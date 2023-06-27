Уголовное дело против Пригожина прекращено
Уголовное дело против Пригожина прекращено
ЦОС ФСБ сообщил, что уголовное дело по факту вооруженного мятежа прекращено. Его участники прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.
Министерство Обороны РФ сообщило, что идет подготовка процесса передачи тяжелой техники от ЧВК "Вагнер" в распоряжение МО РФ.
Теперь уже официально. Договоренности 24 июня достигнутые при посредничестве Лукашенко выполнены. "Вагнер" подвергается реструктуризации, Пригожин в Минске под гарантии Путина и Лукашенко, часть "Вагнера" в лагерях в Могилевской области, мятеж прекращен, уголовное дело закрыто.