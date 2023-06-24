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Концерт “Памяти А.А.Ахматовой”. К 100-летию со дня рождения (1989)

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В концертной программе, посвященной 100-летию со дня рождения поэта Анны Ахматовой, принимают участие Государственный камерный оркестр “Виртуозы Москвы” п/у Владимира Спивакова, Маквала Касрашвили, Алексей Уткин. В программе звучат произведения В.А.Моцарта, Д.Шостаковича, И.С.Баха, С.Прокофьева, Й.Гайдна, А.Вивальди. Стихи читает актриса Алла Демидова.
Запись по трансляции из Большого зала Московской государственной консерватории.

Главная редакция музыкальных программ 1989
Режиссер – Ольга Трегубова
Оператор – Борис Эстрин

#АннаАхматова #КонцертПамяти

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=v40qew_rxEA
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