Киевская банда оштрафовала телеканал „Интер” за концерт в честь Дня Победы

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Украинский телеканал оштрафовали за трансляцию концерта ко Дню Победы

Сумма штрафа составила около четырех миллионов гривен (9,5 миллиона рублей. — Прим. ред.).

Телеканал обвинили в "разжигании ненависти". По информации издания, решение оштрафовать "Интер" на 25 процентов от лицензионного сбора было принято единогласно.



Ранее в Сети появились кадры концерта ко Дню Победы на "Интере". Ведущие мероприятия раскритиковали "фашистские настроения", напомнив, что от рук захватчиков в годы Великой Отечественной войны погибли восемь миллионов украинцев. Кроме того, они заявили о недопустимости присвоения улицам имен фашистских преступников.



Позднее украинские националисты бросили в офис телеканала дымовую шашку, потребовав снять с эфира "пропагандистский контент".





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Те, кто смотрелукраинского канала „Интер” в День Победы, вряд ли его забыли. Потрясающий концерт – дань памяти великим советским воинам-освободителям.Национальный совет по телерадиовещанию Украины оштрафовал телеканал "Интер" за трансляцию праздничного концерта ко Дню Победы, пишет Liga.net.

Источник: ss69100.livejournal.com