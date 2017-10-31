В честь воинской славы: в России предлагают учредить День победы над Японией

Источник: https://russian.rt.com/

Ветераны войны, общественные и политические деятели СССР и России предлагают учредить новый праздник — 3 сентября, День победы над Японией. Письмо с соответствующей инициативой направили президенту страны Владимиру Путину. Авторы подчеркнули, что речь идёт о победе над милитаристским режимом, а не над народом Японии. Идею уже поддержали в Госдуме. Почему праздник не должен отразиться на отношениях Москвы и Токио, разбирался RT.



В России предлагают учредить День победы над Японией — 3 сентября. Коллективное обращение с соответствующей инициативой (письмо есть в распоряжении RT) президенту России Владимиру Путину направили более 90 человек, среди которых — ветераны войны, общественные и политические деятели России и СССР. Об этом RT сообщил автор идеи, доктор исторических наук, эксперт РАН Анатолий Кошкин.

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Праздник победы над Японией (3 сентября) утвердил Президиум Верховного Совета СССР 2 сентября 1945 года. До 1947 года 3 сентября было выходным днём. Позднее в этот день советские граждане работали, но в стране проводились памятные мероприятия. Окончательно праздник был отменён после распада СССР: в законодательство России как правопреемницы Советского Союза его не включили. В законе «О днях воинской славы и памятных датах России» 3 сентября стало Днём солидарности в борьбе с терроризмом. В этот же документ внесли День окончания Второй мировой войны (2 сентября).

«Таким образом, российский народ незаконно и незаслуженно лишили омытой кровью наших солдат памятной даты — праздника победы над милитаристской Японией. Если так пойдёт и дальше, то уже скоро наши внуки станут задавать вопросы: какое военное отношение СССР и советский народ имел к победе во Второй мировой войне?» — говорится в письме.

Обратившиеся к президенту просят восстановить действие указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1945 года.

Памятная дата, связанная с победой над Японией, есть в Китае, Монголии, в Южной Корее и КНДР, а также в Нидерландах. В США и Великобритании она имеет прямое название — Victory over Japan Day.

Авторы инициативы подчеркнули, что признание 3 сентября Днём победы над Японией никак не направлено против японского народа.

«Более того, сам японский народ осуждает милитаризм верхушки японского государства того времени, и всем очевидно, что речь идёт о праздновании победы именно над милитаристской Японией, а не над японским народом», — пояснили в обращении.

В Советском Союзе в честь победы над Японией была утверждена одноимённая медаль, которой наградили более 1,8 млн военнослужащих страны, которые воевали против империалистов на Дальнем Востоке.

Парад войск Красной Армии в честь победы над Японией. Хабаровск, 6 сентября 1945 года.

Один из подписавшихся под обращением, участник войны с Японией, генерал-майор в отставке Тарас Щудло, рассказал RT, что желает восстановить праздник ради памяти потомков.

«Погибло много людей, и воевавшие добились, по сути, окончания Второй мировой войны. Обязательно нужно восстановить этот праздник. Я был одним из самых молодых участников войны, а сейчас мне 90 лет и я один из самых старых. Поколение уходит, и люди забывают, что вообще была война с Японией. Люди забывают, что творила Япония в Китае, как обращалась с пленными американцами, французами, англичанами», — рассказал ветеран.

Он добавил, что участвовал в операции против Японии в составе 358-ой дивизии 39-ой армии, когда та наступала в направлении Порт-Артура.

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов поддержал общественную инициативу.

«Для патриотического воспитания, сохранения памяти о победах, я думаю, нужно учредить эту дату», — считает парламентарий.

Опасаться возможного осложнения отношений с Японией из-за нового праздника не стоит, поскольку сейчас наши государства не являются близкими союзниками, отметил Емельянов.

Ветераны Тихоокеанского флота. Ветераны Тихоокеанского флота.

Однако президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов уверен, что пока от введения новой памятной даты следует воздержаться.

«То, что 3 сентября у нас появится подобный дополнительный праздник, может стать раздражающим фактором в отношениях Москвы и Токио. Особенно в контексте новых совместных проектов на Дальнем Востоке. Но людей, которые предлагают ввести этот праздник, тоже можно понять. Мы должны выйти на договорённости с Японией, и уже после этого можно ввести памятную дату», — сказал Абзалов.

Он напомнил, что формально Россия и Япония до сих пор находятся в состоянии войны, поскольку мирный договор наши страны не подписали.

Под обращением с просьбой учредить праздник победы над Японией подписались более 90 ветеранов войны с Японией, общественных и политических деятелей СССР и России. В их числе — президент Академии военных наук России М.А. Гареев, председатель Южно-Сахалинского городского Совета ветеранов Н.И. Литвинов, профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) А.Ю. Плотников, член Союза писателей и Союза кинематографистов С.И. Вахрин, председатель наблюдательного центра Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов, академик РАЕН и Международной славянской академии А. Н. Самарин, экс-замминистра рыбного хозяйства СССР А.Н. Гульченко, председатель Совета ветеранов Сахалинской области З.В. Гльоговер, бывший замминистра рыбного хозяйства СССР В.К. Зиланов, экс-зампредседателя Госкомрыболовства России Ю.И. Кокарев.