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По итогам ПМЭФ-2023

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Если резюмировать выступление Путина на ПМЭФ-2023.

1. Россия выдержала экономический удар Запада и имеет прочный экономический фундамент для дальнейшего развития. Сокрушить экономику России США не удалось и уже не получится.

2. Россия не будет закрываться и уходить в автаркию. Ставка будет сделана на развитие отношений (всех типов) с странами Азии, Африки и Латинской Америки и с европейскими фрондерами. Европа уходит на задний план в долгосрочном планировании.

3. Россия играет в долгую в рамках очевидной сириизации конфликта. Точно также как в Сирии Россия и Иран на марафонской дистанции победили США и Запад, также рассчитывают выиграть и на Украине в рамках долгосрочного конфликта. Само собой, территорию Украины в ближайшие годы ждут разрушения сопоставимые с Сирией, где было разрушено 75% инфраструктуры, а также дальнейшее сокращение населения проживающего на территории бывшей Украины. Ответственность за это лежит на США и нацистском режиме в Киеве, которые убивают Украину об Россию.

4. Ядерное оружие РФ применит лишь в крайнем случае. Ставка сейчас делается на долгосрочную конвенциональную войну. Более прочих (помимо Украины) от этого пострадает Европа, которая уже вошла в рецессию и будет еще сильнее попадать в зависимость от США.

5. В целом, Россия полностью осознает необходимость ведения Холодной войны 2.0 в течение длительного времени и многолетней войны на Украине в стиле "Сирия на максималках".
От целей СВО отказываться не будут. Наоборот, последний год войны наглядно показал, что без достижения денацификации Украины прочие цели не могут считаться достигнутыми.

В целом, идем по накатанной колее. США разумеется это понимают, поэтому дальнейшая эскалация войны на Украине с их стороны неизбежна. Поэтому и гонят украинское пушечное мясо в наступление. Нужны решительные результаты, чтобы переломить российскую стратегию долгосрочной войны.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8427155.html
Метки: война на украине, Запад, нато, Россия, сирия, США, Украина, экономика
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