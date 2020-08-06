Подготовка к перевороту: Будет ли у Лукашенко возможность сбежать, как у Януковича? (ВИДЕО)

Если вы начали работать в определённом направлении, то рано или поздно вы придёте к логическому завершению. Потому что любые события имеют свою логику развития. Так и Александр Григорьевич Лукашенко пришёл к логическому завершению, считает политолог Ростислав Ищенко.

«Потому что, в принципе, ещё в начале «нулевых» годов ещё на примере даже Кучмы было видно, что возможность для балансирования для так называемой политики многовекторности уже закончилась. И что, в принципе, вопрос заключается только в том, с кем ты будешь — или с одними, или с другими. Ну, судя по всему, Лукашенко этого не понял. Он продолжал пытаться балансировать.

В результате — пришёл к такой ситуации, когда он абсолютно потерял контакт с Россией, потому что ему сколько ни объясняли, что все его желания в принципе исполнимы, но только в рамках усиления интеграции, то есть если он будет хотя бы выполнять те соглашения, которые были подписаны ещё при Ельцине о создании Союзного государства и хотя бы не очень быстро, но выполнять.

Но он очень хотел сохранить возможность для баланса. И пришёл к тому, к чему пришёл», — рассказал Ищенко в интервью радио «Аврора».

Политолог пояснил, с чем связаны метания Лукашенко в преддверии выборов президента Белоруссии.

«Во-первых, в его окружении резко усилилась группа Макея, которая давно известна как ориентированная на Европу. Точными сведениями, конечно, по этому поводу я не располагаю, потому что я не разведка и не дипломатическая служба.

Но по крайней мере, полагаю, что за последние лет 15, которые Макей поработал в начале главой администрации, потом руководителем Министерства иностранных дел, но таким министром иностранных дел, который был существеннее премьеров. Ну что, премьеры менялись, а он оставался. Он, в общем-то, был и является пока что вечным и незаменимым.

Лукашенко за это время вполне имел возможность расставить своих людей на ключевых постах, поменять потихоньку и в спецслужбах, и в вооружённых силах.

Ну, о министерстве иностранных дел я не говорю и вообще в окружении Лукашенко поменять людей на тех, кто придерживается его же концепции. Понятно, что не всех, но, повторяю, для этого не надо менять всех, достаточно занять несколько ключевых постов в среднем и таком средне-высшем звене государственного управления.

По сути дела, за счёт того ещё, что он (Макей — прим. РВ), судя по всему, очень хорошо разобрался в характере своего президента и может просто на него определяющим образом влиять. То есть он знает, что ему сказать для того, чтобы Лукашенко принял определённое решение. Он фактически поставил под свой контроль политическую жизнь в стране.

Вот то, что происходит сейчас, это, с моей точки зрения, подготовка к государственному перевороту или к попытке государственного переворота по такому украинскому образцу — образцу 2014 года. Только, во-первых, в ускоренном варианте, а не растянутым на три месяца, или на два, или на четыре, а в считанные дни», — отметил Ищенко.

«Такой пирог», сказал он, может получиться только в том случае, «если он проводится в 2–4 дня, максимум в течение недели от начала народных волнений и заканчивая жирным крестом, поставленным на Лукашенко». Однако Макей убеждает и уже «убедил Лукашенко в том, что майдан ему готовит Россия».

«Вначале он убедил в этом словесно. Я так понимаю, это падало на благодатную почву, потому что Александр Григорьевич — человек импульсивный, и когда он понял, что Россия не будет поддерживать его на выборах ни морально, ни материально, то, естественно, когда ему сказали, что она его будет не только не поддерживать, но ещё и свергать, то он решил, что да, таки будут свергать.

Главное, что есть за что, и он знает за что. А потом организовали провокацию с так называемой российской ЧВК, которая “приехала дестабилизировать обстановку” в количестве аж 30 человек. Сказали, “что вообще-то их 200, но ещё 170 не поймали, а ещё там несколько отрядов готовятся переходить границу”. Ну, то есть буквально запугали, создали соответствующую информационную повестку.

Когда президент каждый день говорит о том, что на него нападает Россия, она хочет дестабилизировать обстановку в Белоруссии, она хочет организовать майдан, она хочет то, она хочет сё — под этим прикрытием там вполне можно развернуть и тысячу, и больше действительно иностранных боевиков. Только не российских, а с той же самой Украины. Их там как собак нерезаных. Можно набрать на целую дивизию при желании. Но столько и не потребуется.

Можно там каких-то польских инструкторов, литовских завезти, но в небольшом количестве. Потому что этих трудно объяснить, а украинских, если ты даже ловишь, то с учётом того, что уже было обозначено, «что вот даже российские ЧВК, которые прибывают в Белоруссию, там якобы есть люди с украинским гражданством».

То есть если ты ловишь боевика с украинским паспортом, то можно совершенно спокойно докладывать Лукашенко, что это российские наёмные, только украинского происхождения. Вот под этим прикрытием можно развернуть достаточно большое количество боевиков, а потом организовать провокацию», — пояснил гость студии.

Ищенко подчеркнул, что не случайно сказал о том, что «вот эта вот команда “евроинтеграторов”, которых Лукашенко создавал для противовеса России, они достаточно усилились за это время». Это видно по тем же митингам Тихановской.

«Никогда столько людей не могла вывести оппозиция в Минске! Причём, даже когда Лукашенко оппонировали действительно серьёзные политики. А сейчас, в общем-то, никто и звать никак, так, жена мужа, который тоже тот ещё политик — просто какой-то блогер! И под неё собираются десятки тысяч…» — заметил Ищенко.

Даже 10–15 тысяч человек «для Минска очень много», считает он. Потому что «даже на киевском майдане никогда не стояло больше 15 тысяч человек разово».

«При этом, показывая телевизионную картинку, люди говорили: «У нас миллионы!». И главное, что в это верили!» — напомнил он, добавив, что «верили даже оппоненты майдана, потому что важно не то, сколько людей, а как показать». И этого достаточно для того, чтобы устроить массовые беспорядки.

Если после этого организовать провокацию с кровопролитием, что Ищенко тоже допускает, то «потом штурм боевиками, уже подготовленными и до времени сидящими где-то в засаде в резиденции президента с трагическим для Лукашенко исходом, рассматривается как вполне логичное и «народное возмущение кровавым тираном, который пролил кровь».

«А после этого можно говорить: “Так это Россия! Это, в общем-то и сам Александр Григорьевич говорил, что против него Россия замышляет недоброе! Вот это вообще Россия сделала, а мы сейчас навели порядок и будем продолжать линию Александра Григорьевича, но уже без него, к сожалению», — добавил Ищенко.

Какой возможен финал?

С точки зрения эксперта-политолога, Лукашенко в состоянии выиграть будущие выборы, что бы ни говорила оппозиция и какое бы недовольство там ни нарастало. Ведь реальной политической альтернативы всё равно нет.

«Понятно, что выборы он выигрывает, но организовать вот такой “дворцовый переворот” под прикрытием народного движения вполне возможно. И судя по тому, какая мобилизация произошла там и человеческого ресурса, и какая пошла информационная мобилизация, и сколько людей засвечено (потому что, понятно, что провокация с ЧВК не могла пройти без активного и очень деятельного участия КГБ Белоруссии) — это не один человек работал, а это работала спецслужба всеми своими силами. То есть, соответственно, засвечены уже, так сказать, “спящие оппоненты” в КГБ», — поделился мнением политолог.

Однако если они — оппозиция — этот момент пропускают, «потренировались, но не получилось», то они могут столкнуться с вариантом Эрдогана.

«Тогда переворот ( в Турции — прим. РВ) не получился, а потом всех путчистов зачистили. И их, и тех, кто им симпатизировал, и тех, кто просто Эрдогану не симпатизировал, и так далее. И возможность активных действий они потеряли всерьёз и надолго. Здесь может произойти то же самое, потому что если сейчас дело не доводится до логического завершения, то никто не знает, какую информацию и когда получит Лукашенко, и от кого, и как он на неё прореагирует», — обратил внимание эксперт.

Ищенко отметил, что есть опасность того, что после выборов возможно «обратное движение». Хотя сейчас «они — потенциальные путчисты — и ограничены во времени и в ресурсе».

«Им надо создать локальный перевес в Минске в силах и у них нет возможности выпустить Лукашенко так, как они выпустили Януковича из Украины. Они его точно пойдут убивать.

Это вторая проблема, потому что это тоже надо сделать быстро. У президента есть охрана, он один не ходит. А охрана эта не маленькая, и очевидно, что в условиях народных волнений резиденция будут дополнительно защищена. То есть эти вопросы решить, ну, по крайней мере, небеспроблемно.

Но неожиданная атака большим количеством вооружённых людей, в общем-то, вполне может привести к успеху. Тем более, если окружение подсуетится и какую-то часть подразделений, которые будут охранять резиденцию, отправят, скажем, на подавление волнений в центр Минска или ещё куда-нибудь. Ну, хотя бы отодвинет на время или хотя бы вывезет Лукашенко куда-нибудь, где боевикам его будет проще достать. Такое тоже возможно…

Сейчас, наверное, Лукашенко находится в самой сложной ситуации за всю историю своего президентства. Если он её преодолеет вот сейчас, то он, скорее всего, то его следующий срок должен пройти, скажем так, умеренно спокойно», — сказал Ищенко.

В заключение он добавил, что «преодоление вот этой вот сегодняшней ситуации предполагает, что второй такой шанс для мобилизации вряд ли представится». Потому что если Лукашенко сохранит власть, то после народных волнений начнутся «стандартные выяснения». То есть будут аресты, будут допросы, значит кто-то кого-то «сольёт».

«Соответственно, так можно цепочку, знаете ли, клубочек разматывать — и дойти до самых высоких организаторов всего этого мероприятия. Вот поэтому там борьба будет жёсткая», — подытожил политолог.

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