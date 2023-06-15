Зеленскому труба: Запад сольёт взрыв Nord Stream на Украину?
Северный Поток: Украина планировала, США отговаривали, Зеленский не знал. Геоэнергетика Инфо
На Украину решили сложить ответственность за подрыв Северных потоков. Сразу три международных издания решили вернуться к теме расследования подрыва «Северных потоков». И все они склоняются к версии, что планирование и осуществление теракта было произведено Украиной, а США были в курсе, но предупреждали о нежелательности этих действий. Подробнее в нашем видео. Приятного просмотра!
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Заврались. Так ложь ложью хер-тся.