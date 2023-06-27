Как Лукашенко убеждал Пригожина
Рассказ Лукашенко о ходе переговоров с Путиным и Пригожиным 24 июня. Разговор с Путиным состоялся утром, когда уже по мнению Лукашенко было принято решение мочить Пригожина и "Вагнер".
Я спрашиваю Путина: "Где он?"
"В Ростове".
Я говорю: "Хорошо. Худой мир лучше любой войны. Не торопись. Я попробую с ним связаться".
Он в очередной раз говорит: "Это бесполезно".
Я говорю: "Хорошо, подожди". Где-то мы разговаривали, наверное, с полчаса.
Потом он меня проинформировал, что на фронте. Помню его слова: "Ты знаешь, а на фронте, как ни странно, лучше, чем когда-либо было".
Я говорю: "Вот видишь, не все так печально".
В 11 часов… Надо было еще эти телефоны найти…
Говорю: "Как с ним связаться? Дай телефон".
Он говорит: "Скорее всего, у ФСБ есть телефон".
Мы уточнили. Установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом".
"В 11.00 он (Пригожин) мгновенно снял трубку.
То есть Евкуров его позвал, отдал ему телефон: "Вот, Президент Беларуси звонит, будешь ли разговаривать?"
"С Александром Григорьевичем буду".
Я слышу их разговор. Взял трубку. Разговор — эйфория. У Евгения полная эйфория.
Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном язык
Исключительно. Слов матерных (я потом уже проанализировал) было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать".
"Ребята только с фронта. Они видели тысячи своих погибших ребят. Ребята очень обиженные, особенно командиры. И, как я понял, они очень влияли (я это предварительно вычислил) на самого Пригожина.
Да, он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководил штурмовыми отрядами и видел эти смерти. И вот в этой ситуации, выскочив оттуда в Ростов, в таком полубешеном состоянии я с ним веду этот диалог"
"Я говорю: "Женя, никто тебе ни Шойгу, ни Герасимова, никого не отдаст, особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться — по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки". Молчит.
"Но мы хотим справедливости! Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву!" Я говорю: "На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то что войска (мне об этом Путин долго говорил) отвлечены на соответствующем фронте". Подумай, говорю, об этом. "Нет" — такая вот эйфория".
"Долго я его убеждал. И в конце сказал: "Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И, как в 41-м, ты же книжки читаешь, образованный, умный человек, мы будем защищать Москву. Потому что данная ситуация не только в России.
Это и не только потому, что это вот наше Отечество. А потому что, не дай бог, вот эта смута пошла бы по всей России, а предпосылки для этого были колоссальные, следующими были мы".
В итоге, удалось впоследствии договориться прекратить все это. Лукашенко отметил роль Евкурова (которого 24-го июня неумные люди пытались поливать грязью) и директора ФСБ Бортникова.
PS. Также Лукашенко сообщил, что бойцы ЧВК "Вагнер" будут консультировать белорусских военных.
"Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой – штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Они через это прошли. Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять"
Также добавил, что ухо в остро в Белоруссии держат и бояться их нечего.
Также Лукашенко высказался о тех, кто требует расправы над "Вагнером".
Лукашенко о требованиях "сажать" и "мочить"
В России, как всегда, всегда так бывает, появились ура-патриоты, я увидел эту тенденцию, которые начали выть и кричать, осуждать Путина, требовать от него не прекращать уголовные дела, ловить, мочить, сажать. Вот это то, от чего я хотел бы предостеречь и нас, и российское общество. И в связи с этим, когда разворачивалась, как Президент Путин назвал ее, эта смута в России, как-то все под веником сидели. Матвиенко оказалась мужественной, Володин, Патриарх, пара человек – и все. А после драки руками мы умеем махать, ох как умеем, и советовать: "Мочить, мочить и мочить". Слушайте, ну есть кого мочить, особенно знаете где. Есть кого сажать там, где это нужно. (с)
PS3. Золотов также сегодня заявил, что Москвы бы Пригожину не сдали, но было бы много крови.