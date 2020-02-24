Правда и ложь о гибели генерала Черняховского

75 лет тому назад погиб один из лучших полководцев Красной армии

Сегодня на Новодевичье кладбище в Москве к могиле генерала И.Д. Черняховского непременно придет его внучка, Анастасия Марковна Орлова, как делает это каждый год 18 февраля, принесет цветы. С детьми придет — дочерью Неонилой и сыном Вадимом. Придут и те, кто еще сможет прийти в силу возраста, и те, кто не забыл прославленного советского полководца, не дожившего совсем немного до дня Победы, который он приближал как только мог буквально с первых часов войны.Больших памятных мероприятий, насколько мне известно, не намечается, если состоится вообще хоть какое-либо официальное мероприятие…Вспомним: 18 февраля 1945 г. от тяжелого ранения, полученного недалеко от г. Мельзак (территория Восточной Пруссии, которую по итогам войны отдали Польше), погиб дважды Герой Советского Союза, командующий 3-м Белорусским фронтом генерал армии Иван Данилович Черняховский. А 19 февраля на первой полосе главной газеты СССР «Правды» был помещен его большой портрет в черной рамке и траурное сообщение от руководства страны, в котором было сказано:Далее отмечалось: «Память генерала армии Черняховского И. Д. увековечивается сооружением ему памятника в городе Вильнюсе».Был еще некролог, подписанный всеми крупнейшими советскими военачальниками.А на следующий день был опубликован приказ Верховного Главнокомандующего:«Сегодня, 20 февраля, в 17 часов в столице Советской Литвы городе Вильнюс (Вильно) состоятся похороны генерала армии ЧЕРНЯХОВСКОГО И.Д., командовавшего войсками 3-го Белорусского фронта.Армия и флот Советского Союза склоняют свои боевые знамена перед гробом ЧЕРНЯХОВСКОГО и отдают честь одному из лучших полководцев Красной Армии.ПРИКАЗЫВАЮ:В час погребения генерала армии ЧЕРНЯХОВСКОГО отдать умершему последнюю воинскую почесть и произвести в столице нашей Родины Москве салют в 24 артиллерийских залпа из ста двадцати четырех орудий.Верховный ГлавнокомандующийМаршал Советского СоюзаИ. СТАЛИН».На архивных фотографиях видна глубокая скорбь на лицах и в глазах людей, собравшихся на похороны. Сын генерала Олег Черняховский вспоминал: «Я когда приехал, я мать не узнал. Она была вся седая, хотя ей было 36 лет всего лишь. Подъезжал поезд с его гробом с фронта, солдат было очень много, оцепление и прочее. Многие плакали». Сам генерал Черняховский был не на много старше своей жены, ему исполнилось всего 38 лет.Даже не склонный к сантиментам, тем более — к выражению теплых чувств, особенно в отношении русских, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль 20 февраля в личном послании И.В. Сталину написал: «С печалью прочел я о потере, которую Вы понесли в связи со смертью генерала Черняховского от ран, полученных им в бою. Талант и деятельность этого блестящего и храброго офицера вызывали большое восхищение у Правительства Его Величества и британской армии».Действительно, это был редкостный полководческий талант. Москва 32 раза салютовала победам, одержанным войсками генерала Черняховского, — сначала 60-й армии, затем 3-го Белорусского фронта. 33-м салютом его почтили при похоронах.Он был представлен к званию Маршала Советского Союза. Уже были приготовлены маршальские погоны, которые ему должен был вручить 23 февраля, в день Красной Армии, И.В. Сталин. Столь молодые маршалы были в свое время лишь у Наполеона. Ивана Даниловича современники называли «советский Суворов».Повсюду, где появлялся Черняховский, враг предпринимал дополнительные меры предосторожности, усиливал свои войска. По сути, очень похоже на то, как паниковали немцы, когда в небе появлялся наш воздушный ас Покрышкин. «В воздухе Покрышкин!!!», — кричали они по всем радиоканалам, что, согласно немецкой терминологии на Восточном фронте, означало одно: «Спасайся, кто может!..»А против Черняховского стояли лучшие немецкие командиры из воинственного юнкерского сословия. Они закончили привилегированные кадетские училища, военные академии знаменитой прусской школы, получили боевой опыт в Первую мировую, до встречи с Черняховским и другими подобными ему военачальниками Красной Армии прошли победным маршем по всей Европе, разгромив войска противостоящих им стран в считанные недели, и, главное, обладали огромным опытом «мозговых штурмов». На войне ведь побеждает тот, кто «передумает» противника. И простой парень славянских кровей бил напыщенных наследников «мрачных тевтонов» в хвост и в гриву. Как Александр Невский, ведь не мы к ним, а они с мечами к нам пришли…Примеров из боевой практики И.Д. Черняховского столько, что по ним можно писать учебники для военных академий. Так, только в 1944 г. частями 3-го Белорусского фронта с июня до конца августа (за два месяца!) были успешно проведены Витебско-Оршанская, Минская, Вильнюсская и Каунасская операции. И уже в начале августа после освобождения Каунаса одна из артиллерийских бригад, входившая в состав фронта, которым командовал Черняховский, первой начала обстрел территории Германии с расстояния более чем 17 км (обратите внимание на эту цифру: дальность стрельбы советских и немецких орудий сопоставима).Именно благодаря И.Д. Черняховскому город-крепость Кенигсберг был взят в короткие сроки и с минимальными потерями!..Закончилась война — Вторая мировая для Европы и Великая Отечественная для народов Советского Союза. Континент разделился на зоны влияния бывших союзников по антигитлеровской коалиции. В восточноевропейских странах СССР и местные власти стали устанавливать памятники воинам-освободителям. В Советском Союзе полагали, что строка из стихотворения Ольги Бетрггольц о ленинградцах «Никто не забыт, ничто не забыто», запечатленная на мемориальной стене Пискаревского кладбища, могла бы стать одной из интернациональных скреп, объединяющих страны Варшавского Договора в прочное содружество.Вот жили-были себе эдакие процветающие под гитлеровским сапогом генерал-губернаторство (бывш. Польша) и свободные от «красных» страны Прибалтики, как вдруг, откуда ни возьмись, налетели большевистские орды с пушками, танками, самолетами, изгнали «миролюбивых» нацистов и приступили к угнетению польского, литовского, латвийского и эстонского народов, при этом обращаясь с ними как с равными и унижая ругательным словом «братья»… Согласно этой изуверской логике, власти Польши и стран Прибалтики объявили войну благодарной памяти своих народов о воинах-освободителях, замещая ее идеологемой о «советских оккупантах». Первыми жертвами этой войны пали памятники. Били, в первую очередь, по тем знаковым для Европы и мира фигурам, которые отождествлялись с победами в великих сражениях минувшей войны.Власти Вильнюса решительно потребовали в 1992 г., чтобы останки генерала Черняховского были вывезены из столицы «независимой» Литвы. Могилу в центре Вильнюса ликвидировали. Того самого Вильнюса, при взятии которого генерал Черняховский приказал не стрелять из тяжелых орудий и не бомбить, чтобы сохранить город. Его взяли в результате обходных маневров, избежав разрушений. За это литовский народ выражал полководцу огромную признательность, наши войска в Вильнюсе встречали цветами. Сегодня все оплевано и измазано черной краской.Усилиями детей военачальника прах И.Д. Черняховского был перезахоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Демонтированный властями Вильнюса памятник Черняховскому перевезен в Воронеж, который он оборонял в 1942 г. и освобождал в 1943 г. В 2015 г. установленный польскими властями в 1970-х годах памятник генералу Черняховскому, расположенный в городе Пененжно (бывш. Мельзак), в 600 метрах от которого 18 февраля 1945 г. погиб И.Д. Черняховский, тоже был демонтирован.Обидно, конечно, что те, кого когда-то ты считал если и не друзьями, то союзниками, совершают столь дикие акты вандализма в отношении твоей страны. Тем не менее пожалеем их. Хотят они провести массовую лоботомию своего населения — пожалуйста, это их внутреннее дело…Нас же должно, прежде всего, беспокоить не то, что происходит «за бугром», а то, что дома, в родной стране.Накануне печальной годовщины со дня гибели генерала Черняховского некая Юлия Попова в материале с названием «Смерть действительно настигла его на фронте. Но в бою ли?» (15.02.2020, «Русская Семерка») пишет, в частности: «Существует даже версия, что командир фронта погиб от снаряда, выпущенного из дула советского танка, двигавшегося в колонне вместе с автомобилем генерала. К тому же если стреляли действительно фашисты, то почему осколок прилетел со стороны тыла?»Во-первых, она повторяет расхожую версию фальсификаторов, согласно которой в генерала стреляли из нашего танка. Во-вторых… Как бы это сказать помягче — дама все-таки? В ее публикации, как и в большинстве подобных, четко просматривается просто дикая некомпетентность. Что явствует, в частности, из вопроса: «…почему осколок прилетел со стороны тыла?» Из чего, естественно, следует, что генерала убили свои… Ну, а далее открывается широкий простор для либеральных фантазий от любимого ими тезиса о том, что «немцев завалили трупами», вплоть до вывода, а не по заказу ли Самого убили Черняховского?..Ю. Попова глубоко заблуждается: при разрыве снаряда, который прилетает с какой угодно стороны, а также бомбы, гранаты осколки разлетаются во все стороны, так сказать, вкруговую, если это не заряд направленного действия. Но это иная тема, что касается г-жи Поповой, то ей достаточно и этих военных знаний. И еще ремарочка: нет у орудия никакого «дула», как пишет она, это называется «ствол». А что там и где «дуло», пусть теперь разбираются в редакции прежде чем публиковать такой бредПравда, надеяться на редакции нынче не приходится. «Независимая газета» в своем приложении «Независимом военном обозрении» пишет (это нужно цитировать): «Мордобой в Красной армии процветал… Черняховский командовал фронтом не в вакууме, а безнаказанность меняет характер и поведение человека до неузнаваемости, поэтому приведенная версия его гибели кажется вполне правдоподобной». (Это они так о полководце, на которого солдаты просто молились и который, по всем отзывам, был для солдат как отец родной) А далее следует весьма любопытный посыл: читателя отправляют к зарубежному фактически изданию. Пишут «независимые»:«Белорусская газета “Знамя юности” 16 мая 1995 года описала событие 50-летней давности: “Февральским утром генерал Черняховский вместе с адъютантами и охраной выехал в Ковно. Весь фронт знал, что у Черняховского шикарный «опель-адмирал», которым командующий очень дорожил… Ехал он в расположение армейского госпиталя, где работала его боевая подруга — военврач. В Ковно славно отдохнули: выпивка, музыка, танцы. Утром черный «опель» уже мчал генерала на запад, в расположение штаба. В дороге случилась неприятность, шофер автомашины зацепил идущий в направлении фронта Т-34, …помяли передок. Рассвирепевший генерал вылез из легковушки и потребовал к себе командира танка. “Старший лейтенант Савельев”, — представился танкист. Очевидцы утверждают, что Черняховский достал пистолет и застрелил офицера. Спустя несколько минут Черняховский был смертельно ранен осколком снаряда. По машине командующего с расстояния около 400 метров стрелял осиротевший экипаж злополучного танка”» («Как гибли командующие фронтами. Иван Черняховский» 06.12.2019).Автор (и редакция), видимо, полагают, что, вылив на светлую память о генерале Черняховском ушат помоев со ссылкой на иностранное издание, они, таким образом, снимают с себя всякую ответственность за публикацию. Юридическую — возможно, но моральную — нет: ни перед родными погибшего генерала, ни перед нашим народом. А в материале — через слово ложь. Начнем хотя бы с того, что не было у генерала никакого «опеля», ни «подруги — военврача», и никакой аварии, связанной с танками, в пути не случалось. Там вообще в тот момент не было колонны танков.Дальше — лжи еще больше. Если бы действительно был сделан выстрел из танковой пушки на дальности 400 м по автомобилю и осколочно-фугасный снаряд разорвался рядом с машиной, она бы не только была вся иссечена осколками, ее бы перевернуло вверх колесами. Ничего подобного и близко не наблюдалось. А потом: что было бы с экипажем, который осмелился нарушить такой стрельбой все приказы, уставы, присягу?.. Примечательно, что автор публикации, Сергей Самарин представлен в газете как кандидат экономических наук. Думаю, в лучшем варианте это тот самый случай, когда, как говорится в известной басне, сапоги должен тачать сапожник, а экономист… Ну, скажем так: пусть работает над повышением видимости «невидимой руки рынка», что очень нужно России. А в худшем?.. Определение найдите сами в диапазоне от некомпетентности до литья воды на чужую мельницу. Похоже, все это будет правильно.Удивляет и разнообразие «охотников» до этой «утки». «Военное обозрение» в статье «Тайна гибели самого молодого генерала» (автор Полина Ефимова. 10.12.2015) пишет: «В постперестроечное время стали появляться публикации, в основе которых лежали самые невероятные обстоятельства гибели генерала. Но приводить их не станем: ни один из фактов не опирается на официальные документы. Например, известный журналист Виктор Баранец в своей статье, опубликованной в газете «Комсомольская правда», нашёл бывшего водителя танка Т-34 (но его фамилию не назвал)… Может быть, в угоду времени журналист попытался исказить правду, кто его знает. Больше всего журналисту не давал покоя «одиночный» выстрел, который якобы раздался со стороны наступающих советских войск. И уж никто не стал разбираться, почему это произошло, а сотрудники НКВД свирепствовали. Так заканчивает свою публикацию журналист. И в голову ему не пришло, что якобы стреляющий экипаж танка Т-34 арестовали и по законам военного времени отдали под трибунал, который к якобы «убийцам генерала» не проявил бы снисхождения. И уж вряд ли кто из них дожил бы до наших дней».Оставим эту цитату без комментариев.Не считаю нужным воспроизводить все инсинуации, направленные на искажение обстоятельств и ситуации в целом, связанной с гибелью генерала И.Д. Черняховского. Их много, этих инсинуаций, причем и в отношении других советских полководцев. Количество фальшивок, с моей точки зрения, еще не достигло критической для нас массы, но заметно продвигается к взрывоопасной величине. Думаю, пора взяться за чистку этих «авгиевых конюшен». Всем миром, пока не поздно.Мое твердое мнение, что самое достоверное описание событий дано в книге «Годы и войны» командующего 3-й армией генерала Александра Горбатова (Воениздат.— М., 1989). Черняховский и Горбатов должны были встретиться в тот день. Горбатов наблюдал гибель командующего с расстояния в 150 метров. Остановлюсь на тех фрагментах, которые в большей степени подвергаются спекуляциям. «…чтобы не опоздать, поспешил к развилке шоссе в семистах метрах восточное городской окраины. Не доехав туда метров полтораста, я увидел подъезжавший «виллис» и услыхал один выстрел со стороны противника. Как только «виллис» командующего очутился на развилке, раздался единственный разрыв снаряда. Но он был роковым», — пишет Горбатов. И далее: «Рана была большая. Комаров (адъютант Черняховского, подполковник. — В.П.) наложил несколько бинтов, стараясь остановить кровь. Черняховского доставили в ближайший медсанбат. Врачи очистили рану, перевязали, сделали переливание крови, уколы. Командующего положили в санитарную машину. На пути в госпиталь он скончался…»А.М. Орлова говорила мне: «У Ивана Даниловича был второй адъютант — Иван Андреевич Парамонов. И он подробнейшим образом описывает гибель деда. Как они ехали, кто находился в машинах. Простите за подробности, даже то, как у дедушки пена изо рта шла кровавая после ранения». Я, кстати, видел копию свидетельства Парамонова, написанную шариковой ручкой в далеком уже 1987 г., у Орловой вообще богатый архив. Анастасия Марковна также рассказала: «Мне достаточно много лет, чтобы я хорошо помнила все это. Я общалась непосредственно с Виноградовым Борисом Ивановичем. Это водитель деда, который вез его в тот день, когда он погиб». «А как вам версия о том, что генерал якобы сам был за рулем?» «Нет. Это неправда. За рулем был Виноградов Борис Иванович. Это человек, который очень много после войны к нам приезжал, мы с ним очень дружили».Даже Википедия в статье о гибели генерала И.Д. Черняховского пишет: «Был ли этот снаряд шальным немецким из дальнобойного орудия, осколки которого разлетаются во все стороны, в том числе, противоположную направлению полета снаряда, неизвестно, хотя это все же наиболее правдоподобная версия, поскольку звук выстрела был слышен со стороны фронта».В той страшной войне СССР выстоял практически против всей Европы. Запад запомнил этот урок. И сделал выводы. Гитлер, казалось, учел тогда все — и военно-экономический потенциал Советского Союза, и политико-экономическое положение внутри СССР. Но не принял во внимание самый главный момент: единство народа. Сегодня, оболгав смерть генерала, прозападные борзописцы пытаются, таким образом, бросить еще один комок грязи в нашу Великую Победу, чтобы разрушить основополагающий камень в фундаменте современной России.Читаю их мерзопакостные опусы и ловлю себя на мысли, что так и хочется сказать: «Сталина на вас нет!» А почему нельзя? Им, нынешним последователям «дела фюрера» — европейским неонацистам, украинским бандеровцам и прибалтийским «лесным братьям (волкам!), и продолжателям «дела Геббельса» — либералам всех мастей, позволительно возрождать кровавую память своих «вождей», а мы почему-то должны стыдиться имени Сталина, под воительством которого фашизм был повергнут. И запретить нам это намерены те же евронаци, укробандеровцы, эстляндско-лифляндские подонки, которые пытаются возродить нацизм. Память у них явно короткая, а наша сила — в правде!Так же вполне очевидно, что сохранение нашей памяти о Великой Отечественной войне — это не только прохождение торжественным маршем в колонне «Бессмертного полка». Это — ежедневная борьба с фальсификаторами нашей истории. В информвойне — брода нет.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/9803829.html