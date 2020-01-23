Вспоминая День Победы над Японией

Провал в перечне Дней воинской славы России следует ликвидировать

В Японии пристально следят за событиями в нашей стране, по которым можно определить отношение российских властей к японским притязаниям на Курильские острова.

На днях читаемая не только на северном японском острове авторитетная газета «Хоккайдо симбун» информировала читателей о том, что администрация Сахалинской области РФ в связи с 75-летием окончания в 1945 году Второй мировой войны приняла решение о награждении юбилейными медалями её ветеранов. При этом редакторам японской газеты не понравилось, как говорилось о ветеранах, которых и осталось-то в живых всего 27 человек. «Хоккайдо симбун» даже российские названия переиначила на японский манер. Так и процитировали с разъяснениями в скобках: «Ветеранов, освобождавших Южный Сахалин (Карафуто) и Курилы (архипелаг Тисима и северные территории) от японских милитаристов».

Газета сообщила, что пять лет назад на торжествах по случаю 70-летия окончания войны правительство Сахалинской области тоже вручало ветеранам памятные знаки. «Однако на этот раз в выбитый на медали текст добавлены слова «от японских милитаристов». То есть российские власти ясно обозначают свою позицию: «по итогам Великой войны» северные территории (южнокурильские острова. – А.К.) являются бесспорной территорией России, указывает «Хоккайдо симбун». Отмечается, что добавить в надпись на медали слова «от японских милитаристов» потребовала широкая общественность Сахалинской области.

Как сообщало информационное агентство Sakh.com, первоначально речь шла о памятном знаке с дипломатичной формулировкой: «В честь 75-летия окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов». Текст вызывал вопросы, в том числе у депутатов: он был слишком обтекаемым, неконкретным, выверенным в плане международной обстановки, а не исторической памяти народа. Законопроект в итоге сняли и отправили на доработку.

Вопрос о смысле дополнения в надпись на медали имеет большую предысторию.

Дело в том, что из-за «опасения обидеть японцев» при установлении в 1995 году перечня Дней воинской славы России тогдашний президент РФ Борис Ельцин, прислушавшись к советам названного впоследствии президентом Путиным «безголовым» министра иностранных дел РФ Андрея Козырева, вычеркнул из реестра Дней воинской славы России дату 3 сентября – День Победы над Японией. Этот день отмечался в нашей стране по решению Президиума Верховного Совета СССР с 1945 года.

Да что там День Победы. Во время красноярской «встречи без галстуков» в ноябре 1997 года с «другом Рю» – японским премьер-министром Рютаро Хасимото – угодничество Ельцина перед «богатой Японией» достигло апогея: «президент всея Руси», будучи на рыбалке, шокировал помощников и не ожидавших ничего подобного японцев, когда объявил, что… «подарит Рю все эти острова».

Однако вернёмся ко Дню Победы над Японией. Демонстративное вычёркивание даты 3 сентября 1945 года было встречено на российском Дальнем Востоке с возмущением. В Москву посыпались протесты, требования восстановить историческую справедливость. Особенно активны были сахалинцы и курильчане, которые благодаря победе над Японией вновь обрели острова, ставшие их «малой родиной». Однако у Ельцина стеной стояли на страже своих (личных) и японских интересов, игнорируя все решения по данному вопросу органов российской власти на местах.

Всё это тянется до сих пор. Инициативы представляющих дальневосточные регионы депутатов Государственной Думы по вопросу восстановления Дня Победы над Японией или хотя бы внесения даты 3 сентября в реестр Дней воинской славы России наталкиваются на глухое сопротивление думского большинства. Объяснение прежнее – не надо напоминанием о поражении «обижать японцев». Один из высокопоставленных депутатов так и заявил: «Восстановление этого Дня победы сведёт на нет все наши дипломатические усилия на японском направлении».

Что ж, это хотя бы честное признание заискивания перед Японией. Ибо другие ответы бывают просто несуразны. То говорят об отсутствии денег на «новый праздник» (по принципу «денег нет, но вы держитесь»), то заявляют, что 3 сентября«не было сражений, которые следовало бы отмечать». А бывает, договариваются до того, что «негоже праздновать победу, одержанную с применением оружия массового поражения» (???). Это что же, не американцы, испепелившие сотни тысяч японских женщин, детей и стариков в атомном огне, должны каяться, а мы, русские? Зачем тогда удивляться, что японские школьники называют подчас виновником атомных трагедий Хиросимы и Нагасаки… русских.

В заключение позволю себе привести слова Обращения к Президенту Российской Федерации, Верховному главнокомандующему Вооружёнными Силами России Владимиру Путину (документ подписали более ста известных учёных, политиков, общественных деятелей, ветеранов): «Если так пойдёт и дальше, то уже скоро наши внуки станут задавать вопросы: какое военное отношение СССР и советский народ имели к победе во Второй мировой войне? »

Вклад СССР / России в разгром милитаристской Японии невозможно переоценить. День Победы над Японией отмечается в Китае, Монголии, Республике Корея, КНДР, Нидерландах, наконец, в США и Великобритании. А в России – нет!

Без советской победы над Японией Вторая мировая война в сентябре 1945 года не окончилась бы – это исторический факт.

3 сентября, являясь днём славы русского оружия, отражает великие свершения в истории России. А кто-то говорит о нежелательности праздника, который, мол, «обидит» японский народ. Если уж мы так боимся «обижать» народы победами наших предков, то не перестать ли праздновать 9 мая – День Победы над Германией? И вообще, как праздник победы над Японией может быть направлен против японского народа, осудившего милитаризм японской верхушки тех лет?

Если праздник «забыт», что прикажете делать детям, внукам, правнукам 1 миллиона 831 тысячи человек, награждённых медалью «За победу над Японией»? Спрятать, продать эти медали? Перестать считать их знаком доблести своих родных? Или, выходя 9 мая на шествие Бессмертного полка оставлять эти медали дома?

Россия и мир вступили в год 75-летия разгрома нацистской Германии и милитаристской Японии. Решающую роль в их разгроме сыграли Красная армия и советский народ. Президент Путин придаёт огромное значение широкому, торжественному празднованию славного юбилея. А потому как никогда актуально звучит призыв российских патриотов: «Уважаемый Владимир Владимирович, считаем, что дальше продолжать прятать и фактически дезавуировать одну из величайших наших военных побед недопустимо. В целях дальнейшего укрепления нашего суверенитета жизненно необходимо закрепить ключевую роль СССР/России в победе во Второй мировой войне, восстановить День победы над Японией и начать широко его праздновать».

Обложка: Фото vestiregion.ru