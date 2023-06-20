Безопасность энергетической инфраструктуры, или Правовые коллизии
Кто должен обеспечивать охрану энергетических объектов и закупать оборонительную технику? Кто несёт ответственность за безопасность инфраструктуры? Как частным компаниям справляться с вызовами террористических атак? Обсуждают главный редактор портала «Нефть и капитал» Владимир Бобылёв, Борис Марцинкевич и Дмитрий Гусев.
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