Сводки от ополчения Новороссии 09 ноября 2017

Это видео поступило на «Русскую Весну» с неизвестного ящика [email protected] В сопровождении указано, что снят ответ ДНР на обстрел Донецка, который украинские оккупанты устроили вечером 5 ноября.

Косвенное подтверждение подлинности этой информации — в видеоматериалах, которые распространяли сами представители ВСУ, когда заявляли о том, что ополченцы обстреляли их позиции на подступах к Авдеевке — https://www.youtube.com/watch?v=IKz1KNtQkxo&app=desktop, и особенно здесь — https://www.youtube.com/watch?v=BYK3CLlqIeY.

По данным «Русской Весны», речь идёт о военной части ВСУ, которая находится в районе Опытного, то есть напротив аэропорта за взлёткой в 4 км от позиций ДНР. Не исключено, исходя из видео ВСУ, что эта в/ч называется «Зенит».

В конце съемки с неизвестного квадрокоптера показано попадание в склад боеприпасов, который горел после этого почти сутки. Украинские СМИ пытались представить ситуацию так, что склад горел на стороне ДНР. Это был фейк, что подтверждает данное видео. Склад располагался в самом центре военной части ВСУ.

Чем вели обстрел именно ополченцы, неизвестно, но в украинских соцсетях прошла информация, что недалеко от указанного места местные жители видели железнодорожный состав с 26 единицами разбитой техники (в том числе САУ и лёгкая бронетехника), который уходил в тыл ВСУ. Напомним, что Глава ДНР А.В. Захарченко говорил о двух разбитых артиллерийских батареях. Видимо, их было больше — https://www.youtube.com/watch?v=lfaRdD6fCrM.

Опять же, по данным украинских соцсетей, двухсотых из этой в/ч вывозили «Камазом». В этой связи мы предлагаем родственникам тех военнослужащих ВСУ, которые служили в указанной в/ч, позвонить своим родственникам и узнать, как у них дела.

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