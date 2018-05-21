Сводки от ополчения Новороссии 21 мая 2018

Мэр Горловки прокомментировал информацию о наступлении ВСУ и эвакуации (АУДИО)

Мэр Горловки Иван Сергеевич Приходько рассказал «Русской Весне» о ситуации в городе и опроверг панические слухи о наступлении ВСУ и эвакуации жителей. Читайте также: ВСУ пошли в танковое наступление под Горловкой, — источник

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ВСУ захватили в плен троих военнослужащих Армии ДНР (ФОТО)

Киев хвастается захватом троих военнослужащих Армии ДНР, пытаясь представить подлую провокацию на линии фронта как «перемогу» ВСУ. В штабе оккупационных сил утверждают, что разведывательно-диверсионная группа 46-го отдельного штурмового батальона «Донбасс» «совершила рейд, в ходе которого ликвидировали наблюдательный пост противника». «Во время короткого боя, один боевик был уничтожен, трех захватили в плен. Потерь среди наших воинов нет», — говорится в сообщении штаба «ООС». Отметим, что на самом деле на линии фронта имели место боестолкновения, спровоцированные украинской стороной, во время которых противник понёс потери и был вынужден отступить. Читайте также: Военный ВСУ бросил гранату в толпу на Западной Украине: много пострадавших

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Срочное заявление Армии ДНР о наступлении ВСУ под Горловкой

«Русская Весна» публикует официальное заявление Армии ДНР по утренней попытке прорыва ВСУ в пригородах Горловки. Фашистские недобитки активизировались. Под покровом ночи враг силами до двух взводов предпринял попытку к наступлению в районе н.п. Гольмовский. Читайте также: ВСУ пошли в танковое наступление под Горловкой, — источник При сближении подразделений ВСУ с нашими позициями военнослужащие ВС ДНР открыли огонь по врагу на поражение с нескольких направлений. Под прикрытием шквального огня артиллерии и крупнокалиберных пулеметов противнику удалось вплотную подойти к одной из позиций. Наши военнослужащие героически вели бой, но вражеская группа захватила троих из них в плен. Одного военнослужащего каратели убили на месте. Затем, используя пленных в качестве живого щита, одной из групп боевиков удалось отступить с потерями. Всего украинские боевики потеряли пятеро убитыми и четверо ранеными. Важно отметить, что, отступая, одна из групп врага бросила тела двух своих погибших на поле боя, и сейчас пытаются их забрать. В связи с этим атаки продолжаются, в том числе с применением по жилым районам тяжелых вооружений. Фашистские недобитки несут большие потери. Украинские неонацисты под руководством главаря батальона «Донбасс-Украина» Власенко, известного своей жестокостью и захватившие в плен наших военнослужащих, применяют к ним пытки и психологическое давление. Украинские фашисты сейчас угрозами и пытками добиваются от наших военнослужащих заявлений, порочащих Республику и своих сослуживцев. Мы предпринимаем все возможные меры для освобождения захваченных в плен военнослужащих ВС ДНР. Читайте также: В ЛНР диверсанты взорвали мост, соединяющий Луганск и Красный Луч (ФОТО)

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СРОЧНО: ВСУ ведут обстрел мирных жителей Горловки, есть раненые

В Горловке, которая с утра находится под огнём ВСУ, зафиксировано прямое попадание снаряда украинских «освободителей» в жилой дом в пос. Курганка (ул. Шашурина). Как сообщил «Русской Весне» и. о. мэра Горловки Иван Приходько, в результате ранения получили 4 человека, двое из них — сотрудники местного предприятия ЖКХ. Состояние двоих раненых медики оценивают как тяжёлое. Читайте также: Не дай Бог так оголодать: небратья об открытии Крымского моста

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В ЛНР диверсанты взорвали мост, соединяющий Луганск и Красный Луч (ФОТО)

В ночь на 21 мая украинским диверсантам удалось взорвать в ЛНР мост через железную дорогу в районе посёлка Ивановка. Таким образом, прямая дорога, соединяющая Луганск и Красный Луч, оказалась перерезана. Трасса, которой теперь придётся принять на себя транспортный поток Луганск — Красный Луч, проходит через Антрацит и существенно удлиняет время в пути. Недалеко от места взрыва проходит грунтовая дорога второстепенного значения, однако ее состояние нельзя назвать удовлетворительным и в массовом порядке использовать её затруднительно. Читайте также: ВСУ пошли в танковое наступление под Горловкой, — источник

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Горловка под массированным огнем ВСУ

Украинские силовики ведут массированный обстрел Горловки, ранен мирный житель, заявили в администрации Никитовского района города.

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Обстрел идет. Наиболее интенсивный на Гольме, в поселках Гагарина и Комарова. Люди в подвалах. По улице Шашурина, 11 есть раненый, 1980 года рождения”, — сказала представитель администрации.

По ее словам, обстрел начался около 04.00 и продолжается до сих пор с небольшими периодами относительного затишья.

Также от неофициальных источников поступают сообщения о попытке украинских силовиков прорвать оборону ВС ДНР в районе Майорска.

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ВСУ пошли в танковое наступление под Горловкой, — источник

Известный военкор Семён Пегов на своём канале WarGonzo сообщает, что утром 21 мая подразделения ВСУ перешли в танковое наступление в районе н.п. Чигари под Горловкой. Соединения вооруженных сил ДНР и спецназ Республики экстренно переброшены на сложный участок фронта, чтобы не допустить прорыва линии обороны. «Русская Весна» пока не располагает подтверждением данной информации из официальных источников, мы следим за ситуацией на фронтах ДНР. Читайте также: Военный ВСУ бросил гранату в толпу на Западной Украине: много пострадавших

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Началось: Киев схватил Донбасс за Горловку

Фото: Александр Кравченко/ТАСС

Артиллерийская канонада и стук пулеметных очередей в окрестностях подконтрольного ДНР города Горловка не смолкают уже почти две недели. Активная перестрелка противоборствующих сторон по странному совпадению началась аккурат ранним утром в День Победы — 9 мая. И с тех пор не прекращается.

Чтобы спасти хотя бы детей в самой Горловке срочно закрыли все школы и детские сады. Тем не менее, почти ежедневно из этого города приходят сообщения об убитых и раненых мирных жителях.

Из последних: по данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня и стабилизации обстановки на Юго-Востоке Украины, утром 20 мая из контролируемого украинской армией населённого пункта Жованка было выпущено три 82-мм мины по поселку Зайцево к северу от Горловки. Далее в сводке сказано: «По уточненным данным, в результате минометного обстрела со стороны ВСУ тяжелые ранения получили Симонов С. Ю., 1972 г. р., и Дымченко Н. Д., 1984 г. р., проживающие по адресу: ул. Полетаева, 127. От полученных ранений Симонов С.Ю. скончался, Дымченко Н.Д. госпитализирована в тяжелом состоянии (травма живота и многочисленные осколочные ранения обеих ног)».

18 мая со стороны украинских позиций по жителям Калининского района Горловки был нанесен артиллерийский удар из 122-мм гаубиц снарядами со стреловидными убойными элементами 3Ш1. Такие боеприпасы при установке взрывателя на картечь при прямой наводке в буквальном смысле выкашивают по направлению полета полосу шириной от 200 до 300 метров. Правда, в ту пятницу никто не угодил под этот обстрел и обошлось без потерь.

Понятно, что еще тяжелее сегодня приходится тем, кто сидит в окопах по обе стороны фронта. Тем временем и из Киева, и из Донецка наперебой непрерывно звучат победные реляции о собственных оглушительных успехах и тяжелых утратах ненавистного врага.

В целом складывающаяся картина грозных событий настолько противоречива, что не вызывает никакого доверия. Впрочем, она выглядит в точности так, как и должна выглядеть в ожесточенной информационной войне. Поэтому, скорее всего, от истины далеки и те, и другие. Но попробуем разобраться, что и почему творится нынче под Горловкой в действительности?

В принципе нечто подобное за годы гражданской войны в Донбассе случалось не раз. Но есть несколько серьезных оснований подозревать, что теперешние кровопролитные боестолкновения под Горловкой выбиваются из общего ряда.

Прежде всего, обратим внимание, что ВСУ с начала мая в Донбассе официально прекратили так называемую «АТО». И вместо нее приступили к ООС — Операции объединенных сил. Причем перед нами не просто дежурная смена вывески. По мнению специалистов, Киеву удалось существенно улучшить организацию боевых действий и оперативность управления войсками. Ведь ранее было так: общее руководство «АТО» осуществлял Антитеррористический центр Службы безопасности Украины. Но на передовой сражалась все равно главным образом армия. Однако все основные решения украинские общевойсковые командиры вынуждены были проводить через сбушников. Межведомственные согласования вели к неизбежным потерям драгоценного времени.

С начала мая все не так. За все отвечает штаб командующего ООС генерал-лейтенанта Сергея Наева. Кстати, персонажа весьма примечательного. Наев сегодня не устает рассказывать, какой он горячий патриот Украины и как во имя ее счастья убьет любого. Но биография генерала внушает на сей счет обоснованные сомнения.

К моменту развала СССР Наев завершил учебу в Московском высшем общевойсковом командном училище, был направлен командиром мотострелкового взвода в группу войск в Германию. Правда, его завидная служба «впереди пограничных застав» по неизвестной причине продлилась недолго. И уже в 1992 году отправили молодого лейтенанта туда, куда Макар телят гонял, — в Дальневосточный военный округ.

Тогда, если помните, Киев только-только приступил к строительству собственных Вооруженных сил и со всего бывшего Советского Союза скликал любых желающих присягнуть на верность народу Украины. Но, видимо, в ту пору Сергей Иванович не был особенно уверен в стойкости собственной любви к своей нынешней родине. И откликаться на ее зов не торопился. Лишь когда сообразил, что Дальний Восток в развалившейся стране — это может оказаться навсегда, решил все же порвать с Россией и связать свою судьбу с ВСУ. Произошло прозрение только в мае 1993 года.

Потом было множество ступеней головокружительной карьеры. И теперь именно этот решительный 48-летний украинский генерал планирует наступление ВСУ на Донбасс. В чем может заключаться замысел Наева? И зачем ему сегодня именно Горловка?

Тут просто необходимо вспомнить, что всего через десять месяцев на Украине должны состояться президентские выборы. И Петр Порошенко, безусловно, спит и видит себя их победителем. Для этого нужна самая малость: доказать народу своей страны, что ты верен обещаниям, с которыми в первый раз взбирался в высокое кресло. Одно из главных из них звучало коротко: вернуть Донбасс под юрисдикцию Киева! Причем, Петр Алексеевич обещал избирателям сделать это практически мгновенно. Без шума и пыли.

Критикуя «попередников» за нерешительность на этом поприще, в мае 2014 года Порошенко заявлял: «Антитеррористическая операция… должна быть короткой и эффективной. Антитеррористическая операция не может и не должна продолжаться месяцами, она должна проходить за часы».

Тогда Украина ему поверила и вручила гетманскую булаву. И что же? За четыре минувших года «каденции» президента Порошенко фронт практически не сдвинулся с места, а «АТО» превратилась в бессмысленную, изнурительную и кровавую позиционную войну. В предстоящей избирательной кампании за это ведь спросят другие претенденты, верно?

Поэтому в Донбассе срочно нужен громкий боевой успех. Захватом отдельных поселков в так называемой «серой зоне» тут не отделаешься. Другое дело — крупный город. Если поднять над ним «жовто-блакитный прапор», да взобраться на установленную по случаю такой неслыханной виктории трибуну, то и заявление о собственных притязаниях на второй президентский срок будут выглядеть куда весомее.

Донецк и Луганск при таком раскладе приходится отмести сразу. Оба города по меркам Украины просто огромны, заранее подготовлены к длительной обороне. Их штурм грозит ВСУ обернуться огромной кровью. Как следствие — катастрофические электоральные потери для организатора и вдохновителя такой «победы».

Что остается? А остается Горловка, в которой еще четыре года назад проживали 271 000 человек (сколько осталось сегодня, естественно, не скажет никто). Во-первых, она ближе всего к линии фронта. По северо-западной окраине (район станции Майорская), западным, северным и северо-восточным предместьям города проходит линия разграничения сил в Донбассе.

Во-вторых, с 2014 года, по сути, находится в полуокружении украинских войск.

В третьих, Горловка раскинулась на огромной территории в 400 квадратных километров. И, кроме центральной части, состоит из нескольких шахтерских поселков, связать которые в единую систему обороны очень сложно. Возможно лишь создание изолированных и лишенных локтевой связи опорных пунктов, которые можно подавлять по одиночке.

В-четвертых, отсюда до Донецка рукой подать — всего 37 километров по прямой. Таким образом, в случае падения Горловки ближайшие окраины столицы ДНР окажутся в пределах досягаемости артиллерии ВСУ.

В-пятых, падение Горловки поставит в сложное положение части 1-го армейского корпуса ДНР, обороняющие расположенные неподалеку Енакиево, Углегорск и Дебальцево.

Теперь о соотношении сил в этом районе. По данным из открытых источников, общая численность украинских войск на линии соприкосновения в этом районе примерно в 2,5−3,5 раза выше, чем у противостоящих им частей 1-го армейского корпуса ДНР. А танков и артиллерии у ВСУ под Горловкой больше в 1,5−1,7 раза.

Главная ударная сила Киева под Горловкой — 24-я имени короля Даниила и 54-я отдельные механизированные бригады. Именно 24-ю мехбригаду сегодня наиболее рьяно и славят в Киеве за майские якобы боевые успехи под Горловкой. Заключаются эти «успехи» в том, что подразделения бригады в «серой зоне» продвинулись примерно на два километра от Богдановки в сторону поселка Петровский и заняли находящийся на этой территории поселок Чигири.

Правда, эксперты утверждают, что целью операции были вовсе не Чигири, а господствующий над окрестной степью террикон закрытой еще в 1963 году небольшой шахты Шеверевка в Никитовском районе Горловки. Если бы взять его удалось, украинские артиллеристы получили бы прекрасную возможность корректировать с террикона огонь по центру города. Но атаки ВСУ пока отбиты. Надолго ли?

Ввиду опасной ситуации в район боевых действий переброшен главный резерв 1-го армейского корпуса ДНР — отдельный штурмовой батальон «Сомали». Тот самый, который создал знаменитый Гиви (Михаил Толстых), погибший от руки украинских диверсантов в феврале 2017 года.

Между тем, наблюдатели обращают внимание и еще на один красноречивый факт, который, возможно, свидетельствует о начале серьезной операции ВСУ, санкционированной, конечно, Пентагоном.

В последние месяцы американские разведывательные беспилотники оптикоэлектронной и радиолокационной разведки RQ-4B Block 30 «Global Hawk с базы НАТО Сигонелла в Сицилии совершают регулярные облеты зоны вооруженного конфликта. Но 12 мая, когда канонада под Горловкой уже гремела вовсю, такой воздушный разведчик ВВС США с позывным UAVGH000 внезапно отклонился от привычного маршрута. Пройдя над Кировоградской и Днепропетровской областями, он направился в район Харькова. Но там-то пока все спокойно, чего же разведывать? Объяснение этому может быть, на мой взгляд, единственное. Харьков у самой границы с Россией. Следовательно, военных США очень интересует, состояние и готовность к маршу именно российских войск, дислоцированных у границ Украины. Тогда выходит, что Пентагон опасается, чтобы в случае массированного удара по Горловке со стороны РФ через границу внезапно не загрохотал танковыми гусеницами сильнейший «Северный ветер». Который может смести ВСУ с захваченных позиций. Тут, конечно, чемпионат мира по футболу на носу. И это сильно ограничивает Кремль в военно-политическом маневре в виде «Северного ветра». Но на войне всякое бывает. И заокеанские кураторы Киева обязаны это учитывать. Сергей Ищенко

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Донбасс: идёт окопная война (ВИДЕО)

Военкор Александр Сладков сделал небольшой репортаж об окопной войне на Донбассе, недавно он побывал на позициях батальона спецназначения ДНР «Пятнашка». Съемка велась еще до гибели комбата Олега Мамиева с позывным Мамай, погибшего в ночь с 17-го на 18 мая. «Окопная война. И это в эпоху гиперзвукового и ядерного оружия… Методы начала позапрошлого века всех сильней. Жаль, что применяем мы это друг против друга. Окопная война… Даже в 1954-м году, когда вьетнамцы удушили таким способом французов в Дьен Бьен Фу (14000 военных и легионеров взяли в плен), и то, окопная война смотрелась атавизмом. Но теперь — эпоха возрождения!» —​ комментирует свой ролик Александр Сладков. Читайте также: Война глазами врага: в ВСУ показали удар по укреплениям ДНР (ФОТО, ВИДЕО)

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О ситуации на Донбассе.

Относительно продолжающего обострения под Горловкой с обеих сторон.1. Само обострение под Горловкой дипломатическими методами остановить невозможно (привет Минские соглашения), так как оно является частью стратеги США и Киеве по недопущению заморозки конфликта. Так как переговоры в минском и нормандском формате зашли в тупик, а попытки подменить эти форматы вводом миротворцев через переговоры Волкера-Суркова провалились, Киев и дальше будет реализовывать попытки захвата "серой зоны" (не только на горловском направлении) и ставить любые возможные проблемы, не считаясь с потерями, которые позволяют поддерживать управляемый конфликт в горячем состоянии. Потери в живой силе и мат.части позволяют сохранять текущий уровень интенсивности боевых действий годами, так как они недостаточны для нанесения неприемлемых потерь военным структурам ЛДНР или Украины.2. В этом отношении, не сработают ни сценарии хитроплановцев с их "грозным молчанием" на тему остановки и заморозки боевых действий, ни сценарии путинсливщиков, которые 4 года ждут сдача границы и ЛДНР, Как указывалось еще в июне 2014 года из искомой вилки между войной капитуляцией Кремлю не дадут выскочить. Прошедшие 4 года позиционной войны лишь подтвердили очевидное еще 4 года назад. Если кто-то рассчитывал, что сработает дипломатия, то тут их конечно ждали "сюрпризы", впрочем, довольно очевидные.3. Замена Суркова на Бабича тут мало что меняет, так как те возможности, о которых любят стенать в комментариях, утеряны еще 4 года назад и интерес скорее представляет вопрос о том, что предполагается делать сейчас, кроме очевидного сценария поддержания статус-кво в надежде, что желаемая заморозка какая-то образом все-же произойдет. Речь как раз идет о том, что делать в текущей ситуации, а не о том, что могло бы быть весной 2014 года, когда у РФ было куда как больше вариантов решений, нежели есть сейчас. Россия очевидно реализует инерционный сценарий, в расчете на возможную заморозку конфликта и внутреннюю деструкцию фашистского режима на Украине, в то время как США всячески сохраняют режим Порошенко у власти и поддерживают курс на активную позиционную войну, чтобы помешать РФ достигнуть желаемых целей. Ни Сурков, ни Волкер ничего не смогли принципиально поменять в данном раскладе.4. Украина очевидно будет наращивать интенсивность боевых действий, что в том числе, будет сопровождаться усилением обстрелов прифронтовых населенных пунктов с увеличением числа жертв среди гражданского населения и военных с обеих сторон. Пресловутый ЧМ тут только повод. Даже если бы его не было, интенсивность позиционной войны на Донбасс лишь возрастала бы, так как это отвечает логике существования текущего режима в Киеве и общему вектору американской политики в отношении России.5. Текущий курс ЛДНР и РФ на Донбассе не может и не сможет остановить эскалацию позиционной войны, потому что противодействие и соответствующие потери ВСУ недостаточны, чтобы сделать издержки от проведения подобного курса неприемлемыми для киевского режима (про США даже не говорим).Скорее наоборот, эскалационной инициативой владеет Украина (вернее, ее реальные американские хозяева), которая прощупывает линию фронта в ЛДНР на тех или иных направлениях, пытаясь путем занятия серых зон продемонстрировать успехи эскалационного курса и создать для РФ дополнительные военно-политические и имиджевые издержки.6. В итоге, спустя более чем 4 года война на Донбассе ни та, ни другая сторона пока не достигли желаемых стратегических целей. США так и не смогли выдавить России с территории Украины.Россия так и не смогла использовать имеющиеся зацепки на Донбассе для возвращения влияния на Украину в желаемом ключе. Надежды на то, что это произойдет через некие международные переговорные форматы не оправдались, как и надежды на то, что международные форматы приведут как минимум к заморозке конфликта по Приднестровскому сценарию.7. Нынешняя эскалация служит лишь очередной иллюстрацией военно-политического тупика, который не решили ни переговоры в нормандско-минском формате, ни малоосмысленные бодания в "серой зоне"," ни попытки обойти тупик через сирийскую войну. Возникший стратегический пат (в условиях отказа сторон от попыток завладеть инициативой через полномасштабное наступление) на текущем этапе не имеет военно-политического решения и обречен оставаться заложником неустранимых противоречий в отношениях США и РФ.

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