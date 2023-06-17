В последнее время российская власть «внезапно» осознала, что устойчивость, сила и потенциал государства и общества зависят не только от материальных, но и от духовных факторов. Депутаты и чиновники спешно принялись бороться с тлетворным влиянием западной идеологии, которая внедряет нам комплекс национальной неполноценности и низкопоклонство.

«Википедия» — это не просто крупный феномен западного и русскоязычного интернета, она олицетворяет собой само пользование сетью, так же как поисковые системы, соцсети, электронная почта и мессенджеры . «Википедия» смогла сделать то, что не удалось создателям ни «Британики», ни «Большой советской энциклопедии» — стать генеральным источником теоретической информации для широких масс, в том числе молодёжи. Влияние «Википедии» на умы поколений от 1980-х до 2000-х сложно переоценить. На «Википедию» ссылаются не только журналисты, но даже учёные и судьи. Она сумела создать вокруг себя ореол чуть ли не главного в мире образовательного проекта.



Однако пока «Википедию» эта борьба в основном обходит стороной, а тем временем «поражающее воздействие» этого ресурса на духовную сферу общества куда масштабнее, чем вся пропаганда либеральных СМИ, вместе взятых.



Проблема в том, что «Википедия» стала генеральным источником знаний об окружающем мире и чрезвычайно удобным универсальным справочником фактов, а заменить её здесь и сейчас пока нечем.

До появления «Википедии» принципы построения больших всеохватных энциклопедий были схожи — подбиралась редакция экспертов в разных сферах знаний и областях науки, которые изготавливали краткие, но содержательные справочные статьи по всем тем вопросам, которые, во-первых, связаны с формированием общей картины мира, во-вторых, возникали в ходе знакомства с той или иной сферой познания.



Философы писали статьи по философии, физики — статьи по физике, биологи — статьи по биологии, историки — статьи по истории и т. д.



В итоге получался достаточно скучный, но информативный продукт в виде краткого изложения теоретических положений, которыми располагало научное сообщество к моменту составления материала.

Из всех примеров подобных энциклопедий славу и относительное признание сыскала только БСЭ у нас в стране. СССР потратил немалые научные и организационные ресурсы для создания и популяризации этих книг.

Первая редакция энциклопедии (1926–1947 гг.) стала таким выставочным образцом советской государственной идеологии и достижений нашей науки.



Она была издана тиражами 50–80 тыс. экземпляров в зависимости от тома, внешне оформлена ледериновым переплетом с золотыми сечениями, содержала иллюстрации, сделанные известными советскими художниками, и более тысячи подробных карт.



Короче говоря, когда берёшь тома первой редакции БСЭ, сразу понимаешь, что перед тобой серьёзный, ценный интеллектуальный продукт государственной важности.

И первая редакция действительно изобиловала обстоятельными, достаточно глубокими статьями, написанными маститыми специалистами в своих областях.



В редакцию БСЭ входил весь свет советской науки и крупные политические фигуры: от Бурденко, Кржижановского, Семашко и Обручева до Степанова, Ворошилова и Луначарского. Главредом был крупный мыслитель, исследователь и организатор О.Ю. Шмидт.



Ссылка на БСЭ в советской академической и учебной среде приравнивалась к ссылке на абсолютно достоверный источник знаний.

Вторая и самая знаменитая третья редакции БСЭ (наши современники обычно читали как раз последнюю, третью редакцию) стали проще по стилю изложения, статьи сделались короче, а общая стилистика уже мало чем отличалась от самого обычного учебного изложения. Упростилось и внешнее оформление.

Авторитет БСЭ всех трёх редакций был в СССР чрезвычайно велик (хотя преувеличивать их научную ценность и приукрашивать идеологическое содержание не стоит), но энциклопедия оставалась уделом специалистов и в лучшем случае справочником для школьников и студентов. Народ её или не читал вовсе, или читал мало и редко.



Держать дома целый книжный шкаф с БСЭ мало кто мог себе позволить, а в библиотеку по каждому вопросу не набегаешься. И эта была типичная проблема всех больших универсальных энциклопедий — ими неудобно пользоваться, так как они сами представляют собой целую библиотеку книг.



И это первая причина, почему такие вещи, как БСЭ или «Британика», оказывались ограниченными в своём влиянии на широкую публику. Хотя их задумка была как раз в этом.

Вторая причина состоит в проблематике самого подхода — кратко, доступно, ясно и просто изложить нечто сложное и глубокое.



Как известно, ни одной науке не удалось сформировать универсальный метод её изучения, сделать такую дисциплину с набором учебных материалов, чтобы обучение хотя бы большинства происходило гарантированно.



Школьные и вузовские курсы содержат множество учебников, лекций, практикумов, применяющих порой противоположные подходы к изложению и набору используемых навыков.



И результат всегда не стопроцентный даже для тех, кто действительно искренне стремится к знаниям. Проблема ещё в том, что, чтобы написать просто о чём-то сложном, необходимо этим сложным самому овладеть безупречно.



А учебники и статьи в энциклопедиях часто пишут заурядные научные сотрудники и популяризаторы.



Поэтому изучать науку по лекциям и статьям Дарвина, Менделеева, Сеченова, Павлова, Тимирязева оказывается чуть ли не проще, чем по учебникам, которые вроде как призваны в более доступной форме изложить то же самое.



Поэтому, когда читаешь ту же БСЭ в третьей редакции, то написано просто и понятно, но понимания предмету это, как правило, не добавляет. Отсюда и невысокая популярность в среде обычных людей.

«Википедия» появилась в 2001 г., и успех её был связан с преодолением этих двух проблем.

Интернет и сам «вики-движок» сделали содержание энциклопедии доступным, а её использование интуитивно понятным.



Со временем «Википедия» поселилась на первых строчках в поисковых системах и переселилась вместе со смартфонами в карман, став незаменимым инструментом в сети.

Кроме того, с точки зрения пользователя «Википедию» от обычной энциклопедии отличает два преимущества.



Во-первых, она перманентно насыщается информацией о текущих событиях. Уже на следующий день вы можете узнать актуальное, будь то исход выборов в какой-нибудь стране или даже результат футбольного матча.



Во-вторых, в ней фактически отсутствует порог общественной значимости информации.



Она содержит не только теоретические знания, но и много справочных или просто полуразвлекательных сведений, данных, новостей по темам и вопросам, которые могут волновать широкую публику.

Что касается понятности и усваиваемости содержания «Википедии», то в этом заключается её сила и кроется опасность.

В отличие от классических энциклопедий «Википедия» построена на принципиально иной методологической основе.



Если обычная энциклопедия ставит перед собой задачу изложения адекватных знаний, то «Википедия» является площадкой для концентрации наиболее устойчивых мнений, концепций и теорий. Причём они могут друг другу и противоречить.



Это даёт читателю иллюзию самостоятельного выбора, а продукту — видимость объективности. В классической энциклопедии отсутствует демократизм, нет свободы слова и свободного восприятия выводов читателем, тогда как «Википедия» всё это содержит.



Более того, демократический строй «Википедии» предполагает постоянную актуализацию статей, что на практике в наиболее спорных статьях выливается в так называемую войну правок.

Демократизм «Википедии» уходит корнями в принципы господствующего на Западе позитивизма.



Если методология классической энциклопедии утверждает объективность представленной информации через её научность, то есть соответствие реальности, то «Википедия» подменяет требование объективности «правилом нейтральной точки зрения».



Это не означает, что в любой обычной энциклопедии сплошь научные истины и объективные знания, а в «Википедии» одна фальшь.



Речь о подходе и ответственности.



Иными словами, составителям БСЭ или «Британики» мы можем предъявить за туфту и требовать от их продукции научных знаний, а «Википедия» этого и не обещает.



Позитивизм вообще не предполагает возможность достоверного познания прежде всего социальных процессов — сколько людей, столько и мнений, — а «Википедия» предлагает наиболее «авторитетные» и «распространённые».

Правило нейтральной точки зрения — это методологическое ядро «Википедии» и всей западной идеологии, позволяющей любые факты трактовать в выгодном определённым силам ключе.

«Нейтральная точка зрения означает, что при наличии различных мнений в статьях Википедии не должно отдаваться предпочтение какому-либо одному из них.



Излагая в статье несколько разных точек зрения, следует действовать как можно более аккуратно, сопровождая каждую из них необходимым контекстом. Не следует представлять то или иное суждение как единственно верное или как истину в последней инстанции».

По любому вопросу в обществе присутствуют различные мнения, однако наука тем и отличается от других форм общественного сознания, что все установленные выводы относит к «истине в последней инстанции».



Каждая новая научная истина отрицает прежнюю тем, что её углубляет, а не отбрасывает и не отменяет. Противоречия в науке связаны исключительно с тем, что её предмет недостаточно изучен.

Мало кто понимает, что «Википедия» и не планирует давать читателю научные, адекватные знания, она лишь является сборником «точек зрений и мнений».



Сведения, вносимые в статьи «Википедии», с методологической точки зрения являются не объективными фактами реальной жизни, а «утверждениями, по поводу которых существует консенсус учёных и экспертов в данной области».



И весь фокус состоит в том, какие мнения считать достойными, общепризнанными и экспертными, а какие нет. Так и формируется общий идеологический и пропагандистский вектор «Википедии», который позволяет определённым образом влиять на мировоззрение читателя.

Таким образом, главной, сущностной чертой «Википедии» является её демократичность, то есть ненаучность. Она может содержать как научные, так и антинаучные знания.



А фишка тлетворного влияния «Википедии» состоит в том, что конфигурация научных и антинаучных знаний в ней такова, что первые нужны для отвода глаз, чтобы внедрять в сознание вторые. Причём Россия для «Википедии» является важнейшей языковой территорией.

Как это делается, каковы внутренние механизмы работы «Википедии»? Итак, баланс научных истин, фактических данных и ненаучной, в том числе ложной, информации формирует теоретический облик статей «Википедии» и определяет характер её влияния на общественное сознание.

Пропагандисты «Википедии» всегда подчёркивают, что у неё тысячи авторов, и любой человек может им стать. Это должно внушать чувство демократизма и максимальной беспристрастности.



Однако в данном случае дело не в том, кто пишет, ибо сами тексты «Википедии» не отличаются ни глубиной, ни обстоятельностью, дело в том, каковы правила опубликования статей.



Главный вопрос — это вопрос об источниках данных, которые допускаются правилами электронной энциклопедии. Все её статьи должны быть основаны исключительно на «авторитетных источниках».

Ясно, что кто контролирует содержание «авторитетных источников», тот в значительной степени определяет политический и теоретический вектор «Википедии».



К таким источникам правилами энциклопедии относятся: публикации научных журналов, крупных СМИ, издательств ВУЗов и экспертов. Разумеется, приоритет отдаётся западным журналам, СМИ, ВУЗам и экспертам.

Из правил «Википедии»:

«Приветствуются публикации из основных новостных организаций, особенно высококачественных (таких как информационные агентства «Ассошиэйтед Пресс», «Франс-Пресс», «Рейтер», «Интерфакс», британская газета «Таймс», германская «Франкфуртер альгемайне цайтунг», американские «Нью-Йорк таймс» и «Вашингтон пост»».

К авторитетным новостным источникам также относятся: BBC, Deutsche Welle, «Медуза», «Проект», Bellingcat.

Короче говоря, демократическая сетевая энциклопедия, которую пишут в основном добровольцы и сами читатели, находится под идеологическим контролем западных пропагандистских институтов.



Учёные, журналисты, эксперты, ссылки на которых являются авторитетным источником, вещают в допустимых идеологических пределах «западных ценностей» и тех задач, которые перед ними ставят те, кто их финансирует. А это либо западные государства, либо западные корпорации.

С сообществом «википедистов» ведётся соответствующая работа, чтобы в их среде поддерживалась атмосфера одобрения прозападных и либеральных взглядов и неприятия иных.



А особо щепетильные для США статьи массово редактируют сотрудники ЦРУ, ФБР и других спецслужб, особо этого и не скрывая.

Короче говоря, сущность «Википедии» состоит в том, что она является инструментом идеологической борьбы, замаскированным под образовательный проект.



Вся замечательная и невинная польза от «Википедии» — побочный эффект от главного — насаждения западной идеологии, либерализма, низкопоклонства и т. д.

Поэтому неудивительно, что многие страны, испытывающие давление извне, предпочитают либо овладеть инициативой по наполнению прежде всего политических статей «Википедии» в своём языковом блоке, либо запрещают её сайт на своей территории.

У нас существует несколько проектов по замене «Википедии», в том числе с государственным финансированием.



Некоторые копируют принципы «Википедии», другие верстают энциклопедию по классическим канонам.



Избавиться от нарочитого либерализма и антироссийской «повестки» не так сложно, но вопрос стоит шире: какие принципиальные установки должны быть положены в основу оценок фактов, событий, процессов в политике, экономике, истории?



Пока ясный ответ на него не будет найден, вытеснить внешне привлекательный демократизм «Википедии» будет сложно, даже если запретить её сайт.

Анатолий Широкобородов



***

.