Геоэнергетическая составляющая ПМЭФ-2019

С 2007 года оператором ПМЭФ является Фонд «Росконгресс» – крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий, среди которых Восточный Энергетический Форум, Российская энергетическая неделя, Международный арктический форум, Евразийский экономический форум в Вероне и «Русский дом» в Давосе. Но и эта команда профессионалов в одиночку с таким действительно грандиозным событием, каковым стал ПМЭФ, в одиночку справиться не может. В организационный комитет ПМЭФ в этом году вошло более 30 человек, представлявших администрацию президента России, правительство, МИД, Центральный Банк, Роснефть и Газпром , РЖД , ВЭБ , банк БРИКС и другие серьезные организации. Но по другому и невозможно – в этом году в Санкт-Петербург прибыло более 19’000 участников ПМЭФ, из которых около 4’000 прибыли из-за пределов России.

В работе XXII ПМЭФ, который проходил в Санкт-Петербурге с шестого по восьмое июня 2019 года, принял участие Антониу Гуттериш, генеральный секретарь ООН, политиков более высокого ранга на планете нет, потому можно констатировать – ПМЭФ вошел в число топовых экономических форумов. Разумеется, это было бы невозможно без «небольшого» организационного изменения – с 2006 года ПМЭФ проходит с участием и под патронатом президента России.



ПМЭФ-2019, Фото: photo.roscongress.org

Руководители государств и правительств, главы инвестиционных фондов, ведущих международных и российских компаний, губернаторы российских регионов, несколько тысяч журналистов и руководители международных информационных агентств – выставочный центр «Экспофорум» на Пулковских высотах несколько дней был центром «торнадо из ВИП-персон», каждый из которых требовал доброжелательного внимания.

«Экспофорум» – идеальная площадка

«Экспофорум» стал местом проведения ПМЭФ в 2016 году, и это действительно идеальная площадка для такого мероприятия. Две гостиницы Hilton на территории центра, три вертолетных площадки и почти 5’000 парковочных мест, на которые практически без перерывов шли и шли «шаттлы», обеспечивающие приезд и отъезд всех участников форума, остановившихся в Санкт-Петербурге и в Пушкине – такая вот «оболочка». 5 гектаров закрытых выставочных площадей, на которых размещен конгресс-центр вместимостью 10 тысяч человек и 35 конференц-залов площадью поменьше, 13’000 квадратных метров выставочной площади – это внутри. Однако ПМЭФу и этого уже маловато – в этот раз была задействована и территория между тремя павильонами, своеобразные внутренние «дворики», в которых разместилась часть экспозиций организаций, участвовавших в форуме. 35 конференц-залов – это не только одновременно проходившие круглые столы, но и возможность проведения встреч в закрытом режиме. При всей открытости, которая присуща любому международному форуму, никто не отменяет поговорку о том, что «деньги любят тишину» – часть деловых встреч и переговоров проходила без прессы, ориентироваться можно только по кратким пресс-релизам. Кстати, по этой причине стоит помнить, что статистика ПМЭФ-2019 о 650 контрактах на общую сумму в 3,1 триллиона рублей относится к открытой части форума, реальные цифры наверняка совершенно иные, вот только каким должен быть «повышающий коэффициент», можно только догадываться.

Но эта статистика касается только экономической части форума – кроме договоров между компаниями, были подписаны сотни соглашений и меморандумов о работе в совместных проектах, формировались совместные предприятия и консорциумы.



Десять тысяч журналистов – это съемочные площадки ведущих телеканалов, интереснейшие интервью с руководителями крупнейших компаний, с политиками, с руководителями общественных организаций и объединений.



Рекордную отметку продемонстрировал телеканал НТВ – 70 часов трансляций с полей ПМЭФ, огромный объем работы и информации. Все информационные партнеры форума – МИА «Россия сегодня», ТАСС, «Известия», «Ведомости», «Интерфакс» – публиковали новости форума практически со скоростью телетайпной ленты, настолько плотным был их поток.



Политика и бизнес, культура и спорт, новости регионов, проекты новые и неожиданные продолжения проектов, реализация которых началась раньше, проекты большие и малые, интереснейшие дискуссии – события происходили с удивительной скоростью.

Однако именно этот стремительный поток и стал основной причиной того, что наш Аналитический онлайн-журнал Геоэнергетика.ru стремился попасть «внутрь» форума: новостные агентства стараются охватить все его события целиком, что делает крайне затруднительным «поймать» новости, касающиеся геоэенрегтики, то есть новостей энергетической отрасли, которые неизбежно будут влиять на политику и развитие технологий и новостей политики, технологий, науки, которые будут влиять на развитие энергетических проектов.



А таких новостей было настолько много, что уложить рассказ о них в одну статью совершенно нереально, сегодня мы просто попробуем рассказать об энергетической части ПМЭФ, что называется, широкими мазками.

Российско-китайский энергетический бизнес-форум

В рамках ПМЭФ прошел II Российско-китайский энергетический бизнес-форум, и в нашем восприятии это событие было едва ли не основным в течение этих дней. Первый такой форум прошел в самом конце ноября 2018 года, то есть пауза между ними составила всего полгода.



Для таких грандов отрасли, как Газпром, Роснефть, Газпром Нефть, Транснефть, Интер РАО, РусГидро, CNPC (China National Petroleum Corp.), China Gas, Jereh, Hengli такой темп крайне необычен, и говорит это только об одном – две наши страны действительно выходят на новый уровень взаимоотношений, который приведет к серьезным изменениям во всей мировой энергетической отрасли.

Что является причиной такой интенсивности? Простой вопрос, а вот ответ достаточно замысловат. Россия – крупнейший поставщик энергетических ресурсов, стремительное развитие экономики и рост уровня жизни в Китае вкупе с недостатком месторождений этих же ресурсов на его собственной территории выводят его на первую позицию как «энергетического импортера».



Исторически сложилось так, что до настоящего времени основным рынком сбыта для российских энергоресурсов является Европа – это не только один из самых платежеспособных рынков.



Географически это та часть материка Евразия, на территорию которой еще в прошлом веке пришли магистральные нефтяные и газовые трубопроводы, где Роснефти частично удалось в той или иной мере сохранить контроль над несколькими нефтеперерабатывающими заводами, где Газпром частично контролирует несколько внутренних магистральных газопроводов и подземных хранилищ газа.

ПМЭФ-2019, Фото: photo.roscongress.org

Сказывается и неравномерность распределения населения и промышленности в самой России – большая их часть находится в европейской части нашей страны, потому нам для своих собственных нужд необходимо было тянуть сюда трубопроводы из Сибири. Плановую советскую экономику любят критиковать за ее антирыночность, но в данном случае все было сделано совершенно логично – прокладываем трубопроводы для собственных потребностей, продлеваем их в Западную Европу и решаем сразу две задачи.



Во времена «холодной войны» такой подход был совершенно оправдан – в те времена европейские страны крайне щепетильно подходили к выполнению своих договорных обязательств, исправно расплачиваясь за каждый баррель и за каждый кубометр. Но с того момента, как мы отказались от административно-плановой системы, добровольно ее ликвидировали, тем самым устранив разделение Европы на два лагеря, много воды утекло.



В последние годы Евросоюз усердно демонстрирует свою ненадежность как экономического партнера – односторонние дискриминационные меры в отношении России, предвзятые требования даже к тем энергетическим проектам, которые крайне выгодны не только нам, как поставщикам, но и европейцам, как потребителям, стали нашей новой реальностью, которая может длиться достаточно долго.



ПМЭФ-2019, Фото: photo.roscongress.org

При этом развитие экономики ЕС на фоне ее стремительного роста в Китае совершенно не впечатляет – рост уровня потребления энергетических ресурсов в Китае в последние годы вызывает здоровое чувство зависти. При этом Китай, в отличие от коллективного Запада, не выдвигает никаких политических требований к России – руководство этой страны совершенно устраивают равноправные отношения.



Грубо говоря, Россию не интересует, как именно Китай будет распоряжаться приобретенными у нас нефтью и природным газом, а Китай не задает вопросы о том, как именно мы будем распоряжаться полученными от него деньгами. Именно это и называется рыночными отношениями, о которых нам так долго рассказывали европейцы и американцы, именно от их соблюдения европейцы и американцы норовят открещиваться в последние годы.

В сложившейся ситуации вот такой потребитель для России крайне выгоден – Китай предсказуем, Китай четко выполняет договорные условия, Китай с каждым годом наращивает потребление энергетических ресурсов. Больше того – поскольку последние два десятка лет Китай был «производственным цехом» для множества американских и европейских компаний, он сумел нарастить компетенции в тех отраслях промышленности, которых нам по-прежнему не хватает.



Прежде всего речь о технологиях морской и шельфовой добычи углеводородов, которые крайне необходимы России для освоения арктических месторождений и о судостроении. В силу того, что в российское судостроение два с лишним десятка лет инвестиции практически не шли, нам нужно с нуля осваивать строительство танкеров для нефти и газа, причем танкеров, которые смогут работать в арктических широтах.

«Вот и встретились два одиночества»

Но, если с Россией все понятно, то понять, по каким причинам Китай столь активно проявляет интерес к нашим энергетическим возможностям, немного сложнее. Ведь предложений и нефти, и газа на мировом рынке предостаточно, рыночная логика подсказывает – Китай должен прикладывать максимальные усилия для диверсификации поставщиков, поскольку только такой подход обеспечивает независимость потребителя от поставщиков-монополистов.



До последнего времени все обстояло и обстоит именно так: Китай вполне устраивает то, что Роснефть состязается с Saudi Aramco за «чемпионство» по поставкам нефти, что магистральный газопровод «Сила Сибири-1» для Китая будет не первым, а третьим – после МГП «Центральная – Азия – Китай» и МГП из Мьянмы.



СПГ Китай покупает тоже у нескольких поставщиков – у Катара, Австралии, международные трейдинговые компании поставляли в Поднебесную СПГ, произведенный на территории США. Казалось бы, все отлично, лучшего и желать не надо, но события последнего года привели Китай к однозначному выводу: оказалось, что казалось.

Энергетические ресурсы имеют одно отличие от всех прочих – важна не только их стоимость, но еще и надежность поставок. Связано это с тем, что энергетика является основой, базой для промышленного сектора, для сельского хозяйства, для обеспечения имеющегося уровня жизни населения – таким потребителям важна не только стоимость энергетических ресурсов, но и твердая уверенность в том, что эти ресурсы не закончатся после дождичка в четверг.



Поставки нефти и СПГ через южные моря, омывающие берега Китая – дело хорошее, но при наличии нескольких военных флотов США в условиях набирающей обороты торговой войны Китая и этого исключительного государства они стали потенциально ненадежными. Китай несколько неожиданно для него оказался в удивительной ситуации – ему пришлось осознать, что единственной страной, которая может гарантировать его энергетическую безопасность (читать как «дать гарантию надежности поставок нефти и газа) является Россия.



Прервать поставки газа по «Силе Сибири», остановить танкеры с нефтью и СПГ в Арктике «дядюшка Сэм» не способен по определению – у этой страны в наличии единственный тяжелый ледокол, сошедший со стапелей чуть не в середине прошлого века.



Кроме того, Китай прилагает максимальные усилия для того, чтобы снижать уровень угольной генерации энергии, но при этом его плановая экономика дала сбой – сокращение добычи угля на собственной территории оказалась более стремительна, чем возведение газовых и атомных электростанций, а Россия вполне способна оказать действенную помощь в нивелировании этой ошибки – объемы добычи угля в России вот уже несколько лет подряд увеличиваются на 7-8% в год.

Вот и получается, что «встретились два одиночества» – Владимир Путин совершенно прав, называя энергетическую отрасль драйвером наращивания сотрудничества России и Китая.



В Пекине отлично понимают, что у Китая открыто окно возможностей – Россия готова работать с ним без использования доллара в качестве валюты расчета, Россия будет благодарна, если в ответ на поставки энергоресурсов китайские компании предоставят доступ к технологиям, если китайские инвесторы помогут нам в освоении новых арктических месторождений углеводородов, в развитии инфраструктуры Северного морского пути.

Арабские мелодии

Вот только действовать нужно быстрее, активнее – Россия и не подумает пассивно ждать, пока Китай будет сосредотачиваться и решать организационные вопросы.



Во время ПМЭФ-2019 Россия уверенно доказала, что вполне может найти партнеров не только в Европе и не только в Китае. 6 июня Росатом, инфраструктурный оператор СМП, «Норникель», Российский фонд прямых инвестиций и один из крупнейших мировых портовых операторов DP Word подписали соглашение о намерениях по совместной реализации проекта комплексного развития СМП.



DP World – это Dubai Port World, и это точно не США, не ЕС и не Китай, поскольку эта компания находится под управлением крупнейшего мирового инвестора и девелопера Dubai World, принадлежащего правительству Объединенных Арабских Эмиратов. Конечно, это соглашение не является юридически обязывающим, но ключевой задачей этого проекта является увеличение объема грузоперевозок через СМП.



DP World – это более 70 терминалов в 31 стране, и нет никаких причин сомневаться в том, что эта компания «потянет» и тридцать вторую страну, а российские участники возможного консорциума помогут с освоением арктической специфики, компетенции у Росатома и у «Норникеля» весьма серьезные.

ПМЭФ-2019, Фото: Geoenergetics.ru

Присутствие на ПМЭФ представителей стран Ближнего Востока не было случайным – руководители Саудовской Аравии и Катара в октябре 2018 года участвовали в Российской энергетической неделе (РЭН). Кстати, в отличие от ситуации с европейскими странами, в данном случае мы имеем все основания даже не перечислять названия компаний – и в Саудовской Аравии, и в Катаре нефтегазовая отрасль полностью контролируется государством.



И Эр-Рияд, и Доха адекватно оценивают перспективы, которые открываются перед Россией в результате активизации развития отношений с Китаем – наращивание объемов поставок российских энергоресурсов стране, которая становится крупнейшим их потребителем дело прибыльное, участие в новых проектах даже на правах акционера обеспечит приличные дивиденды, причем на долгосрочной основе.

Занимательно, что эти две страны – не только раздражители для Китая, который понимает, каковы размеры финансовых подушек Саудовской Аравии и Китая, они еще и находятся в жестком противоборстве друг с другом. Напомним, что 5 июня 2017 года ряд арабских стран – Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, временное правительство Ливии объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, а летом того же года эти государства объявили Катару экономическую блокаду, которая действует и в настоящее время.



В сентябре 2018 года Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) завершил сделку по приобретению 19,5% акций Роснефти – следовательно, эта страна автоматически присутствует во всех проектах Роснефти и Китая. Ответный ход антикатарской коалиции пока только намечен – DP World пока только присматривается к СМП, до равновесия с Катаром пока еще далеко, а Россию этот клубок противоречий вполне устраивает, поскольку оставляет широкое поле для маневра.



ПМЭФ-2019, Фото: photo.roscongress.org

Тем интереснее было наблюдать за переговорами министра энергетики России Александра Новака и его саудовского коллеги аль-Фалеха, которые прошли на полях ПМЭФ. Вел ли министр энергетики Саудовской Аравии переговоры только с Александром Новаком, «вслух» сказано не было, но 10 июня аль-Фалех официально сообщил о том, что Росатом успешно прошел два этапа квалификационного отбора на строительство первой АЭС в Саудовской Аравии и будет приглашен в следующий этап.



Наверное, просто случайное совпадение – как и то, что в этот же день Росатом сообщил о своем решении открыть в Эр-Рияде свой филиал.

Тонкая дипломатия ПМЭФ

Организаторы ПМЭФ еще в марте 2019 года назвали главную тему форума: «Формируя повестку устойчивого развития», и в этом решении чувствуется твердая рука нашего МИДа. Программа «Устойчивое развитие 2030» разработана и принята ООН, свое согласие с необходимостью ее реализации высказали все члены этой организации, так что в данном случае совпадение полнейшее.



Это не только стало официальной причиной для участия в проведении ПМЭФ-2019 генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша, но еще и вывело из-под удара со стороны антироссийского западного мейнстрима политиков и предпринимателей из государств Европы и из США.



Антонио Гуттериш, Генеральный секретарь ООН, Фото: photo.roscongress.org

Никакого «низкопоклонничества перед коварным Кремлем», исключительно забота о реализации программы ООН – железобетонный оправдательный аргумент для пяти с лишним сотен бизнесменов из США, для премьер-министров входящих в НАТО Болгарии и Словакии и даже для министра экономики Эстонии, которые приняли участие в работе ПМЭФ-2019.



Переговоры, которые провели в Санкт-Петербурге европейские и американские энергетические и машиностроительные компании, их участие в целом ряде круглых столов и дискуссий стали немаловажной частью форума и заслуживают отдельного рассказа, хотя немалая их часть прошла в закрытом режиме.

Регионы России на ПМЭФ

Но ПМЭФ – это не только международные проекты и проекты с участием компаний зарубежных стран, не менее важной частью форума стали и наши российские проекты, реализация которых намечена на самое ближайшее время по результатам переговоров во время ПМЭФ.



Признаемся честно – добывать информацию об этих проектах было не просто, единственным вариантом были попытки живого общения с теми, кто представлял экспозиции компаний и российских регионов, представленных в экспозиционной части Экспофорума. Обход экспозиций ведущих энергетических корпораций, однако, результата не дал – девушки модельной внешности вежливо советовали задавать все вопросы первым лицам компаний, в ожидании которых полистать фирменные буклеты.



Ждать смысла не было никакого – очевидно, что у руководителей корпорации свободного времени быть не могло по определению, настроение у Геоэнергетики стало минорным, но ровно до того момента, когда мы не перешли к выставочным стендам российских регионов.



ПМЭФ-2019, Фото: photo.roscongress.org

Обнаружив и там не менее эффектных девушек, мы совсем было потеряли надежду, но возле стенда Кузбасса, украшенного слоганом «Чистый уголь – зеленый Кузбасс» нас ожидал «культурный шок».

«Здравствуйте, а вы не могли бы подсказать, можем ли мы задать уточняющие вопросы по поводу вашей экспозиции?»

«А что именно вас интересует?»

«Предусматривает ли программа «Зеленый Кузбасс» работу по рекультивации территорий вокруг угольных разрезов? Насколько известно, в регионе более 100 тысяч гектаров нарушенных земель, а рекультивация проведена только на 20% из них, да и качество проведенных работ оставляло желать лучшего. Есть ли какие-то новые подходы для решения этой проблемы?»

Вот какой ответ можно было получить, уважаемые читатели? Мы ожидали что-то «традиционное»:

«Я бы вам предложила подождать, пока к стенду вернутся наши специалисты и пообщаться с ними» или «Посмотрите внимательно, наверняка в этом буклете имеется интересующая вас информация».

Ан не тут-то было!

«Вы знаете, в недавнее время мы провели ряд дополнительных исследований, и окончательно убедились, что при существующих схемах открытой разработки угольных месторождений основной литогенный ресурс рекультивации в нашей области, субаэральные лессовидные суглинки при отвалообразовании основательно смешиваются с метаморфозированными песчаниками, алевролитами и агриллитами – у нас осадочные породы практически полностью из них и состоят.



В результате поверхность отвалов формируется из малоплодородной смеси, которая малопригодна для почвообразовательных процессов. Поэтому вариант только один – каждый проект рекультивации должен разрабатываться индивидуально, с обязательным использованием не только литогенных, но и биогенных ресурсов рекультивации».

Текст был произнесен без малейшего напряжения, окончание фразы сопровождалось обворожительной улыбкой… С немалым усилием подобрав челюсти, мы с удовольствием продолжили разговор, в ходе которого выяснилось, что общаемся мы с кандидатом геолого-минералогических наук, которая с легкостью необычайной давала ответы на самые заковыристые вопросы.

«Богатство России прирастать будет Сибирью!» – сказано давно, но осознание правоты Михайлы Ломоносова приходит не так просто. Следующий стенд, уже привычное:

«Здравствуйте, девушка. А вы не могли бы подсказать, с кем можно было бы поговорить о комплексном проекте «Енисейская Сибирь»?

«Нет никаких проблем, я исполнительный директор «Корпорации развития Енисейской Сибири», что именно вас интересует?»

Следующий стенд, следующий вопрос:

«Скажите, а можно узнать новости о продвижении в вашей Архангельской области проекта «Белкомур»?

«Вы знаете, я археолог по образованию, но, если у вас есть 5-6 минут, я вам сейчас организую возможность видеоинтервью с руководителем проекта, который сегодня еще в Архангельске – вот он с удовольствием ответит на любые вопросы».

Это «путешествие» по стендам российских регионов можно описывать долго, но общий вывод один: внимание ведущих СМИ приковано к проектам развития, которые реализуют наши ведущие компании, а вот то, что происходит там, где будут строиться новые электростанции, где будут прокладываться новые дороги, возводиться порты, идти разработка месторождений пребывает в густой тени.



А ведь именно там и происходит самое интересное, именно там планы и проекты превращаются из слов в реальное «железо», там идет развитие топливно-энергетической отрасли России – фундамента роста экономики страны. Возможность общения с людьми, которые представляли свои регионы – именно это и стало главным для нас итогом участия в работе ПМЭФ.



ПМЭФ-2019, Фото: photo.roscongress.org

Аналитический онлайн-журнал Геоэнергетика.ru обязательно расскажет о том, как готовятся реализовывать новые энергетические проекты в Сибири и в Арктике, но уже не только с точки зрения ведущих компаний, которым предстоит это делать, а еще и о том, как предстоящая работа будет выглядеть там, где ее работать будут.



Те же соображения касаются национальных проектов развития, утвержденных в мае 2018 года Владимиром Путиным – дорожную карту их реализации пока еще только предстоит разработать правительству, а вот «шагать» по этой карте предстоит именно регионам России. Разумеется, мы постараемся подробнее рассказать и о том, что происходило на дискуссионных площадках и «круглых столах», что именно стоит за подписанными в рамках ПМЭФ договорами и соглашениями.



Для нас темы, поднятые на форуме, еще достаточно долго будут оставаться в центре внимания, целью этой статьи было дать только самое общее описание того, что происходило в питерском «Экспофоруме» с шестого по восьмое июня 2019 года.

Фото: photo.roscongress.org



Б. Марцинкевич



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