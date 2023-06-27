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Как Лукашенко убеждал Пригожина

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Рассказ Лукашенко о ходе переговоров с Путиным и Пригожиным 24 июня. Разговор с Путиным состоялся утром, когда уже по мнению Лукашенко было принято решение мочить Пригожина и "Вагнер".

Я спрашиваю Путина: "Где он?"
"В Ростове".
Я говорю: "Хорошо. Худой мир лучше любой войны. Не торопись. Я попробую с ним связаться".
Он в очередной раз говорит: "Это бесполезно".
Я говорю: "Хорошо, подожди". Где-то мы разговаривали, наверное, с полчаса.
Потом он меня проинформировал, что на фронте. Помню его слова: "Ты знаешь, а на фронте, как ни странно, лучше, чем когда-либо было".
Я говорю: "Вот видишь, не все так печально".

В 11 часов… Надо было еще эти телефоны найти…
Говорю: "Как с ним связаться? Дай телефон".
Он говорит: "Скорее всего, у ФСБ есть телефон".
Мы уточнили. Установили к середине дня целых три канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом".
"В 11.00 он (Пригожин) мгновенно снял трубку.
То есть Евкуров его позвал, отдал ему телефон: "Вот, Президент Беларуси звонит, будешь ли разговаривать?"
"С Александром Григорьевичем буду".
Я слышу их разговор. Взял трубку. Разговор — эйфория. У Евгения полная эйфория.
Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном язык
Исключительно. Слов матерных (я потом уже проанализировал) было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать".
"Ребята только с фронта. Они видели тысячи своих погибших ребят. Ребята очень обиженные, особенно командиры. И, как я понял, они очень влияли (я это предварительно вычислил) на самого Пригожина.
Да, он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководил штурмовыми отрядами и видел эти смерти. И вот в этой ситуации, выскочив оттуда в Ростов, в таком полубешеном состоянии я с ним веду этот диалог"

"Я говорю: "Женя, никто тебе ни Шойгу, ни Герасимова, никого не отдаст, особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться — по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки". Молчит.

"Но мы хотим справедливости! Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву!" Я говорю: "На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то что войска (мне об этом Путин долго говорил) отвлечены на соответствующем фронте". Подумай, говорю, об этом. "Нет" — такая вот эйфория".

"Долго я его убеждал. И в конце сказал: "Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И, как в 41-м, ты же книжки читаешь, образованный, умный человек, мы будем защищать Москву. Потому что данная ситуация не только в России.

Это и не только потому, что это вот наше Отечество. А потому что, не дай бог, вот эта смута пошла бы по всей России, а предпосылки для этого были колоссальные, следующими были мы".

В итоге, удалось впоследствии договориться прекратить все это. Лукашенко отметил роль Евкурова (которого 24-го июня неумные люди пытались поливать грязью) и директора ФСБ Бортникова.

PS. Также Лукашенко сообщил, что бойцы ЧВК "Вагнер" будут консультировать белорусских военных.

"Если их командиры приедут к нам и помогут нам… Опыт. Слушай, они на передовой – штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно. Они через это прошли. Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять"
Также добавил, что ухо в остро в Белоруссии держат и бояться их нечего.

Также Лукашенко высказался о тех, кто требует расправы над "Вагнером".

Лукашенко о требованиях "сажать" и "мочить"

В России, как всегда, всегда так бывает, появились ура-патриоты, я увидел эту тенденцию, которые начали выть и кричать, осуждать Путина, требовать от него не прекращать уголовные дела, ловить, мочить, сажать. Вот это то, от чего я хотел бы предостеречь и нас, и российское общество. И в связи с этим, когда разворачивалась, как Президент Путин назвал ее, эта смута в России, как-то все под веником сидели. Матвиенко оказалась мужественной, Володин, Патриарх, пара человек – и все. А после драки руками мы умеем махать, ох как умеем, и советовать: "Мочить, мочить и мочить". Слушайте, ну есть кого мочить, особенно знаете где. Есть кого сажать там, где это нужно. (с)

PS3. Золотов также сегодня заявил, что Москвы бы Пригожину не сдали, но было бы много крови.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8452209.html
Метки: лукашенко, пригожин, Путин, чвк вагнер
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