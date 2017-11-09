Сводки от ополчения Новороссии 09 ноября 2017
- 10:43 Под обстрелами ВСУ оказались 13 населенных пунктов ДНР.
- 09:08 Карта обстрелов ЛНР. 08.11.2017.
- 09:05 “Терминал“Ополченцы взяли под контроль аэропорт“: «Донбасс. На линии огня» Фильм 4-й 18+.
- Вчера 22:01 ВАЖНО: Украинские спецслужбы готовят покушения на руководство силовых ведомств ЛНР.
- Вчера 21:09 Огненный ад для ВСУ: ответ Захарченко за Донецк (ВИДЕО, КАРТА).
Под обстрелами ВСУ оказались 13 населенных пунктов ДНР
За минувшие сутки ВСУ 23 раза нарушили режим прекращения огня.
Как сообщили утром 9 ноября в оперативном командовании ДНР, под огнем украинской стороны оказались районы 13-ти прифронтовых населенных пунктов Республики. В ходе обстрелов противник применял минометы различного калибра, БТР, БМП, гранатометы и стрелковое оружие.
Вечером 8 ноября ВСУ обстреляли село Саханка на юге ДНР, в результате в населенном пункте повреждены шесть жилых домов.
«Вчера вечером приблизительно с 18:00 с украинских позиций начался обстрел Саханки. В результате повреждения получили шесть жилых домов по ул. Мира. Осколками посечены фасады, остекление, кровля», — цитирует ДАН представителя администрации Новоазовского района ДНР.
Сведений о пострадавших не поступало.
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Карта обстрелов ЛНР. 08.11.2017
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
“Терминал“Ополченцы взяли под контроль аэропорт“: «Донбасс. На линии огня» Фильм 4-й 18+
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ВАЖНО: Украинские спецслужбы готовят покушения на руководство силовых ведомств ЛНР
В целях дестабилизации внутриполитической обстановки на Донбассе украинские спецслужбы планируют убийства руководителей правоохранительных структур ЛНР.
Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ДНР.
«По информации, полученной от задержанных агентов СБУ и ГУР, стало известно, что спецслужбы Украины реализуют мероприятия по физическому устранению министра внутренних дел, министра госбезопасности и генерального прокурора Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.
«В последнее время правоохранительные органы народных республик раскрыли ряд резонансных убийств и террористических актов. Нейтрализована агентурная сеть состоящая из диверсантов, информаторов и пособников украинских спецслужб. Значительную роль в этом сыграло личное участие министров Л.Пасечника и И.Корнета», — добавили в ведомстве.
В настоящее время совместными действиями правоохранительных органов ДНР и ЛНР проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и задержанию украинских диверсантов.
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Огненный ад для ВСУ: ответ Захарченко за Донецк (ВИДЕО, КАРТА)
Это видео поступило на «Русскую Весну» с неизвестного ящика [email protected] В сопровождении указано, что снят ответ ДНР на обстрел Донецка, который украинские оккупанты устроили вечером 5 ноября.
Косвенное подтверждение подлинности этой информации — в видеоматериалах, которые распространяли сами представители ВСУ, когда заявляли о том, что ополченцы обстреляли их позиции на подступах к Авдеевке — https://www.youtube.com/watch?v=IKz1KNtQkxo&app=desktop, и особенно здесь — https://www.youtube.com/watch?v=BYK3CLlqIeY.
По данным «Русской Весны», речь идёт о военной части ВСУ, которая находится в районе Опытного, то есть напротив аэропорта за взлёткой в 4 км от позиций ДНР. Не исключено, исходя из видео ВСУ, что эта в/ч называется «Зенит».
В конце съемки с неизвестного квадрокоптера показано попадание в склад боеприпасов, который горел после этого почти сутки. Украинские СМИ пытались представить ситуацию так, что склад горел на стороне ДНР. Это был фейк, что подтверждает данное видео. Склад располагался в самом центре военной части ВСУ.
Чем вели обстрел именно ополченцы, неизвестно, но в украинских соцсетях прошла информация, что недалеко от указанного места местные жители видели железнодорожный состав с 26 единицами разбитой техники (в том числе САУ и лёгкая бронетехника), который уходил в тыл ВСУ. Напомним, что Глава ДНР А.В. Захарченко говорил о двух разбитых артиллерийских батареях. Видимо, их было больше — https://www.youtube.com/watch?v=lfaRdD6fCrM.
Опять же, по данным украинских соцсетей, двухсотых из этой в/ч вывозили «Камазом». В этой связи мы предлагаем родственникам тех военнослужащих ВСУ, которые служили в указанной в/ч, позвонить своим родственникам и узнать, как у них дела.
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