Концерт “Памяти А.А.Ахматовой”. К 100-летию со дня рождения (1989)
В концертной программе, посвященной 100-летию со дня рождения поэта Анны Ахматовой, принимают участие Государственный камерный оркестр “Виртуозы Москвы” п/у Владимира Спивакова, Маквала Касрашвили, Алексей Уткин. В программе звучат произведения В.А.Моцарта, Д.Шостаковича, И.С.Баха, С.Прокофьева, Й.Гайдна, А.Вивальди. Стихи читает актриса Алла Демидова.
Запись по трансляции из Большого зала Московской государственной консерватории.
Главная редакция музыкальных программ 1989
Режиссер – Ольга Трегубова
Оператор – Борис Эстрин
#АннаАхматова #КонцертПамяти
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