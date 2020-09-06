3 сентября как день капитуляции РФ



Немногим ранее, в декабре 2019 года, на неформальном саммите глав СНГ в Санкт-Петербурге, он прочитал часовую лекцию о Второй мировой войне.

И вдруг крутой поворот. Вместо общепризнанной мировой и отечественной исторической наукой даты окончания Второй мировой войны (2 сентября 1945 года), имеющей международно-правовые основания (в этот день подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии), вошедшей во все учебники истории, по которым учились в СССР и обучаются школьники и студенты Российской Федерации, появляется 3 сентября.

Авторы федерального закона известны. Но вызывает много вопросов весьма спешный и странный ход рассмотрения законопроекта от «Единой России». Да и сама формулировка Дня воинской славы не получила поддержки среди экспертов, фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» в Госдуме, некоторых членов Совета Федерации.



Более того, принятие закона вызвало негативный резонанс в обществе. Ветераны, жители Сахалинской области возмущены отсутствием упоминания Победы над Японией.



Для Республики Северная Осетия – Алания 3 сентября траурный день, и участие в торжественных мероприятиях по случаю Дня воинской славы исключено.



Мнение академической исторической науки России в лице РАН вновь оказалось невостребованным властью!

Автора!

С предложением об установлении этого Дня воинской славы выступили Сергей Лавров и Сергей Шойгу. 13 февраля Путин с ними согласился. Однако основания, которые указаны в обращении к президенту России двух министров, либо не соответствуют действительности в полной мере, либо вызывают удивление и непонимание в российском обществе.

Так, «вопрос о возрождении празднования в нашей стране завершения Второй мировой войны», который, по мнению Лаврова и Шойгу, активно ставят ветераны и общественность, вообще не может ставиться как таковой.



Завершение Второй мировой войны никогда не праздновалось ни в РФ, ни в СССР. Праздничным днем был День победы над Японией (отмечался он в 1945, 1946 и 1947 годах, а не ежегодно, как доложили министры).

“ В смысловом содержании Дня воинской славы не обозначены ни наша страна, ни наш народ, ни наши Вооруженные силы, одержавшие победу над Японией, да и «окончание войны» – вовсе не тождественно понятию «победа» ”

Общеизвестен исторический факт, что Вторая мировая война окончилась 2 сентября 1945 года, а потому предложение министров об установлении даты 3 сентября – День окончания Второй мировой войны также не имеет под собой исторической основы.



Ветераны и общественность неоднократно ставили и ставят вопрос, в том числе в обращениях к президенту России, о возрождении Дня победы над Японией, а не о «завершении Второй мировой войны», как указали министры.

Предложенная министрами и принятая законом от 24.04.2020 года формулировка «3 сентября – День окончания Второй мировой войны (1945 год)» достаточно далека от цели сохранения «исторической памяти и увековечивания вклада нашей страны в завершение войны на Тихом океане».



Во-первых, в смысловом содержании Дня воинской славы не обозначены ни наша страна, ни наш народ, ни наши Вооруженные силы, одержавшие победу над Японией.



Во-вторых, «окончание войны» – вовсе не тождественно понятию «победа».



В-третьих, такая формулировка события не содержит точных знаний для его сохранения в исторической памяти: чем завершились военные действия для нашей страны (перемирие или капитуляция) и каков итог войны для нашей страны (поражение или победа СССР).

Война СССР против Японии в 1945 году и Вторая мировая война закончились безоговорочной капитуляцией Японии, победой нашей Родины. Об этом не сказано ни слова в формулировке Дня воинской славы.

РАН не слушали

В феврале – апреле, прикрываясь согласием президента с содержательной частью предложения МИД и Минобороны и установлением нового Дня воинской славы в ускоренном порядке, правительство и Федеральное Собрание допустили, как можно предположить, нарушения Указа Президента России от 31.07.2013 года № 659 «О порядке установления в Российской Федерации памятных дней и профессиональных праздников» и другие действия, свидетельствующие о второстепенности интересов Российского государства в деятельности органов власти.

Основаниями для данных предположений является следующее.

Первое. Правительство не отразило в заключении на проект закона позицию РАН, которая не подтвердила достоверность 3 сентября 1945 года в качестве даты окончания Второй мировой войны.



В соответствии с п. 6 Указа Президента России от 31.07.2013 года № 659 рассмотрение предложения об установлении в РФ памятного дня осуществляется на основе экспертного заключения РАН, подтверждающего достоверность памятной даты.



В данном случае в аппарате правительства либо не рассмотрели заключение РАН, либо пренебрегли мнением экспертов, а значит, по сути, и указом президента.

Второе. Депутаты Госдумы Георгий Карлов, один из авторов законопроекта, представлявший его на заседаниях Госдумы,

и Юрий Швыткин (оба «Единая Россия»), представлявший законопроект от комитета по обороне, в ходе заседаний Госдумы 1 и 14 апреля не довели до депутатов отрицательное заключение РАН.

Третье. Совет Федерации, не зная мнения РАН, оказался также не в полной мере проинформированным авторами законопроекта. Валентина Матвиенко была уверена, как она пояснила, что речь идет о памятной дате и никаких торжественных мероприятий эта «памятная дата» за собой не повлечет.



При этом в финансово-экономическом обосновании законопроекта оговорены расходы на проведение торжественных мероприятий, предусмотренных ст. 5 ФЗ-32 для дней воинской славы.





Четвертое. Правительство РФ не указало в заключении на проект закона следующее: «Принятие решений по установлению дней воинской славы и памятных дат России, связанных с важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества, должно сопровождаться широким, публичным обсуждением, с учетом профессионального мнения специалистов в области истории и культуры».



При этом в заключениях правительства на другие законопроекты, связанные с этим же историческим событием, данный важный аспект неизменно приводится и служит основанием для отрицательного заключения.



Получается, что на законопроект от фракции «Единая Россия» данное требование не распространяется. Почему? Почему не было организовано широкое, публичное обсуждение новой даты одного из важнейших событий мировой и российской истории?

Пятое. Минобороны (Научно-исследовательский институт (военной истории) ВАГШ ВС РФ) дало положительное заключение на законопроект. Как можно принимать закон на основании заключения, подготовленного в институте, который за последние десять лет дал три противоречащих друг другу и ФЗ-32 заключения на законопроекты, связанные с днем победы над Японией и днем окончания Второй мировой войны?



Так, в 2010 году НИИ (военной истории) ВАГШ ВС РФ сделал положительное заключение на установление памятной даты «2 сентября – День окончания Второй мировой войны».



В 2016-м его руководство признало обоснованными выводы об установлении памятной даты «2 сентября – День победы над милитаристской Японией – окончание Второй мировой войны», не согласившись с квалификацией этого события как День воинской славы России.



При подготовке заключения на законопроект от «Единой России» институт резко меняет свое мнение о дате окончания Второй мировой войны и статусе праздничного дня: в 2020-м это уже «3 сентября» и «День воинской славы».



При этом все десять лет начальник института, в отличие от менявшихся руководителей аппарата правительства России, одно лицо – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Иван Басик.

Шестое. ФЗ от 13.03.1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» устанавливает дни славы русского оружия – дни воинской славы (победные дни) России в ознаменование славных побед российских войск.



Следовательно, День воинской славы, обязанный существованием победе над Японией в 1945 году, не может ограничиваться словами «окончание войны», а должен содержать термин «победа». В данном случае – историческое событие – победа над Японией.

Седьмое. Основной контраргумент против «Дня победы над Японией» авторов законопроекта, в том числе МИД и Минобороны, связан с интересами США, Великобритании, Китая и Японии. Оказывается, все делается ради того, «чтобы не преуменьшать роль антигитлеровской коалиции, которая тоже внесла вклад в победу над Японией» (Юрий Швыткин, 01.04.2020 года, Госдума).

Комитет по обороне Госдумы выступил «против того, чтобы увековечивать в качестве военных побед факты капитуляции или выхода из войны по иной причине отдельных государств – союзников нацистской Германии» (Юрий Швыткин, 01.04.2020 года, Госдума).

Переименование дня окончания Второй мировой войны в День победы во Второй мировой войне является с историко-правовой точки зрения ошибочным, как утверждал тот же Швыткин: «так как победа во Второй мировой войне является победой не только советских войск, но войск всех стран антигитлеровской коалиции».

Георгий Карлов оправдывает принятие закона тем, «что в последние годы наблюдается потепление российско-японских отношений. И по мнению руководства МИД и Минобороны РФ, напоминание Стране восходящего солнца о ее поражении в войне 1945-го может сломать тонко настроенный дипломатический инструмент».

Свое мнение по этому поводу председатель комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») выразил следующими словами: «Если мы пойдем на принятие проекта о Дне победы над Японией, тогда труды нашей дипломатии можно выбросить в урну… Японцы до сих пор на нас обижены страшно, что мы тогда им объявили войну».

Таким образом, принятый закон не имеет в своей аргументации ничего, связанного с историей России, ее современными государственными интересами и суверенитетом, он не соответствует основным принципам нашего государства, которые обозначены в Конституции 2020 года – «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается» (п. 3 ст. 671).

Восьмое. ФЭО к законопроекту не предусмотрены расходы бюджетов на внесение изменений о дате окончания войны в школьные учебники по истории России и всеобщей истории, учебники по военной истории (доработка учебников, их закупка для образовательных организаций).

Печальный итог закона

Зарубежные «партнеры» не оценили посыл российской власти. США и Великобритания 8 мая не упомянули СССР (Россию) в числе победителей нацизма в Европе в 1945 году.



В Японии перенос «Дня окончания Второй мировой войны» был воспринят «обиженными» японцами с недовольством и раздражением.



Москву даже «предупредили», что проведение торжеств по случаю 75-летия Победы 3 сентября исключит участие в них премьер-министра Японии Синдзо Абэ.



МИД Японии 19 мая в докладе «Синяя книга по дипломатии», дабы не «ослаблять позицию Японии», восстановил южные острова Курильского архипелага под суверенитет Японии, отмечая, что с Россией «мирный договор может быть заключен только после решения вопроса о принадлежности четырех островов».



22 мая глава МИД Японии Тосимицу Мотэги публично заявил о неизменной позиции Токио по принадлежности Южных Курил его стране. А 17 июня Япония сделала России представление из-за проведения геолого-разведочных работ в Охотском море.

При этом США, Великобритания и Китай отмечают День победы над Японией: союзники СССР в войне против Японии в 1945 году празднуют свою победу, что является обоснованным для государственного праздника.

Данные факты подтверждают, что принятый в ускоренном порядке и, как предполагается, с процедурными нарушениями (без широкого, публичного обсуждения и учета заключения РАН) федеральный закон не имеет ничего общего с государственными интересами России на международной арене. Он нивелирует нашу победу, победу СССР, победу наших предков, победу нашего народа.

В праздничных мероприятиях по случаю окончания Второй мировой войны 3 сентября не будет участвовать Республика Северная Осетия – Алания. В соответствии с тем же ФЗ № 32 3 сентября является Днем солидарности в борьбе с терроризмом, эта дата в республике – траурная: жители вспоминают жертв трагедии в школе № 1 Беслана.



Глава РСО-Алании Вячеслав Битаров заявил, что сам лично не допустит «никаких празднеств, даже если кто-то изъявит такое желание». При этом он выразил уверенность, что таких желающих и не найдется.

Некоторые СМИ представили искаженную картину. Так, РИА «Победа РФ» сообщило, что на Сахалине ветераны поддержали решение о переносе дня окончания Второй мировой войны с 2 сентября на 3 сентября.



Более того, журналисты вырвали из контекста слова депутата облдумы Сергея Пономарева и его отрицательный комментарий закона преобразовали в положительный, в то время как он осветил в своей публикации подлинную историю с обращением ветеранов.



«Передо мной лежит обращение ветеранских организаций к президенту страны, руководителям палат Федерального Собрания. В нем совсем другая просьба: верните подлинное название праздника – «3 сентября – День победы над Японией»!»

Принятие закона означает не только поражение перед геополитическими противниками России. Во многом это и широкое внутриполитическое поражение. Очередное пренебрежение мнением РАН усугубляет глубокий кризис российской исторической науки, потерю ее авторитета в глазах общества.



Процесс и принятие закона влекут обоснованное возмущение ветеранов, подрыв доверия народа к компетентности законодательной и исполнительной власти, ее способности обеспечить неотчуждаемость территории России, не допустить передачу Японии территорий под видом демаркации (делимитации) границ или как федеральных территорий в административно-хозяйственное пользование.

В мае письмо президенту с просьбой вернуть День победы над Японией направил один из старейших ветеранов Великой Отечественной и Советско-японской войн, житель Сахалина Николай Наумов (101 год). «Награжденных медалью «За Победу над Японией» оказалось два миллиона человек! Два миллиона!



Представьте себе, насколько сложными были бои на Дальнем Востоке!



Сегодня я с удивлением узнаю, что память об этих событиях постепенно стирается. Не у нас стариков – она стирается в календарях. Неужели и медали перекуют? Прошу вас, Владимир Владимирович, принять мудрое решение и вернуть оставшимся ветеранам их заслуги. Они побеждали, побеждали японских милитаристов», – пишет Николай Степанович.

Таким образом, вполне очевиден провал данного закона. Его принятие не принесло ожидаемых дивидендов на международной арене и конкретно в российско-японских отношениях.



Закон не укрепляет единство российского общества, подрывает авторитет российской науки, создает дополнительные сложности для системы просвещения и высшего образования.



Продление новым законом истории Второй мировой войны на один день создает у людей впечатление, что историю легко можно изменить в любое время, кому и как это будет угодно. И на повышение рейтинга доверия народа к Путину это вряд ли работает.

А кто заказчик?

26 мая направлены запросы инициаторам установления Дня воинской славы – в МИД и Минобороны – с просьбой получить фактические сведения, явившиеся основанием их предложения президенту.



Поскольку ни на один из заданных вопросов ответы до сих пор не получены, то это подтверждает предположение о том, что доклад президенту России от министров не имел достаточных оснований.



Именно поэтому и само предложение, и принятый закон недостаточно проработаны, поспешны и уязвимы для обоснованной критики специалистов и российского общества.

Не случайно спустя два месяца после подписания закона 25 июня в Госдуму внесен новый законопроект, предлагающий установить День воинской славы «3 сентября – День победы над милитаристской Японией – окончание Второй мировой войны (1945 год)».



Его авторы – депутаты Госдумы от фракции КПРФ. В пояснительной записке отмечается, что «из обращений граждан и публикаций СМИ общественности совершенно неясно, в связи с чем День окончания Второй мировой войны перенесен из числа памятных дней в число дней воинской славы, а также почему изменена его дата с 2 сентября на 3 сентября.



Это свидетельствует о недостаточной проработанности текста Федерального закона от 24.04.2020 года № 126-ФЗ». В поддержку законодательной инициативы ранее выступил Сергей Миронов: «Наша фракция настаивает, чтобы День воинской славы был назван Днем победы над Японией».

Что делать

Будет справедливым, если Сергей Лавров и Сергей Шойгу найдут возможным пересмотреть свои взгляды и поддержат появление Дня победы над Японией.



Также важно обеспечить объективность и последовательность в деятельности правительства и Федерального Собрания по рассмотрению законопроекта КПРФ, учет и отстаивание интересов прежде всего народа России.

Необходимо принять исторически объективное государственное решение, которое будет обосновано экспертами РАН, поддержано теми, кому небезразлична историческая правда о Победе нашей Родины, теми, кто чтит память защитников Отечества. Война СССР против Японии в том числе связана с возвратом территорий нашей Родины.



Победа защитников Отечества в этой войне должна быть увековечена в современной России.