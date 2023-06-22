Предварительные итоги ПМЭФ для Топливно-энергетического комплекса
Борис Марцинкевич и Дмитрий Гусев обсуждают подписанные на ПМЭФ соглашения в сфере ТЭК.
00:00 Вступление
02:30 Про подписанное соглашение между Мурманской областью и Межрегионгазом о строительстве нового магистрального газопровода Волхов – Мурманск
12:00 Мурманский СПГ от Новатэк
16:30 Подписанное соглашение по экспорту газа в Узбекистан
23:50 Про покупку Киров-Энергомаша Росатомом
27:40 О подписании соглашений о строительстве 4х ветропарков с двумя компаниями из Мали и выстраивании вертикально интегрированной компании Росатомом
34:00 О проектах “Газпром СПГ Технологии”
40:40 Про выступление И.И.Сечина
42:30 Про грузооборот по Севморпути
46:00 Про газ за рубли, налоговую политику и зарубежные инвестиции
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#БорисМарцинкевич #ДмитрийГусев #ТочкаСборки
На собрании нашего дома стоял вопрос на форуме.
Не знаю как правльно пишецца по орфаграфии
- ГТС Украины кирдык
или
- газу в Европу песец
?
Вообщем Германия решила строить свои авто на ветрогонным ааппарате.
Авто будет меньше и дороже.