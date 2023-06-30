Причуды германского экспорта
Экспорт Германии в соседние с Россией государства существенно вырос. Лидирует страна славящаяся своими креветками.
Куда идет продукция из Германии попадающая в указанные страны, догадаться не сложно.
Возникает занятный казус – при формальном сокращении немецкого экспорта в Россию, параллельный импорт по ряду позиций позволяет не только поддерживать довоенный уровень, но даже превышать его.
Капитал избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. Если шум и брань приносят прибыль, капитал станет способствовать тому и другому. Доказательство: контрабанда и торговля рабами» (с) Томас Даннинг