Киевская банда оштрафовала телеканал „Интер” за концерт в честь Дня Победы
00:49. 12 июля 2018 Просмотров - 252 Один комментарий Опубликовал: brahman
Те, кто смотрел концерт украинского канала „Интер” в День Победы, вряд ли его забыли. Потрясающий концерт – дань памяти великим советским воинам-освободителям.
*Украинский телеканал оштрафовали за трансляцию концерта ко Дню Победы
Национальный совет по телерадиовещанию Украины оштрафовал телеканал "Интер" за трансляцию праздничного концерта ко Дню Победы, пишет Liga.net.
Сумма штрафа составила около четырех миллионов гривен (9,5 миллиона рублей. — Прим. ред.).
Телеканал обвинили в "разжигании ненависти". По информации издания, решение оштрафовать "Интер" на 25 процентов от лицензионного сбора было принято единогласно.
Ранее в Сети появились кадры концерта ко Дню Победы на "Интере". Ведущие мероприятия раскритиковали "фашистские настроения", напомнив, что от рук захватчиков в годы Великой Отечественной войны погибли восемь миллионов украинцев. Кроме того, они заявили о недопустимости присвоения улицам имен фашистских преступников.
Позднее украинские националисты бросили в офис телеканала дымовую шашку, потребовав снять с эфира "пропагандистский контент".
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Источник: ss69100.livejournal.com
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