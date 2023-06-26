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Султан Великого Турана, наш добрый сосед

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Амбициозные военные проекты Турции, потенциал армии, роль в силовых раскладах региона. Говорит кандидат военных наук, контр-адмирал Юрий Прокопиевич Ерёмин. Ведущий – Сергей Зотов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=4yrYeI3tbTY
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