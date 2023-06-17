Суверенность наших технологий, или Отстали, но не навсегда
IT-эксперт, блогер Максим Горшенин и IT-эксперт Валентин Каськов не только рассказывают, но и показывают достижения российской микроэлектроники: процессоры «Эльбрус», «Байкал», НТЦ «Модуль», КПК «Аврора».
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