремления народов двух стран и ход времени.
Как показывает прошлогодняя практика ускоренного сдвига межкорейских отношений, если с решимостью взяться за дело, нет неосуществимого; если каждый из партнеров диалога, с великой душой избавившись из скорлупы закоренелых утверждений, выдвинет непристрастные предложения на основе принципов взаимного признания и уважения и отнесется к делу с правильным подходом к переговорному процессу и готовностью решить проблемы, то они несомненно придут к полезному друг другу конечному пункту.
И в отношениях с США мне хотелось бы верить, что впредь непременно получится хороший результат усилиями двух сторон, как в этом году межкорейские отношения встретили перелом большого размаха.
В июне прошлого года я на полезных переговорах с президентом США, думаю, обменялся с ним конструктивными мнениями и мы сошлись к общему пониманию в отношении взаимных наших озабоченностей и варианта скорейшего решения клубка проблем.
Я готов и впредь когда-нибудь снова сесть за столом с президентом США и постараюсь непременно принести результат, достойного одобрения со стороны международного сообщества.
А только в случае, если США, не держа своего слова, данного перед лицом мира, и ошибочно оценивая терпение нашего народа, попытаются в одностороннем порядке навязать нам что-нибудь и по-прежнему пойдут на санкции и давление против нашей Республики, то и нам, возможно, все-таки придется искать новый выбор для защиты суверенитета страны и высших интересов государства, для обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове.
Стабильность ситуации на Корейском полуострове и в регионе уготована далеко не легко. На любые страны, если они искренне желают мира, возлагается общая обязанность дорожить нынешней ситуацией. Соседним странам и международному сообществу следовало бы поддерживать наши искреннюю позицию и усилия для стимулирования положительного хода развития ситуации на Корейском полуострове, бороться против всяких акций и вызовов, нарушающих мир и идущих вразрез справедливости.
Наша партия и правительство нашей Республики, руководствуясь идеалами самостоятельности, мира и дружбы, будут неизменно укреплять сплоченность и сотрудничество с социалистическими странами и развивать отношения со всеми странами, дружелюбно относящимися к нам.
Товарищи!
Мы, снова крепя свою решимость самоотверженно трудиться во имя нашей страны, нашей Родины, ради более светлой улыбки грядущих поколений, берем старт в новогоднем шествии.
С чувством законной гордости подводя итоги проделанного в прошедшем году, когда мы, несмотря на жестокие экономическую блокаду и санкции, веря в свои силы и своими руками прокладывая путь себе вперед, добились стремительного развития, мы снова убедились в истине: наше государство и без какой-нибудь внешней поддержки, и без чьей-нибудь помощи вполне может идти вперед мощной поступью по пути развития социализма нашего образца, опираясь на гигантские силы и усилия нашего народа.
И в нынешнем году процесс нашего поступательного движения будет сталкиваться с непрекращающимися препятствиями и вызовами, но никто не сможет повернуть назад нашу решимость и волю, наше мощное шествие. Наш народ непременно будет блестяще реализовать свой прекрасный идеал, свою цель.
Пусть все с единой душой, с единой мыслью энергично трудятся для умножения богатства и могущества, развития подлинно народной страны – социалистической Родины!
https://vk.com/@prorivists-novogodnyaya-rech-kim-chen-yna – цинк (фрагмент про внутреннюю политику слишком большой – кому интересно, пожалуйте по ссылке)
И еще.
Фото с Пхеньянского фестиваля ледяных скульптур
Смотреть больше https://juche-songun.livejournal.com/822039.html
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Такая тупая рожа, тоже как и наш живёт в своей альтернативной реальности, причём как при коммунизме для отдельно взятого человека.