Главная » Видео, Мировоззрение, Экономика

Предварительные итоги ПМЭФ для Топливно-энергетического комплекса

28 1

Борис Марцинкевич и Дмитрий Гусев обсуждают подписанные на ПМЭФ соглашения в сфере ТЭК.
00:00 Вступление
02:30 Про подписанное соглашение между Мурманской областью и Межрегионгазом о строительстве нового магистрального газопровода Волхов – Мурманск
12:00 Мурманский СПГ от Новатэк
16:30 Подписанное соглашение по экспорту газа в Узбекистан
23:50 Про покупку Киров-Энергомаша Росатомом
27:40 О подписании соглашений о строительстве 4х ветропарков с двумя компаниями из Мали и выстраивании вертикально интегрированной компании Росатомом
34:00 О проектах “Газпром СПГ Технологии”
40:40 Про выступление И.И.Сечина
42:30 Про грузооборот по Севморпути
46:00 Про газ за рубли, налоговую политику и зарубежные инвестиции

ТГ-канал «Точка сборки» — https://t.me/aurora_technology
Дзен «Точка сборки» — https://dzen.ru/assemblage_point
Вконтакте «Точка сборки» — https://vk.com/point_assemblage
Rutube «Точка сборки» — https://rutube.ru/channel/30805971/

#БорисМарцинкевич #ДмитрийГусев #ТочкаСборки
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-k0FaaB0HeE
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Предварительные итоги юбилейного года Росатома
Предварительные итоги: каковы перспективы для решающего наступления армии Новороссии (ВИДЕО)
Росстат подвел итоги переписи населения
Армия Украины проиграла зимнюю кампанию: итоги 4-х военных операций и потери сторон
Итоги выборов Путина 2018
Один комментарий » Оставить комментарий
  • 11081 8445
    чужой 33 мин. назад

      На собрании нашего дома стоял вопрос на форуме.
      Не знаю как правльно пишецца по орфаграфии
      - ГТС Украины кирдык
      или
      - газу в Европу песец
      ?
      Вообщем Германия решила строить свои авто на ветрогонным ааппарате.
      Авто будет меньше и дороже.

    Оставить комментарий

    Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

    Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
    Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

    (Обязательно)

    Быстрый переход:

    Информация о сайте

    Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

    Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
    Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
    Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

    Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

    Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru