Huawei в Кремле, или Заметки на полях ПМЭФ-2019

Само название «Петербургский международный экономический форум» включает слово «экономический», поэтому его полезность и успешность, казалось бы, надо оценивать чисто экономической мерой. С этой точки зрения питерский форум себя оправдал и даже превзошел — за три дня его работы здесь подписали 650 экономических соглашений на рекордную сумму в 3 триллиона 100 миллиардов рублей. И это только те, о которых можно рассказать вслух. То есть не секретные.

Однако самое главное в «международном экономическом форуме» все же не экономика, а международная политика. Достаточно просто посмотреть на статистику и гостей ПМЭФ за прошедшие годы, как станут заметны изменения в международной политике и влияние этих изменений на состав участников петербургского мероприятия. На ПМЭФ-2013, то есть до резкого ухудшения отношений России с Западом, организовавшим госпереворот на Украине, присутствовали почти 7,2 тыс. участников из 87 стран, среди которых была канцлер Германии Ангела Меркель.

В 2015 году число приехавших на форум также перевалило за цифру в 7 тыс. В 2019 году он собрал более 19 тыс. человек из 145 стран мира, в форуме приняли участие шесть глав государств, а также Генеральный секретарь ООН. Наиболее масштабной делегацией стала китайская, а главным гостем наряду с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем стал председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин.

Исходя из всего вышеуказанного, можно сказать, что попытки изолировать Россию на международной арене, которые настойчиво проводил Запад, провалились. Другим следствием давления на Россию стало все большее сотрудничество Москвы и Пекина. Нарастание этого сотрудничества на фоне усиливающихся противоречий между Пекином и Вашингтоном и придает «чисто экономическому» мероприятию яркий политический окрас. Неслучайно в выступлениях всех без исключения ведущих политиков на ПМЭФ центральной темой был именно этот «американо-российско-китайский» треугольник.

Если охарактеризовать итоги американской политики последнего пятилетия в отношении нашей страны, то можно сказать, что главным достижением президентов США Барака Обамы и Дональда Трампа стало «заталкивание» России в объятия китайских соседей и партнеров. Ровно так же действия Вашингтона против Китая делают усиление и наращивание сотрудничества с Москвой самым приоритетным направлением китайской внешней политики.

Об этом президент России Владимир Путин и Си Цзиньпин говорили ещё до открытия форума в Петербурге. Президент России заявил, что «стратегическое партнерство России и Китая вышло на беспрецедентно высокий уровень». В ответ глава Китая подчеркнул, что «китайско-российские отношения основаны на прочном взаимном доверии и стратегической взаимной поддержке. Наше сотрудничество вступает в новую эпоху, оно способно стать гарантом мира и стабильности на планете».

В своем выступлении на самом форуме президент России Владимир Путин констатировал, что существующая мировая экономическая система находится в кризисе, а глобальная торговля перестала быть двигателем мировой экономики.

«Государства, которые прежде проповедовали принципы свободы торговли, честной и открытой конкуренции, заговорили языком торговых войн и санкций, откровенного экономического рейдерства с выкручиванием рук, запугиванием, устранением конкурентов так называемыми нерыночными способами», — сказал Путин.

По сути, глава российского государства констатировал… смерть глобализации в том виде, в каком она представлялась ещё совсем недавно. Один мир — один гегемон — одни стандарты. Под видом «свободы» в разной мере принудительный переход на принципы и стандарты американского государства во всем мире.

Не забыл в своем выступлении Путин упомянуть и про компанию Huawei, назвав попытки «выталкивания» её с глобального рынка новым термином — «технологическая война». Напомню, что в середине мая 2019 года Дональд Трамп подписал указ, который ограничил сделки в области ИТ, если они угрожают национальной безопасности США.

Под этой весьма расплывчатой формулировкой скрывается жесткий удар по ведущей ИТ-корпорации Китая. Штаты обвинили компанию в тесных связях в правительством Китая (!), а госсекретарь Майк Помпео договорился до того, что деятельность Huawei противоречит западным ценностям. Западные партнеры Вашингтона немедленно начали заявлять о приостановке проектов развертывания сетей 5G с китайской компанией.

В связи с этим в России не только не отказались от сотрудничества с «выталкиваемой» американцами компанией Huawei, но, наоборот, показательно провели подписание контракта «о развитии технологий 5G и пилотных запусках в России сетей связи пятого поколения в 2019–2020 годах» не где-нибудь, а… в Кремле!

«Торжественная церемония подписания прошла в Кремле на межправительственном уровне в присутствии президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Подписанным соглашением обменялись президент ПАО «МТС» Алексей Корня и действующий председатель правления Huawei Го Пин», — сообщают на сайте компании.

После таких показательных шагов высокий китайский гость в своем выступлении на ПМЭФ был крайне мягок и старался не педалировать тему американо-китайских разногласий. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что цифровая экономика выведет сотрудничество России и Китая на новый уровень. Уточнив, что у США и Китая есть торговые разногласия, он тут же подчеркнул, что «трудно представить полный отрыв США от Китая». После чего сказал, что считает американского президента своим другом и что Трамп тоже не заинтересован в разрыве отношений.

На ту же тему выступил и Генеральный секретарь ООН, сначала также в своей речи «похоронивший» глобализацию.

«Надежды на то, что глобализация и технический прогресс решат все проблемы, не оправдались, — заявил он. — Но в результате той же самой глобализации и развития технологий серьезно углубилось неравенство и многие люди, регионы, сектора и области оказались позади… Все это вызывает огромное недовольство и огромное недоверие — недоверие людей к политическим институтам и международным организациям», — заявил он.

Сам же заголовок его выступления, размещенный на официальном сайте ООН, является ещё более «говорящим» о происходящем в мировой политике — и, как следствие, в мировой экономике: «Антониу Гутерриш в Санкт-Петербурге: нельзя допустить холодной войны между США и Китаем».

Даже президент Болгарии Румен Радев, выступая на пленарной сессии ПМЭФ, не смог остаться в стороне от стержневой проблемы современного мира. Поблагодарив Россию за освобождение от турок и ничего не сказав об освобождении от фашистов, он постарался заявить, что именно Болгария стала первой страной, признавшей Китайскую народную республику, которую осенью 1949 года провозгласил в Пекине Мао Цзэдун.

«Семьдесят лет назад Болгария была первой страной, извините, второй страной в мире, которая признала КНР и установила дипломатические отношения с ней. Так как первое государство, признавшее Китай, уже не существует, мы можем утверждать, что Болгария — первое государство, признавшее эту страну», — заметил Радев, намекая на то, что СССР более не существует.

Что касается развития российской экономики — с помощью российских бизнесменов, под руководством российского государства, — то ответа на вопрос, как это будет сделано, на экономическом форуме так и не прозвучало. Ставка на «иностранных инвесторов», которая уже не одно десятилетие делается экономическим блоком правительства, явно не срабатывает. Достаточно сравнить результаты роста экономики в Китае, где государство активно создает и строит экономику, а не просто сидит, ожидая «улучшения инвестиционного климата», с ситуацией в нашей стране.

Вот и на этот раз Петербургский международный экономический форум стал площадкой международной политики, и эта, безусловно, важная, повестка дня оттеснила вопросы развития нашей экономики на второй или даже третий план.

А жаль…

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/104565