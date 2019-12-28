Новости Украины и Новороссии 28 декабря 2019

Чужие мозги Украины

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Javelin – как фетиш Украины

Который год слышу восторженные возгласы представителей украинской армии по поводу приобретения очередного комплекса ПТРК “Javelin”. Хотя нет, сначала долго они озвучивали “хотелки” от США, мол не надо нам “носилки и медикаменты”, нам нужны именно они, могучие Джавелины, иначе мы без них не победим Россию.



Мне кажется, никто понятия не имел, зачем им нужно именно это оружие, но космическая цена и красивое название вероятно сделали свое дело…



Еще в то время Барак Обама пошел на встречу таким пожеланиям и продал первую партию в 37 штук. Хотя даже украинские журналисты сообщали, что большая часть этой поставки уже давно перепродана в Польшу, но не будет об этом. Не о том хотел сказать.



Сегодня читаю новость о том, что : «В течение IV квартала за счёт сосредоточения ресурсов Минобороны Украины удалось заключить контракты на поставку второй партии противотанковых ракетных комплексов Javelin производства США»



Т.е. постоянно военная помощь Украине в первую очередь характеризовалась и ассоциировалась именно с “Javelin”. Вот с чего бы?



Да, в 60-70е годы весь запад пугался огромной массе танков на восточных границах СССР. Сотни тысяч танков тогда насчитывала наша группировка и против этого бронированного кулака Европе приходилось держать свой и соответствующие противотанковые средства. Но потом пришло время высокоточного оружия и других систем вооружения и танковые армии перестали существовать как самостоятельные единицы.



Вот зачем сейчас украинским военным именно ПТРК и такие дорогущие? Дураку понятно, что у ЛНР и ДНР нет большого количества танков. Сколько бы их не было, у ВСУ их на несколько порядков больше (так должно быть по крайней мере). Вот что они будут делать с ПТРК?



Скорее всего военные ДНР и ЛНР будут в окопах встречать танковые бригады ВСУ и вот там, кстати, и могут внезапно обнаружиться эти “Javelin”. Как раз там они будут логично нужны и от подобного оружия будет многое зависеть в обороне. Ну кто верит, что вдруг со стороны Донбасса вдруг попрет куча танков? Видимо эти фейки с армадой русских танков как вкидывали свое время, так нужно теперь и поддерживать марку “борясь с ветряными мельницами”.



А вот на украинской стороне “молиться” на подобное оружие как-то глупо. Какие есть аргументы? Тем более, насколько я помню, американская сторона запрещала располагать эти комплексы на линии соприкосновения и они типа как “охраняют Киев”. Ну что бы “танковые армады русских не взяли город в клещи”. Ну чушь же!



На самом деле это все похоже на какой то фетиш и символизм для “гражданских”. С военной точки зрения это совершенно не является необходимым, но ” раз, нам продают Javelin, значит, Вашингтон с нами, он будет нас защищать, а мы будем дальше сопротивляться Москве “



Вот примерно по этому они тратят по 40 миллионов долларов на пару установок чисто для престижа и показухи.



Разве не так?



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Детали пазла сложены: теперь ясно, зачем был сбит МН17 над Донбассом

На сегодняшний день существует уже немало версий, почему Киев пошёл на столь кровавое преступление, сбив малайзийский «Боинг» в небе над Донбассом. Понятно, что во всех сценариях в главных ролях фигурируют Нидерланды и исполнившая приказ Украина. Заметен был и след США. Но для чего? Существует версия, что основная причина кроется в проекте первого «Северного потока». Украинские диспетчеры завели лайнер в зону боевых действий, где он и был сбит, чтобы США получили повод для введения антироссийский санкций, которые, по их расчету, должны были ударить по энергетическому рынку России. В 2014 году продление первой ветки «Северного потока» должно было проходить именно с голландскими газовыми компаниями, однако после крушения самолета процесс сотрудничества был заморожен. Но тогда почему сегодня Нидерланды готовы помочь России с расследованием, запросив материалы по делу рейса МН17? Всё просто: источники энергии у Голландии заканчиваются, а значит, нужно возвращаться к дружеским переговорам с Москвой. «Северный поток», выходя на берег Германии, разделялся на два потока, один из которых уходил в сторону Гамбурга. Примерно 10% акций от него принадлежало голландцам. Труба доходит до Гамбурга, где есть самое большое газовое хранилище в Европе. По другую сторону голландской границы есть ещё одно подземное хранилище, в котором у «Газпрома» в аренде около 50% активной мощности на 30 лет вперед. Соответственно, Нидерланды получали газ оттуда, поскольку это основа всей европейской газовой индустрии. Однако данное месторождение просто начинает заканчиваться. Если изучить новостную повестку, то можно обнаружить, что Голландию нередко потряхивает, поскольку почва так себя ведет в тех местах, где извлекается газ. Выходит, что чем больше будет добываться ресурсов, тем больше землетрясений ощутят на себе Нидерланды. Голландские власти сказали «стоп», поэтому с каждым годом объемы добычи снижаются. Если раньше выкачивалось по 100 млрд кубометров, то уже в планах на 2021 год планка снижена до 12 млрд. Так, к 2023 году добыча газа будет прекращена окончательно. Придется дружить с Россией, что невозможно, пока расследование крушения «Боинга» не будет завершено. А ведь именно Голландия предложила Путину продолжить третью трубу «Северного потока», предназначенной исключительно для неё. Россия потребовала технико-экономическое обоснование для решения вопроса, на что газовые компании объединенными усилиями сказали, что им на это надо полтора года, до конца 2014 года. И вот падает самолет, летевший из Голландии. Совпадение? Не думаю. Читайте также: Пассажирский самолёт рухнул над Алма-Аты (ФОТО, ВИДЕО) Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

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«Хитрый план»: за что «Газпром» заплатил Украине 2,9 миллиарда

Одесский журналист Юрий Ткачёв прокомментировал выплату «Газпромом» украинскому «Нафтогазу» почти 3 миллиардов долларов. «Просто, чтобы вы себе понимали насчёт 2,9 миллиардов баксов от России. МВФ в ближайшие 3 года пообещал дать в кредит (!) Украине 5,5 миллиарда, взамен Украина обещала открыть рынок земли, урезать расходы бюджета, раздерибанить “Нафтогаз”, отвязать цену на газ вообще от всего и так далее. А деньги от России Украина получила безвозмездно и в обмен ни за что. Точнее, в обмен на разрешение и дальше получать с России порядка 1,5 миллиарда долларов в год за эксплуатацию своей ГТС. Это просто для тех, кто продолжает утверждать, что это великая победа России, хитрый план и МногоХодовОчка. …но есть и такая версия. Нынешние газовые выплаты — это не зрада и не перемога. Это взятка. Конкретно взятка Зеленскому (не лично, а как главе государства) за поддержку определённой группы в его окружении. А именно той группы, представителем которой по линии внешней политики играет такой себе помощник президента Андрей Ермак, в некотором роде «теневой» министр иностранных дел Украины. Есть мнение, что у Ермака отличные контакты с той кремлёвской Башней, в которой сидит вице-премьер Дмитрий Козак. И что, в частности, все последние дела, за которые брался Ермак, заканчивались успехом. В отличие от официального МИДа под управлением Пристайко. Ну и вот уже сейчас связанные с Офисом президента телеграм-каналы разгоняют (со ссылкой на сочувствующий Козаку российский канал «Незыгарь») инфу о том, что эти 3 миллиарда — заслуга Ермака. То есть, грубо говоря, Россия заплатила 3 миллиарда за укрепление позиций условно пророссийского Ермака. Вроде бы как оно и хорошо. Если бы не одно «но»: все попытки России инвестировать в тех или иных украинских политиков заканчивались тем, что эти политики кидали Россию через половой орган. Будем надеяться, что этот случай станет исключением». Читайте также: Жёсткие шутки о Путине больше «не заходят» — украинцы напрягаются (ВИДЕО)

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Рогули взволновались. Что-то пошло не так

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Запрещено баллотироваться нацистам и коммунистам: Зеленский подписал новый избирательный кодекс

Президент Владимир Зеленский подписал новый избирательный кодекс Украины. Он вступит в силу уже 1 января. Ранее 27 декабря спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков подписал Избирательный кодекс с предложениями президента Владимира Зеленского. Ранее сообщалось, что 19 декабря парламент согласился со всеми 17 предложениями Зеленского к Избирательному кодексу. За соответствующий законопроект № 0978 во втором чтении на заседании в четверг проголосовали 330 народных депутатов. В частности была добавлена норма о том, что общегосударственные выборы, как президентские, так и парламентские, могут проводиться одновременно с местным референдумом, внеочередными, повторными, промежуточными, первыми, дополнительными местными выборами. Одномандатные округа отменяются, теперь вся Рада будет избираться по партийным спискам, но сама партия определит только первую десятку. Решать, кто войдет в эти списки, будут сами избиратели на участках («открытые списки»). Новый кодекс также запрещает баллотироваться в президенты нацистам и коммунистам, а России запрещено присылать наблюдателей на украинские выборы. Читайте также: В Конотопе дали «сокрушительный ответ» на открытие Крымского моста (ВИДЕО)

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Украина и Молдова подписали газовое соглашение

«Оператор ГТС Украины», ООО «Молдоватрансгаз» и АО «Молдовагаз» подписали межоператорское техническое соглашение о взаимодействии в соответствии с европейскими правилами с 1 января 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба «Оператора ГТС». «Этот шаг позволяет транспортировать газ по европейским правилам в обоих направлениях между Украиной и Молдовой через точки Алексеевка, Гребеники, Каушаны, Ананьев, Лиманское. Таким образом, это полностью завершит разблокирование трансбалканского газового коридора, и потребители Молдовы с 1 января 2020 года смогут получать газ из украинской ГТС», — говорится в сообщении. Также были подписаны договоры на транспортировку газа по территориям Украины и Молдавия для приграничных потребителей обеих стран. «В конце этого года Оператор ГТС Украины уже подписал межоператорские соглашения с Венгрией, Румынией и Польшей. В настоящее время продолжаются переговоры со словацким оператором EUSTREAM и российским “Газпромом”», — напомнил оператор. Читайте также: МОЛНИЯ: «Газпром» выплатил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов

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После денег от «Газпрома» руководство «Нафтогаза» получит многомиллионные премии

Как ранее сообщала «Русская Весна», сегодня, 27 декабря, «Газпром» перечислил «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража. Эта новость особенно хорошая для главы правления «Нафтогаза» Андрея Коболева и коммерческого директора НАК Юрия Витренко. Как известно, за победу в Стокгольме уже была выплачена премия в размере 20,7 млн долларов с учетом налогов. Из них Коболев получил 7,9 миллионов долларов, а Витренко — 6 миллионов долларов. Эти деньги топ-менеджеры сразу отправили в США и Лихтенштейн родственникам. Как сообщали еще в прошлом году украинские СМИ, оставшуюся часть премии — около 25,6 миллионов долларов — выплатят «исключительно при условии успешного взыскания с „Газпрома” остатка выигрыша», что сегодня и произошло. Читайте также: СРОЧНО: «Северный поток — 2» вскоре будет запущен (ВИДЕО)

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