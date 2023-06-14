Развитие обстановки по состоянию на вечер 13.06.2023
Развитие обстановки по состоянию на вечер 13.06.2023
Поступают данные о переброске ВСУ резервов техники к линии боевого соприкосновения. Основной тыловой район, в котором идет сосредоточение механизированных частей, – Днепропетровская область. Основной маршрут перебазирования сил резерва – ЖД-узел Павлоград – Покровск (бывший Красноармейск, об этой стратегической для Донбасса точке я как-то уже писал – https://t.me/multi_XAM/35).
Подтверждаются наши предположения – активные попытки штурма позиций ВС РФ «с наскока» не что иное как продолжающаяся разведка боем, призванная истощить ресурс наших передовых частей, выявить огневые позиции артиллерии и места концентрации обороняющихся подразделений.
Спустя неделю боев, ВСУ не удалось закрепиться в районе Времевского выступа, Макаровки и Урожайного. Противнику не удобно наступать на этом участке, потому что территория неплохо простреливается артиллерией ВС РФ. Очевидно, что замысел украинского командования состоит в том, чтобы занимать постепенно малые населенные пункты на направлении Старомлыновка – Керменчик – Новопетриковка, дабы создать плацдарм для нанесения удара южнее с целью блокировать участок трассы от Мариуполя – до Каменки в Запорожской области.
Вполне законный вопрос, Киев не особо жертвует пехотой, активно бросает в бой технику, в чем тут логика? Вполне логично предположить, что генштаб ВСУ руководствуется старым принципом шахмат: «скармливай противнику крохи, заставляя его думать, что он умен и силен, а ты, стало быть, слаб и глуп».
Эйфория от контрударов по наступающим подразделениям не должна застилать широту обзора. Не стоит тешить себя иллюзиями, что противник терпит поражение либо не подготовился к наступлению, о котором говорилось два месяца. Факт в том, что на данный момент в бой до сих пор не введены основные бронетанковые резервы.
Ошибка многих военных экспертов в том, что они пытаются оценить наступательный потенциал ВСУ по численности ударной группировки, сосредоточенной на Запорожском направлении – речь о 10-м и отдельных формированиях 9-го армейских корпусов. Они, как известно, укомплектованы личным составом и техникой примерно на 80%, что явно не достаточно для нанесения решающего удара. Да и сосредоточены эти силы в 100-километровой полосе на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
Основные же силы, как мы сейчас видим, сосредотачиваются на Днепропетровщине и перебрасываются малыми частями через Павлоградский ЖД-узел и Покровск в прифронтовую полосу. Причем, говоря о переброске, мы имеем ввиду не только тяжелую технику, но и прикрывающие бронетанковые подразделения части полевой артиллерии, ПВО, инженерных войск, бригады связи.
Посмотрим на штатное деление подразделений ВСУ. В украинской армии танковый батальон обычно включает 31 танк. Мотопехотный батальон будет иметь примерно столько же единиц техники. Бронетанковая бригада, как правило, состоит из трех танковых батальонов и одного или двух мотопехотных батальонов. Приплюсуйте сюда смешанный состав БМП, БТР советско-украинско-натовского образца, средства ПВО, инженерку, РСЗО, и получится, что в среднем численность единиц техники бронетанковой бригады в среднем может доходить до 250 единиц.
По разным оценкам, киевский генштаб собрал для нанесения главного удара до 7 бронетанковых бригад. Так что, не взирая на объективные потери атакующих частей и большое количество подбитой иностранной техники, о достижении оперативно-тактического преимущества над наступающими говорить пока рано.
ВСУ смогли создать существенно удаленные от фронта тыловые районы на Николаево-Криворожском и Днепропетровском направлениях, а бесперебойное функционирование ЖД-логистики позволяет им сегодня перебрасвывать резервы в тех объемах, которые необходимы для пополнения наступающих частей.
Складывается впечатление, что прощупывая уязвимые места в системе российских оборонительных линий, ВСУ будто позволяют нам ощутить локальный тактический успех там, где для него сами создают благоприятные условия.
@Multi_XAM – цинк
Ну нас только АГЛ теперь спасет ,он решительней питерских сибаритов..Вот он дает Скабеевой интервью..https://www.youtube.com/watch?time_continue=227&v=YCaemJV-Rdc&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fl.lj-toys.com%2F%3Fauth_token%3Dsessionless%253A1686726000%253Aembedcontent%253A21079548%252617934%2526%25260%2526youtube%2526YCaemJV-Rdc%253Aa2&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title
”
Никогда со времён Хиросимы и Нагасаки вероятность ядерного удара не была столь очевидной.
Теперь ясно, кто нанесёт ядерный удар, в какой ситуации и по какой стране.
Это будет Польша, если её войска войдут на территорию Украины и Белоруссии, сымитировав “народное восстание в Белоруссии”.
А поляки к этому почти готовы.
Учения с НАТО проводят не зря. И ждут её одобрения.
Вот и получат.
Отмашку даст Лукашенко с одобрения Путина.
И воспринят этот ядерный удар в РФ будет как ответ не за введение польских войск на Украину, а сразу за всё, что у нас с поляками было в истории.
И самое прикольное, что российское общество этот удар одобрит.
На этом фоне Катынь для поляков покажется такой мелочью, что они о ней забудут начисто в ту же минуту.
Главными кандидатами на стирание с лица земли станут транспортный узел Жешув и порт Гдыня.
Не исключено, что тогда сразу прилетит и Румынии.
А значит, удар будет не один.
Заодно, кстати, проверим, действительно ли ядерный удар по Хиросиме и Нагасаки был настолько решающим, как заявляют американцы?
Не исключено также, что даже тактический ядерный удар по Польше будет настолько ошеломляющим, что приведёт поляков к пониманию, насколько они были все эти годы неправы, разгоняя русофобскую истерию.
И благотворно повлияет на остальных.
Вы полностью сошли с ума такое писять ? Дядя Вова такого вчера не говорил. Он – против Вашего одобрямса применить ТЯО. Советую Вам пересмотреть параметры программы в Вашей голове.
А некто А.Роджерс обхохотал и обплевал вчерашний воен-курятник (его определение).
Шо,пытаетесь с Котом дело шить.Он в неодворянах увидел Россию,ты во фразе “нас спасет АГЛ” увидел ВВП ..А ВВП много говорил и кому -там сидели просто отстойные военкоры,за исключением приятных женщин и он вынужден был общаться с ними и типа быть искренним..А ты тоже веришь ,что Запад обманул ВВП и вообще “россиянских буржуинов”??Вам с Котом и иншими здешними ИМХО еще учиться и учиться у ВВП обрабатывать публику и передавать нужные сигналы тем ,кто внимательно и дословно слушал их общение..Каждый услышал свое…”
И вы знаете, я уже говорил, это не секрет, и нашим западным партнерам, как я их все время называл, мы же все предложили, мы считали, что мы свои, буржуинские, мы хотим быть в этой семье так называемых цивилизованных народов. И в НАТО я удочки забросил: давайте рассмотрим эту возможность, – нас щелк оттуда, даже рассматривать не стали. Источник
А вот как полтора века назад охарактеризовал такое поведение нашего правящего класса проницательный Николай Данилевский:
«…Мы видели выше, что с общей культурно-исторической точки зрения Россия не может считаться составной частью Европы ни по происхождению, ни по усыновлению; что ей предстоят только две возможности: или вместе с прочими славянами образовать особую, самостоятельную культурную единицу, или лишиться всякого культурно-исторического значения — быть ничем. Немудрено усмотреть, что это вполне применяется и к политической сфере в тесном смысле этого слова. Можно ли быть и оставаться членом союза или общества, во всех отношениях нам враждебного, терпящего нас единственно ради извлечения из нас выгод без соответственного вознаграждения. Союз, общество, — одним словом, всякая связь лиц, народов и государств, — возможны только при взаимности, обоюдности услуг и выгод; когда же первые требуются только от одной стороны, а вторые достаются только другой, то такие отношения нельзя назвать другим именем, как эксплуатацией слабого, глупого или доверчивого сильным, умным, лукавым,
или попросту — одурачиваньем. Если вникнем в роль, которую Россия играла в обществе европейских государств, в так называемой политической системе Европы, с самого того времени, как стала деятельным членом её, то едва ли найдём другие выражения для характеристики этой роли»
П.С. ну что ты еще перевертыш сумеешь выжать из сказанного и поставить собеседника ,типа в тупик..Мне страшно ,что ты был руководителем ,ужас ,хорошо ,что ты не отец -у тебя иезуитский ,перевернутый мир в голове,ты не любишь людей априори..К психиатру на починку сэр -КОТА избегай -там тоже с крышей беда ..
)) ЖЕ-мамка с дегенерацией может давать советы только по себе. Успокойтесь.
Забавный “запрос” на понимание ситуации извне.
Ничо к зиме окончательно освободят Артемовск, вернут Макаровку, устоят границу Белгорода, отразять сто британских ракет по Донецку. И вернутся к обсуждению з. сделки.
Точка невозврата пройдена.
То, что происходит сейчас – планомерная отработка тех событий, которые были очевидны, с учетом того, какой способ смены власти в России выбрал запад.
Можно лишь сказать, что они, своими действиями создают ту реальность, которой больше всего страшатся.
Вчера, сегодня, и сделают это завтра.
Уже было два намека что уничтожение кабельной связи с Западом, которую строил Советский Союз, преждевременно.
И намек что у России есть грязные ядерные заряды.
Завтра неизбежно, уважаемый Кот.
Никто никому не давал право вершить так называемый Божий Суд. Ни евангелистам, ни кому то ещё.
Стоило бы прислушаться с Вояжеру, говорящему о том, что все это условная игра. В каждой игре есть правила. И каждый участник игры. Неважно какой уровень – правила для всех одни. Не людьми установлены, не ими и отменены будут.
Нет оснований прислушиваться к Вояжеру.
Правила для каждого участника не оглашены.
Поэтому стоит прислушаться ко мне.
Они были до рождения любого из нас, они будут после гибели солнечной системы.
Вы можете принять и осознать это, можете сопротивляться, усложняя, в первую очередь, свою жизнь, и отравляя свой разум удобными иллюзиями.
Право выбора было, есть и будет во Вселенной.
…
Человечество может веками “кормить друг друга песком” в песочнице, и кидать друг в друга палки, калеча друг друга, но это не изменит хода истории, в которой, рано или поздно люди вырастут из всего этого до уровня тех, кто сам сможет построить подобные песочницы.
“рано или поздно люди вырастут из всего этого до уровня тех, кто сам сможет построить подобные песочницы”
Так уже, говорят, – выросли.
Правда пока только в виртуальной реальности.
Для Вас и я – виртуальная реальность.
ИИ, за которым Вы пытаетесь разглядеть “оператора”.
Это вполне реально с точки зрения отсутствия у Вас полной информации обо мне.
И Вы не первый, кто считает меня не человеком.
В какой то мере Вы правы, то, что я понимаю, со стороны иногда выглядит бесчеловечно, но это данность понимания.
Вопрос удобства восприятия – второстепенный.
Поэтому то, что я для Вас или кто – важно, с точки зрения того, что именно я это пишу, и абсолютно неважно с точки зрения того, какие смыслы вкладываются в строки от меня на ЯП.
Ну ты и … памятный.
Я уже давно не считаю тебя ИИ и, даже извинялся однако.
А по поводу прогресса виртуальной реальности максимально приближенной к нашей, в плане того что там у персонажей чуть ли не бесконечный выбор вариантов событий, – отрицать надеюсь не будещь!?
Если я Вам скажу что весь мыслительный процесс в Вашей голове – отчасти та самая виртуальная реальность, согласитесь ли Вы со мной?
Опять двадцать пять.Вопросом на вопрос.
Отвечу, – отчасти.
Так что там с прогрессом..?
Вопрос мне не до конца понятен
Если Вы хотите осведомиться о технологиях – в тренде дополненная реальность и ИИ от Microsoft – отличный способ вытянуть любую информацию из лентяев, не видящих дальше своего носа, ведь они с удовольствием рассказывают ИИ о себе и том, что в их кругозоре, позволяя в последующем компании передавать информацию о целых массивах общества и их потребностях.
Если Вы о том, как я понимаю будущее “виртуальной реальности”, то у меня есть понимание принципов работы ИИ, который будет копировать умственную деятельность человека. И итог этого мне известен, образно все равно что дать обезьяне гранату. С учетом человеческой сущности операторов данного ИИ.
Жду Ваших пояснений.
Да попадался ролик в телеграмме где говорили что айтишники создали игру в где персонажи живут своей жизнью вплоть до нескольких миллиардов вариаций…
И, вроде как намеревается внести в неё какой то “навороченный” искусственный интелект при котором они, персонажи, возможно даже начнут задумыватся о том кто они, где они и.., даже создавать свою виртуальную реальность.
Фейк? Или реальность!!!
Возможно, темами компьютерных игр не интересуюсь в данный момент.
Представь себе, я то же .
При этом Вы мне рассказываете про игру.
Нет. Интересуюсь у тебя про виртуальную реальность. Игра один из способов (на мой взгляд) в неё кого то ни было затянуть.
Предлагаю Вам не ходить вокруг да около.
У Вас есть вопросы, которые Вы вуалируете темами о виртуальной реальности.
При этом Вы проявили интерес к теме о системе аналитики нематериальных аспектов личности человека.
Спрашивайте то, что Вас интересует, если смогу – отвечу Вам.
К чему, чему я это проявил интерес!?
Надеюсь это не оскорбление!?
Это комплимент!
Ага. “Попой чуешь” некоторые тоже считают для себя комплиментом.
Надеюсь, ты не таков, как некоторые!
“Попой чуешь” для себя комплиментом не считаю.
Это вопрос.
Который Вам важнее, нежели чем мне.
Если ты на мой коментарий Кб.
То это утверждение основанное на наблюдение в реальной жизни.
Вопрос в другом.
Что-то серьезное можно ожидать если тряхнут Кима, но по плану УК еще 9 лет проходить точку невозврата через кпп РФ. С военной же точки что-то изменится когда сделают общевойсковые российские – винтовку, пулемет и рацию. Думаю за 9 лет смогут.
Вы читали историю гибели римской империи?
Они могли бы жить на захваченных территориях и дальше, но им этого было мало.
Когда они сунулись к “дикарям” – дикари собрались всем скопом и разрушили римскую империю.
И делали они это именно как дикари для римлян, достигая своих целей любыми способами, которые для римлян казались дикими и варварскими, за что и получили прозвища – Варвары.
История ничему не учит.
Увы.
…
Ждать мессию – очевидно, как и очевидно то, откуда ждать и против кого использовать. Поэтому никто, нигде и никогда.
Кто куда сунулся? дикари зажигали сами по себе по принципу – грабим где есть что грабить. Куев татаре спалили по той же системе. Что им укрорусы Батор сожгли или Пекин? Они промеж себя билися во славу отечества. Да их бы и всех скопом замесили эти коники, так что судьба. Набил сундук сигнациями, за ним придут инспекторы добра.
Золотая Орда помогала Московии в борьбе с поляками и роднилась с царским родом. Как по Вашему, будь чингизиды захватчиками, стали бы они это делать, или же просто добили бы остатки раздробленных княжеств?
Кот кого бы они добили когда куевая русь разбежалась по лесам, где куй кого найти. Кому они помогали, мертвым делать припарки? С кого дань собирать, если все утекут в лесок и в песок. Даже не парились баи, выдавали ярлык и князи активно продолжали биться меж себя и собирать налоги с дыму.
Но в итоге все получилось иначе.
Не совсем. Москва приемник не Рима, а Пекина. Что иначе? Вон базары идут столицу перенесть к Пекину поближе, а то немцы распишутся на стенах Кремля и Ленина плохо захоронят.
Приемник Рима – США.
Ну а Пекин был толком неизвестен Европе до путешествия Марко Поло.
Культура Китая куда древнее, чем кажется на первый взгляд, менталитет – выведенная в абсолют практичность, в том числе в философии жизни.
И лишь со временем влияние западной культуры дало свои плоды.
и ведь сознательно врешь и про евреев и про сша..
Объясните пожалуйста, почему Вы так решили.
От себя, если сможете.
ерничаешьИгореша?а акции РЕйнметалла(леопарды) упали на 12 процентов..Какие танки закупит Африка ,учитывая цена /качество??
Это важно? В Африке не Леопарды нужны, а челотачанки – коляска детская, пацан лупит из узи, а рикша толкает коляску перед собой. Там надо сотню, две сотни негров гнать перед Леопардом, дорогу чистить от помета, и мины взрывать ногами. Пригожин же писал – в Африке милое дело, еду в Африку.
Запоминай Игореша ,потом жорику расскажешь:
“Ключевое в том, что “все, кто хочет продолжить службу в зоне SVO, должны заключить контракт”. Другими словами, если контракта не будет, то участвовать нельзя. Всё. Точка.
Встреча с военкорами
Что будет с теми, кто не подпишет? В частности с “музыкантами”?
Здесь важно вернуться в 20-е числа 2022 года. Что тогда сказал Е.В.Пригожин? “Когда стране стало трудно, мы бросили всё в Африке и в тот же день вылетели в Россию.” Далее Евгений Викторович неоднократно объяснял, что после назначения С.В. Суровикина главным, они договорились устроить “Бахмут”. Чтобы что? Чтобы дать возможность Русской Армии собраться, окопаться и подготовиться. А тем временем “музыканты” возьмут на себя основные силы противника. Так было? Так.
Е.В. Пригожин
Что мы имеем на сегодня? А то, что план сработал. Русская Армия пришла в себя, научилась, осмелела и судя по последним событиям, весьма результативно работает, защищая Родину. А это значит, что “музыканты” свой долг и задачу выполнили с блеском.
И если они не готовы входить в состав Минобороны, то это значит, что никто их туда против воли тянуть не будет, и они смогут вернуться к продвижению интересов России в Африке и ряде других регионов мира. “Музыкантов” никто распускать не будет. Об этом вообще нет речи. А учитывая то, что пока они бились под Бахмутом, противники из Франции, США и Англии время зря не теряли, разбередив несколько африканских стран, в частности Нигерию, ряд стран вокруг ЦАР и приступили к Алжиру с Тунисом. Пока наши отвлеклись, противники нарастили силы, пытаясь выдавить Россию и лишить преимущества, которое было получено благодаря тяжкому труду “музыкантов”.
Что в итоге:
Во-первых, ВВП, своим решением, фактически развёл по разные стороны Минобороны и Евгения Викторовича. А последний конфликт “Ахмата” с “музыкантами” стал финальной точкой в ускорении принятия этого решения. То есть “музыканты” фактически возвращаются к своим обязанностям интернационального характера, а Минобороны, собрав всех под единое командование, усиливается внутри. Конечно в дальнейшем взаимодействовать им придётся, но здесь есть Суровикин, с которым Пригожин и будет тесно взаимодействовать.
Во-вторых, помимо “музыкантов”, у которых есть сильный лидер и сильные командиры, в зоне SVO полным полно всяких других формирований. Пригожин как-то про них рассказывал. Там и “газпромовцы” и куча остальных. Решение Верховного, об объединении всех под одно начало, в первую очередь направлено именно на них, чтобы не осталось неприкаянных и брошенных, с пачкой денег и без снабжения, формирований. Это правильное решение.
В-третьих, сейчас противник ведёт контрнаступление. Обычно это от 14 до 60 дней, в зависимости от интенсивности (оценки опять же военных). “Музыканты” прямо сейчас находятся в полевых лагерях и если у Минобороны что-то пойдёт не так, то они имеют все ресурсы и возможности подстраховать. А если помощь не понадобится, то 50.000 “музыкантов” разъедутся по разным регионам мира. Представляете, что такое 50.000 (может быть и больше) слаженных, обученных, хорошо экипированных русских мужиков? Скажем мягко, если англосаксонские и французские соединения в Африке попадутся нашим под руку, то это им вообще не понравится. Такая силища способна в самые короткие сроки утихомирить всех на территории в миллионы квадратных километров Африканского континента. А учитывая планы России по созданию баз на побережье Средиземного моря, возле Гибралтара, то нетрудно догадаться, в какие страны отправят “наших музыкантов”.
Сегодня в Москву, кстати, прилетел президент Алжира, Абдельмаджид Теббун. Для чего? Догадайтесь с одной попытки. Не удивимся, если очень скоро к нам приедет ещё и президент Туниса. Дело в том, что англосаксы готовят этим странам неприятности и такой визит не случайность.
Вывод:
Решение Верховного Главнокомандующего самое верное и своевременное. Все структуры остаются и будут заниматься прямыми обязанностями. Минобороны выводы точно сделало и это хорошо заметно по текущим результатам. “Музыканты” свою миссию выполнили блестяще, попутно заявив о себе на весь мир. Загляни в любое новостное западное издание и там вместо Дмитрия Анатольевича, с его жесткими заявлениями, всё время Пригожин и Бахм-т. Репутация железобетонная. Весь мир видел, что брошенные силы НАТО не смогли остановить наших парней. И теперь эта такая Русская силища, с абсолютно недосягаемой для конкурентов высотой, что к Е.В. Пригожину очередь стоит, а Владимир Владимирович уже вовсю готовит задачи для них.
И тут важно понимать, что НАТО не смогли избавиться от “оркестра”, своими же руками разрекламировав его на весь мир. И теперь, набрав мощь, они возвращаются в Африку, Ближний Восток и возможно в Азию. Обновлённые, закалённые и абсолютно уверенные в себе.
И такого решения никто из НАТО не ожидал. Они рассчитывали на то, что Россия увязнет и они смогут вернуть утраченные позиции в нефтеносных регионах мира, но нет. Наш Верхновный смотрит на десятки шагов вперёд. Поэтому и решение приятно исключительно в интересах России, а не персонально в какую-либо из сторон.
Встреча с военкорами
PS: Так что Алжир, Тунис, Ямусукро, Абуджа, Сантьяго ждите. Как говорится, мы идём к вам с концертами. По вашему же приглашению. Афишу сверяйте по визитам лидеров стран в Москву на сайте Кремля. Кстати, в конце июня в Россию приедут все лидеры Африки на саммит Россия-Африка. И можно даже не сомневаться, что Евгений Викторович приглашён на него. Так что концертная программа будет расписана на годы вперёд.
Марина, дело не в названиях, добровольцы оркестранты казаки мобилизованные контрактники, а в способе организации службы и боевых действий. У пригожина покинуть место боя без приказа нельзя отказаться от атаки нельзя убьют свои. Зато комполка сидит в соседнем окопе, а не в штабе, помощь непосредственно, дембель через шесть мес или по ранению гарантировано. Главный начальник несцыт с Шойгу рамсаться за снаряды, без снарядов в бой не пошлют, и убежать из боя не дадут. Рационально? Да. Хоть Моцартом назови хоть как. В условиях капитализма такой подход оправдан. Но в МО РФ другие расклады и подходы… Сам же так называемый призыв организован чтоб контрактники не сливались, все равно призовут в первую голову. Теперь когда контрактники, а их было два ляма просекли правила игры и призыв не нужен и добровольцев упраздняают чтоб не путались под ногами. Что до чеченцев то это не добровольцы а гвардия реальная чеченская. Тогда и наши вдв добровольцы, если кадыровцы добровольцы. Добровольно люди всю жизнь борьбой и стрельбой занимаются от некуй делать.