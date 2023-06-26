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Гибель 11-й армии

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Гибель 11-й армии

Эпизод Гражданки на Северном Кавказе в 1918 г., показывающий, насколько опасен мятеж в армии и какую катастрофическую цепочку он может запустить.

21 июля 1918 г. бывший фельдшер, попавший в итоге в школу прапорщиков ПМВ, Иван Лукич Сорокин был назначен главнокомандующим красными войсками Северного Кавказа. 7 сентября 1918 года, были образованы армии и фронты и армия Северо-Кавказской республики стала 11-й армией.

В промежутке между этими датами на соединение с войсками Сорокина вышла Таманская армия, чей беспримерный 500-км поход был впоследствии воспет А.Серафимовичем в "Железном потоке". Кто интересуется, лучше не худлит читать, а весьма познавательную работу «Железный поток» в военном изложении (http://militera.lib.ru/h/kovtyuh_ei01/index.html) Ковтюха. Достижение, без вопросов.

После такого прорыва таманцы считали себя солью земли (частично небезосновательно) и претендовали на особый статус. Однако, потерявшего берега командующего Таманской армией Ивана Матвеева арестовывают и по решению Реввоенсовета 8 октября 1918 г. расстреливают. Партийный деятель Кубани Ян Полуян без обиняков написал «РВС пришлось столкнуться с сепаратизмом и былой «вольностью» командиров и поддерживавших их вооружённых масс. Нужно было сначала подчинить себе эту массу, взять её, что называется, в руки…». Показательной жертвой избрали И.И.Матвеева и понеслось.

Узнав о расстреле Матвеева, таманцы пришли в ярость, среди них раздавались крики: «На Пятигорск! Отомстим за Матвеева штыками! Сорокин изменник!». Т.е. начинается то, что принято называть словом МЯТЕЖ.

Тем временем сам Сорокин вступает в конфликт с ЦИК, дело доходит до расстрелов (что обычно называют "мятежом" самого Сорокина, но тут все же в кавычках, и это стало причиной для замазывания реальной картины событий написанных по горячим следам Гражданки исторических исследованиях), но тов. Троцкий телеграммой требует доставить его в Москву для разбирательства.

Телеграмму Троцкого скрывают (и вот это тоже мятеж без кавычек) и "по недосмотру охраны" Сорокина убивают 3 ноября 1918 г. без суда и следствия. Использовать таманцев для борьбы с Сорокиным со стороны ЦИК было хуже чем преступление, это была ошибка. Впоследствии Л.Д.Троцкий пенял Полуяну, что в результате дурацких действий последнего был убит «талант-самородок (Сорокин)». Для таких утверждений у Льва Давидовича явно были основания. Деникин в мемуарах тоже хвалил противостоявшего ему Сорокина как талантливого полководца.

Обезглавленная 11-я армия в течение последующих трех месяцев оказывается разгромлена, уже в ноябре 1918 г. терпит поражение за поражением. Деникин писал про нее "В течение 7,5 месяцев она отвлекала на себя почти все Добровольческие силы Юга", но следует выходка таманцев и все приходит в упадок.

Случилось бы это все без мятежа и мести таманцев и попустительства ему? Скорее всего нет.

(с) Алексей Исаев

https://t.me/boris_rozhin/90351 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8448686.html
Метки: 1918, гражданская война в россии, деникин, история, красные, троцкий
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