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Реальная роль Запада в попытке военного мятежа. Игорь Шишкин

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Какими были истинные причины и цели выступления Пригожина на Москву? Что стоит за показательной «непричастностью» Запада к мятежу? Почему ВСУ не воспользовались моментом? Успокоилась ли ситуация, и насколько высок риск продолжения событий? Говорим с политологом Игорем Шишкиным. Ведущая – Анна Скок.

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#ДеньТВ #ЧВК #Вагнер #Пригожин #мятеж #переворот #Лукашенко #интервенция #ИгорьШишкин
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=93nGkk9ivkE
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6 Комментариев » Оставить комментарий
  • 29798 25264
    марина три часа назад

      Почему «Вагнер» был так эффективен.
      Кто возглавляет штаб и штурмовые группы «Вагнера»:

      ▪Андрей Николаевич Трошев. Позывной «Седой». Герой России, полный кавалер ордена Мужества, полковник МВД. Прошёл Афган, обе Чеченских, за Сирию получил героя;

      ▪Андрей Михайлович Богатов. Позывной «Бродяга». Герой России. Воевал в Афгане в ДШБ. Воевал в Югославии. В Сирии был тяжело ранен, лишился руки. Получил Героя, четыре ордена Мужества. Вернулся в строй. Его отряд окончательно выбил ВСУ из Артемовска.

      ▪Александр Сергеевич Кузнецов. Позывной «Ратибор». Четыре ордена Мужества, Герой России. Кадровый военный, прошёл обе Чеченских. Был осуждён на 10 лет военным трибуналом! После освобождения примкнул к «Вагнеру». Возглавил разведывательно-диверсионную группу «Русич». Прошёл Сирию, Ливию. В Бахмуте был тяжело ранен. Закрытым указом президента награждён Героем РФ «Золотая Звезда».

      ▪Дмитрий Уткин. Награждён четырьмя орденами Мужества. Бывший ком. роты спецназа ГРУ. Со своей ротой ночью в 99-м взял штурмом Ботлих и высоту Харами. Возглавляет штурмгруппы Вагнера.

      ▪Позывной «Зомби». Герой России, участник всех походов «Вагнера». Имя засекречено.

      ▪Позывной «Механ». Герой России. Тяжело ранен, находится на излечении. Имя засекречено.

      ▪Позывной «Салем». Герой России. Был ранен, потерял кисть руки. Вернулся в строй. Имя засекречено.
      п.с.правда, образы не совпадают с продюсером

    • 779 747
      Сан Саныч два часа назад

        “…При нашей жизни, девушка, мы ничего не узнаем”. Патамушта: тайные пружины западного влияния… Никогда не узнаем… Они тайные…
        Всё, что угодно, лишь бы не искать простые и очевидные причины.

        Но вот мне кажется, на этом самом Западе сами слегка ох***и от того, что произошло.

        • 29798 25264
          маринаСан Саныч час назад

            не такие уж и тайные -старо, как мир у этого отребья..
            “Клаус Шваб. И вот, что он заявил только что: «Шваб: «Мы должны признать Китай лучшей сверхдержавой мира»

            Основатель Всемирного экономического форума (ВЭФ) Клаус Шваб приказал мировым лидерам принять Китай как новую ведущую мировую сверхдержаву и приветствовал их жесткие «меры по борьбе с COVID» как образец для подражания для других стран.

            Выступая на пленарном заседании открытия 14-й Ежегодной встречи новых чемпионов ВЭФ в Тяньцзине, Китай, Шваб заявил, что Китай должен возглавить «Новый мировой порядок», а остальной мир должен следовать за ним». Паразиты седлают новое тело..а те бьют копытом ,что достойны только они этого…

            • 25263 23493
              жора шаповмарина четыре минуты назад

                Глобальный мир предполагает глобальный сбой. Это,- как дёрнуть рубильник и выключить свет в зале со зрителями, в котором не работает аварийное освещение, и все двери закрыты. Тогда сразу всеобщий пипец.
                Бытие устроено на допусках и несовершенстве. Поэтому полный и окончательный глобализьм невозможен. Возможна глобализация как процесс.

          • 779 747
            Сан Саныч два часа назад

              Про истерики “экспертов”:
              https://t.me/otechestvo_BY/19

              1-ая часть (выше 2-ая, про “экспертов”):
              https://t.me/otechestvo_BY/18

              …И заключительная (3-я часть):
              https://t.me/otechestvo_BY/21

              Это для “общего развития”. Тема непростая, думайте сами.

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