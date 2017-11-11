Памяти М. Задорнова

Вчера пришло известие о смерти одного из честнейших людей России, – Михаила Задорнова. Вроде бы, зная диагноз, и понимала, что скоро это может случится, что чудес не бывает, но радовалась каждому его интервью, каждому появлению на экране. Я никогда не была с ним знакома лично, была обычной восторженной читательницей зрительницей на его концертах, а потом — восторженной читательницей его статей и книг, зрительницей на концертах…

Случилось, но сознание отказывается принять.

Россия, русский язык и русский мир 10 ноября 2017 года понесли невосполнимую утрату.

Вечером перечитывала отрывки из его книг, пытаясь выбрать самый любимый. Выбрать не смогла — зачиталась.

Публикую небольшой отрывок из книги М. Задорнова (2015г.) «Слава Роду! Этимология русской жизни»:

Времена изменились

Казалось бы, эту историю можно закончить…

Если б она не имела весьма неожиданное продолжение…

Однако для того, чтобы прочувствовать то, что произошло через несколько лет после “прозрения”, я должен вернуться на пару годков до того вечера на закате с банкирами.

1999 год. Бостон. Мои последние гастроли в Америке. С тех пор я не был ни в одном американском городе, поскольку меня лишили визы. Но это история известная, а та, о которой я расскажу, может быть обнародована только сейчас.

Я часто бывал в Америке в девяностых годах – более чем в сорока городах!

Многие из них даже не могу вспомнить – сплошные даунтауны. Почти все одной небоскрёбной внешности. Когда подъезжаешь к какому-нибудь американскому городу и он начинает только-только на горизонте проявляться, такое ощущение, что там, вдали, показался гребень гигантского ерша.

Бостон – город особенный, от всех других городов Америки отличается в лучшую сторону. Он элитный, он виповский! Красивая река, своеобразная архитектура, и даже сохранились старинные здания, конечно, если судить о старине по американским меркам, согласно которым XIX век – даже не антиквариат, а рудимент!

Бостон – город интеллектуалов, здесь один из лучших университетов в мире, различные научно-исследовательские институты… И очень много учёных из России. Сюда любят собираться самые известные светила в мире на конференции, проводятся встречи политиков, бизнесменов… Об одной такой встрече я и хочу рассказать.

У меня в Бостоне в девяностых годах был любимый отель “Ридженси Хайатт”. Когда я в тот последний раз приехал в него из аэропорта, то первое, что мне бросилось в глаза, – надписи в лифте по-русски “Не курить!”. Я понял, что в отеле много наших, которые, как считают американские отельные менеджеры, не понимают, что означает No smoking! Думают, русские переводят эту надпись как “Не ездить в лифте в смокинге!”.

Портье принёс мои вещи в номер, я переоделся и поспешил на нижний этаж к бассейну, чтобы успеть зарядиться и встряхнуть свой организм перед концертом. Зашёл в лифт и увидел… Березовского с Немцовым!

– Боже! Какая встреча!

– У тебя что, здесь концерт или к нам на форум? – спросил Борис Немцов, с которым мы были знакомы ещё по теннисному президентскому клубу.

Березовский со мной поздоровался весьма сдержанно. Явно был обижен на моё высказывание в “Московском комсомольце”. Примерно за год до той встречи стали поговаривать, что в России может развиться новая волна антисемитизма. Тогда в интервью журналисту я сказал: “Не надо всех евреев стричь под одну гребёнку, к примеру, судить о Жванецком по Березовскому!”

Конечно, Березовскому моё интервью показали.

Я спросил у Бориса, который не Абрамыч: какой форум? Он ответил, что в Бостон съехались многие русские политики и бизнесмены.

Все остановились в “Хайатте”. Уточнил, что сегодня как раз последний день конференции, вечером банкет в ресторане. Как он сказал: “Будут все!” Не настойчиво, но пригласил меня поучаствовать, как теперь принято говорить по-русски, в “афтепати”. Я, естественно, согласился. Как я мог отказаться увидеть всех!

Но ещё более неожиданная встреча произошла у бассейна. Сначала довольно долго и внимательно на меня смотрел какой-то пожилой, по-плейбойски седой американец, достаточно спортивного телосложения – этакий постаревший Джеймс Бонд. Не скрою, меня чрезвычайно заинтриговало: почему я интересен американцу? Ведь в Америке о моём творчестве знают только наши эмигранты. А он слишком аристократичен для эмигранта. Точно американец! Причём образованный, не тупой… Глаза вдумчивые – из местных учёных, что ли?

“Джеймс Бонд” перехватил мой удивлённый взгляд, ему, видимо, стало неудобно за своё бестактное любопытство, подошёл ко мне и на очень хорошем русском языке задал ошеломивший меня вопрос:

– Извините, вы Задорнов?

– Откуда вы меня знаете?

– Я возглавляю Департамент по изучению России в ЦРУ.

– Боже мой, раньше мне за такое общение с вами по возвращении на родину грозил бы расстрел или пожизненное.

“Джеймс Бонд” необычайно приветливо, по-голливудски улыбнулся:

– Слава богу, времена изменились!

– Откуда вы так хорошо знаете русский?

– Я много лет проработал в Советском Союзе военным атташе при американском посольстве.

– О! Главный резидент!

– Хотите комплимент?

– Кто ж не хочет получить комплимент от ЦРУ?

– Мы по вашим концертным записям изучаем психологию русских.

– За такой комплимент мне бы грозило два расстрела!

– Хорошо, согласитесь, что времена изменились?

– Но почему вы в Бостоне? ЦРУ вроде в Вашингтоне?

– Мы, – да-да, он так и сказал, нисколько не стесняясь, – мы проводим в Бостоне форум русских бизнесменов и политиков.

Я чуть в бассейн не свалился. Вот почему здесь были все березовские и немцовы! И впрямь

времена здорово изменились, раз один из цэрэушных “Джеймс Бондов” не постеснялся мне, российскому гражданину, напрямую заявить, что это они организовали “учёбу” наших демократов и будущих олигархов.

– А вы у нас в очередной раз с концертами? – довольно искренне поинтересовался цэрэушник.

– Неужели в ЦРУ чего-то не знают? – Я чуть не обиделся за такое наплевательское отношение к моей персоне.

– Знаете, я бы хотел сходить на ваш концерт. Пригласите?

– Как я могу отказаться пригласить агента ЦРУ на свой концерт? Мне, может быть, в жизни никогда больше такой случай не представится.

Он действительно пришёл на концерт со своим помощником. Это здорово придало мне азарта, или, как бы сказали теперь, драйва. Сидели они в первом ряду, помощник тоже хорошо говорил по-русски и постоянно за мной что-то стенографировал. Я же во время выступления ловил себя на том, что моя критика психологии наших людей в этой ситуации практически государственная измена. “Джеймс Бонд” прав: хорошо, что времена изменились!

Как положено у американцев, после концерта он мне сделал комплименты, на которые способно лишь американское меню комплиментов. Хотя, может быть, ему и вправду концерт понравился, поскольку смеялся он так непосредственно, как смеются только американцы и дети.

– Вы такой интересный человек, разрешите, я вас приглашу сегодня выпить со мной по чашечке чая в ресторане гостиницы. Кстати, там будет банкет по поводу закрытия форума. Вы наверняка многих знакомых увидите.

И я действительно их увидел! Как же они веселились на деньги ЦРУ! Любо-дорого было смотреть. Молодцы! Вовремя почувствовали, что доить можно не только собственный народ, но ещё и ЦРУ.

“Джеймс Бонд” оказался, как и положено людям капиталистического мышления, редчайшим скрягой: обещал чашечку чая и сдержал обещание в точности – даже булочки не предложил. Хотя ради того, кто помогает главным врагам России познать психологию русского человека, мог бы расщедриться ещё минимум на чизкейк.

Мы сидели с ним в самом центре ресторана, а вокруг нас по полной оттягивались наши знаменитые российские демократы. Как рассказал мне далеко не по секрету мой новый знакомый, кое-кто из этих “передовиков” российского капитализма во время форума читал в Бостоне лекции. Я только не понял: кому они их читали? Скорее всего, лекциями называли выступления перед местными студентами. За что получали… до пятьдесят тысяч долларов за одну лекцию! В числе участников этого форума были и те чиновники, которые потом внедряли в России… западную реформу образования!

В тот вечер я собственными глазами видел всех воспитанников ЦРУ! И никто из них не стеснялся моего присутствия. Время не просто изменилось – оно обессовестилось. Те, кто грабит Россию, не стесняются уже ни воровства, ни предательства.

Согласно своей цэрэушной манере выведывать секреты исподтишка мой новый “фан” и “почитатель” завёл разговор якобы ни о чём:

– Знаете, как это здорово для нас, что холодная вой на закончилась. Мы так хотим, чтобы Россия стала сильной, мы всё готовы для этого сделать.

Я тактично сделал вид, что поверил. Он продолжал мне втюхивать эту новую легенду, разработанную в недрах ЦРУ явно не без его участия:

– Для того мы и организовали этот форум передовых ваших деятелей культуры и бизнеса, чтобы из них потом получились достойные экономисты, политики и чтобы Россия стала нашим полноценным партнёром.

На этот раз я сделал вид, что делаю вид, что поверил. Разведчик, а в данный момент он им и работал, наконец подобрался к главному вопросу:

– Михаил, нам известно о России почти всё: кто убил Старовойтову, кто Листьева…

На этом месте я не мог не перебить его:

– Вообще-то мы тоже знаем, кто их заказал. Они тут, кстати, среди ваших гостей на форуме.

Цэрэушник даже завис на мгновение от такой моей непосредственности. Но, как положено джеймсбондам, быстро с собой справился:

– Мы всё понимаем… Одного только не понимаем, кто будет всё-таки следующим президентом России после Ельцина? Как вы лично думаете? Вы же всё-таки были дружны с первым российским президентом.

Надо же, он и это про меня знает! Я его поправил:

– Не то чтоб дружны, но знакомы были. В теннис играли.

– Я знаю, Коржаков об этом написал в своей книжке. Он был настоящим профессионалом своего дела.

Знал почти всё. И даже мой сегодняшний концерт его помощник застенографировал. Казалось бы, какие отсталые методы у ЦРУ? Не могли втайне от меня, что ли, записать на свои крутые цифровые подслушивалки? Значит, хотели, чтобы я видел, как они это делают, и чтобы на всякий случай знал, что замаран сотрудничеством с ЦРУ.

Впрочем, может, я излишне подозрителен, я, бывший советский гражданин, и в советское время никому не верил, а теперь не верю ещё больше. Только в начале девяностых оказался одним из многочисленных лохов – поверил в российскую демократию и тем, кто самоназвал себя демократами. Но, слава богу, увидев окружение российского президента, услышав, о чём они говорят, что их волнует, не просто разочаровался в новой власти, а стал наших “либералов” считать ещё более преступными, чем советских вождей. Коммунисты меня никогда не обманывали – я им не верил. А демократам недолго, но верил, и они меня обманули. Предали! Впрочем, у демократов предательства не бывает, у них предательство называется целесообразностью.

Коммунисты обманывали сами себя: многие из них искренне верили в то, что строят светлое будущее. А демократы верили только в своё собственное светлое будущее.

Конечно, я частенько слышал разговоры о том, что многие сегодняшние российские политики – ставленники, воспитанники и ученики ЦРУ. Но подтверждения до того вечера в бостонском отеле у меня не было. А тут я увидел это собственными глазами!

К нам подошёл один из самых известных политиков тех лет. Они с “Джеймс Бондом” обнялись, как закадычные друзья. Политик, с которым мы тоже были знакомы, поблагодарил его за прекрасно организованный форум, потом на минуту отвёл меня в сторону и прошептал:

– Ты осторожно, знаешь, кто это?

– И это ты мне говоришь? Я, между прочим, никто по сравнению с тобой. Тебя же прочат в вице-премьеры!

– Да ладно тебе – времена изменились!

Подходил и Березовский, тоже благодарил моего собеседника. Но предупреждать меня ни о чём не стал. Для него вообще не существовало никаких критериев дружбы или предательства. Борис Абрамович верил только в целесообразность.

Подошла ещё одна наша известная демократка, не буду специально называть её фамилию, дабы не подставлять эту элегантную и красивую женщину. Она рассказала нам с цэрэушником анекдот, от которого цэрэушник… начал краснеть! Причём не сразу, а когда до него дошёл смысл. Да, он достаточно хорошо знал русский язык, чтобы покраснеть. Как я хохотал! Не столь над анекдотом, сколь над тем, как она вогнала в стыд одного из главных врагов Отчизны. Своим хохотом я выразил гордость за нашу русскую женщину, которая заставила покраснеть… самого “Джеймс Бонда”!

Анекдот был не просто пошлый, а супернеприличный. И всё-таки я не могу его не пересказать: “Буратино мастурбировал-мастурбировал и сгорел!”

Даже сейчас, когда я вспоминаю этот момент, в моей памяти всплывает медленно пунцовеющее лицо цэрэушника и довольная собой российская красавица демократка, гордо отходящая от нашего столика.

Много о чём мы переговорили с ним в тот вечер. Слава богу, официант принёс нам на халяву орешки. А то бы я так и остался сыт только разговорами. То и дело мой агент-собеседник возвращался к теме выборов в России: что я думаю по поводу того, кто станет следующим президентом? По-моему, я ответил ему вполне достойно:

– Даже не гадайте. Наш теперешний президент где-нибудь в баньке после тенниса выпьет пивка с коньячком, придёт в замечательное расположение духа, к нему подойдёт его любимая дочка, скажет: “Папа, вот тут есть один пацан, он наши бабки обещает сохранить и нас не трогать. И тебя любит!” Борис Николаевич расчувствуется, и пацан станет новым президентом. Уж что-что, а пиар организовать президентская челядь умеет. А кто этим пацаном окажется, даже ваши цэрэушные компьютеры никогда не вычислят, как не вычислили, что российские танки после ваших бомбёжек первыми войдут в Сербию.

Должен сказать, цэрэушник ни на шутку задумался. Хорошо, что официант принёс новую порцию орешков – мне было чем заняться.

Теперь, спустя много лет, я думаю: надо ж, всё произошло примерно так, как я тогда пошутил. Я давно заметил, что мои шутки сбываются чаще, чем предсказания крутых ясновидящих.

А потом цэрэушник ни с того ни с сего расчувствовался, заказал бутылку красного вина, мы выпили, и он рассказал мне о своих предках. Оказывается, они были русскими дворянами-эмигрантами. Уехали сначала во Францию после революции семнадцатого года, а потом в США. Он всё время пытался мне внушить, что очень любит Россию и чтит свои корни. И конечно, сделает всё, чтобы отношения США и России наладились как у равноценных партнёров. И не надо верить тому, кто утверждает, будто Америка хочет превратить Россию в свою колонию. Ей это невыгодно.

В какой-то момент мне показалось, что цэрэушник и впрямь тоскует по России. Напоследок он дал мне свою визитную карточку и просил не стесняться, позвонить ему, если я ещё раз прилечу в Америку. Даже он не мог представить, что меня вскоре лишат визы в его гордящуюся демократией страну.

Да, времена поменяются ещё раз. Многие из тех, кто участвовал в форуме, окажутся за решёткой или будут убиты в местных бандитских российских разборках. Правда, кое-кто попадёт и на самый высокий уровень политической элиты. Кто-то приватизирует и подомнёт под себя нефть, кто-то – газ… кто-то займётся рейдерскими захватами, а кто-то… реформой образования – отуплением всея Руси!

Да, многих из участников того форума уже нет в живых. Не всем пошли на пользу методы, которым их обучило ЦРУ. А вот новый президент слово сдержал – и Семью никогда в обиду не давал. И кстати, правильно. Потому что выше любого закона должно быть твёрдое мужское слово!

Я сделал ответный ход, дал цэрэушнику свой московский телефон и сказал, чтобы он непременно мне позвонил, если прилетит в Россию. Никогда не видел у американцев таких грустных глаз, как у него в этот момент.

– Меня, Михаил, в Россию уже не пускают много лет! Я иногда очень скучаю по России…