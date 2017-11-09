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Сводки от ополчения Новороссии 09 ноября 2017

09:09. 9 ноября 2017 Просмотров - 347 Нет комментариев Опубликовал:

Под обстрелами ВСУ оказались 13 населенных пунктов ДНР

Под обстрелами ВСУ оказались 13 населенных пунктов ДНР | Русская весна

За минувшие сутки ВСУ 23 раза нарушили режим прекращения огня.

Как сообщили утром 9 ноября в оперативном командовании ДНР, под огнем украинской стороны оказались районы 13-ти прифронтовых населенных пунктов Республики. В ходе обстрелов противник применял минометы различного калибра, БТР, БМП, гранатометы и стрелковое оружие.

Вечером 8 ноября ВСУ обстреляли село Саханка на юге ДНР, в результате в населенном пункте повреждены шесть жилых домов.

«Вчера вечером приблизительно с 18:00 с украинских позиций начался обстрел Саханки. В результате повреждения получили шесть жилых домов по ул. Мира. Осколками посечены фасады, остекление, кровля», — цитирует ДАН представителя администрации Новоазовского района ДНР.

Сведений о пострадавших не поступало.

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Карта обстрелов ЛНР. 08.11.2017

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ВАЖНО: Украинские спецслужбы готовят покушения на руководство силовых ведомств ЛНР

ВАЖНО: Украинские спецслужбы готовят покушения на руководство силовых ведомств ЛНР | Русская весна

В целях дестабилизации внутриполитической обстановки на Донбассе украинские спецслужбы планируют убийства руководителей правоохранительных структур ЛНР.

Об этом сообщили в пресс-службе МГБ ДНР.

«По информации, полученной от задержанных агентов СБУ и ГУР, стало известно, что спецслужбы Украины реализуют мероприятия по физическому устранению министра внутренних дел, министра госбезопасности и генерального прокурора Луганской Народной Республики», — говорится в сообщении.

«В последнее время правоохранительные органы народных республик раскрыли ряд резонансных убийств и террористических актов. Нейтрализована агентурная сеть состоящая из диверсантов, информаторов и пособников украинских спецслужб. Значительную роль в этом сыграло личное участие министров Л.Пасечника и И.Корнета», — добавили в ведомстве.

В настоящее время совместными действиями правоохранительных органов ДНР и ЛНР проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и задержанию украинских диверсантов.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Огненный ад для ВСУ: ответ Захарченко за Донецк (ВИДЕО, КАРТА)

Огненный ад для ВСУ: ответ Захарченко за Донецк (ВИДЕО, КАРТА) | Русская весна

Это видео поступило на «Русскую Весну» с неизвестного ящика [email protected] В сопровождении указано, что  снят ответ ДНР на обстрел Донецка, который украинские оккупанты устроили вечером 5 ноября.

Косвенное подтверждение подлинности этой информации — в видеоматериалах, которые распространяли сами представители ВСУ, когда  заявляли о том, что ополченцы обстреляли их позиции на подступах к Авдеевке — https://www.youtube.com/watch?v=IKz1KNtQkxo&app=desktop, и особенно здесь — https://www.youtube.com/watch?v=BYK3CLlqIeY.

По данным «Русской Весны», речь идёт о военной части ВСУ, которая находится в районе Опытного, то есть напротив аэропорта за взлёткой в 4 км от позиций ДНР. Не исключено, исходя из видео ВСУ, что эта в/ч называется «Зенит».

В конце  съемки с неизвестного квадрокоптера показано попадание в склад боеприпасов, который горел после этого почти сутки. Украинские СМИ пытались представить ситуацию так, что склад горел на стороне ДНР. Это был фейк, что подтверждает данное видео. Склад располагался в самом центре военной части ВСУ.

Чем вели обстрел именно ополченцы, неизвестно, но в украинских соцсетях прошла информация, что недалеко от указанного места местные жители видели железнодорожный состав с 26 единицами разбитой техники (в том числе САУ и лёгкая бронетехника), который уходил в тыл ВСУ. Напомним, что Глава ДНР А.В. Захарченко говорил о двух разбитых артиллерийских батареях. Видимо, их было больше — https://www.youtube.com/watch?v=lfaRdD6fCrM.

Опять же, по данным украинских соцсетей, двухсотых из этой в/ч вывозили «Камазом». В этой связи мы предлагаем родственникам тех военнослужащих ВСУ, которые служили в указанной в/ч, позвонить своим родственникам и узнать, как у них дела.

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Огненный ад для ВСУ: ответ Захарченко за Донецк (ВИДЕО, КАРТА) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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