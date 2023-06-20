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День Победы над Японией

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"День Победы над Японией"

Историческая справедливость восторжествовала. Государственная Дума вернула День Победы над Японией.
Новое/старое название праздника 3 сентября – "День Победы над милитаристской Японией и окончания второй мировой войны".

Ранее стыдливо отмечали "день окончания второй мировой войны", чтобы не напоминать японским "партнерам", как наши предки их разгромили в 1945-м году, поквитавшись за русско-японскую войну.

Теперь сдерживающих ограничителей нет, поэтому праздник установленный Сталиным снова к нам возвращается. Я давно выступал за возвращение первоначального смысла этого праздника, поэтому сегодня я очень доволен. Страна продолжает меняться к лучшему, хоть и не так быстро, как хотелось бы.

PS. Победа над империалистической Японией в советской батальоной живописи https://colonelcassad.livejournal.com/5249933.html

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8436183.html
Метки: 1945, великая отечественная война, праздники, Россия, сталин, Япония
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