Владимир Путин поздравил сотрудников Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ), Службы внешней разведки Российской Федерации (СВР), Федеральной службы охраны Российской Федерации (ФСО) и Главного управления специальных программ Президента Российской Федерации (ГУСП) с профессиональным праздником – Днём работника органов безопасности.

"Уважаемые товарищи, дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днём работника органов безопасности.

Этот праздник — символ уважения нашего народа, всего нашего общества к людям, которые стоят на страже суверенитета и конституционного строя страны, защищают интересы России, права и свободы граждан, срывают враждебные планы зарубежных спецслужб, показывают примеры мужества, отваги, грамотных и нестандартных оперативных действий.

В исторической летописи отечественных органов безопасности много славных и героических страниц. И в этот день хочу прежде всего сказать большое спасибо нашим ветеранам. Вы с честью выдержали многие нелёгкие испытания, достойно защищали Родину от внутренних и внешних угроз.

Сегодня, когда мы сталкиваемся с серьёзными вызовами, личный состав специальных служб действует грамотно и оперативно. Благодарю сотрудников ФСБ, СВР, ФСО и Главного управления специальных программ за высокий профессионализм при выполнении поставленных задач, за смелость и решительность, за чёткую и слаженную работу.

Так, за последний год многое сделано для контрразведывательного обеспечения специальной военной операции, для защиты жизни и безопасности наших граждан в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях.

Мы знаем, что киевский режим при прямой поддержке зарубежных спецслужб открыто встал на путь террористических методов, фактически государственного терроризма. Это диверсии против гражданских объектов, транспортной и энергетической инфраструктуры, теракты в отношении мирных граждан, представителей органов власти и общественных деятелей.

Подчеркну, необходимо усиливать антитеррористическую работу по всем направлениям, использовать широкий комплекс технических и оперативных возможностей наших спецслужб, активно взаимодействовать с Министерством обороны и другими ведомствами.

Повышенного внимания требует охрана государственных рубежей, особенно тех участков, которые находятся в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. При этом прошу оказывать всю необходимую помощь и поддержку жителям приграничных регионов.

Более активно нужно действовать и по всем другим ключевым направлениям. А это борьба с экстремизмом и коррупцией, с угрозами в информационном пространстве, защита государственной тайны, экономических интересов страны, обеспечение надёжной работы отечественных компаний и предприятий, в том числе тех, которые решают сегодня важнейшие оборонные и технологические задачи.

И конечно, должны жёстко пресекаться попытки зарубежных спецслужб дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в России, подорвать гражданский мир и межнациональное согласие, вмешиваться в наши внутренние дела, нарушить суверенное, незыблемое право народа России самому определять своё будущее.

Дорогие друзья, у органов безопасности нет простых задач. Но вы обладаете всем необходимым потенциалом, всеми возможностями, чтобы защитить безопасность государства, общества, наших граждан.

И, уверен, будете и впредь работать с высокой отдачей, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции, а значит, добиваться новых успехов, достойно, с честью служить России и нашему великому народу.

Ещё раз поздравляю вас с праздником и, конечно же, с наступающим 2024 годом.

Доброго здоровья и благополучия вам и вашим близким".

Старое, доброе:

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Президент поздравил сотрудников спецслужб с профессиональным праздником.

2. Отмечена важная роль спецслужб в защите суверенитета и конституционного строя России.

3. Подчеркнута сложность стоящих перед спецслужбами задач в текущих условиях.

4. Обозначены приоритетные направления работы: борьба с терроризмом, защита границ, противодействие дестабилизации внутри страны.

5. Выражена уверенность в профессионализме и возможностях сотрудников спецслужб справиться с поставленными задачами.

Вывод:

В своем поздравлении Президент подчеркнул ключевую роль спецслужб в обеспечении безопасности государства и выразил уверенность в их способности решать стоящие перед ними сложные задачи по защите России от внутренних и внешних угроз. При этом обозначил ряд приоритетов в их деятельности с учетом текущей ситуации.

День работника органов безопасности Российской Федерации – это профессиональный праздник сотрудников спецслужб России, таких как ФСБ, СВР, ФСО и ГУСП.

Он отмечается ежегодно 20 декабря, начиная с 1995 года. Эта дата была выбрана не случайно – именно 20 декабря 1917 года была образована Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) по борьбе с контрреволюцией и саботажем, ставшая предшественником нынешних спецслужб.

Таким образом, этот праздник символизирует преемственность традиций российских органов безопасности, берущих своё начало от легендарной ВЧК и её основателя Феликса Дзержинского. Хотя 20 декабря и не является выходным днём, тем не менее, это важная дата для людей, посвятивших свою жизнь защите государства от внешних и внутренних угроз.