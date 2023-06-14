Что же их так корежит…
Что же их так корежит…
«Что же их так корежит?» – подумалось мне после просмотра фильма «За нас с вами», который только что вышел в свет. Создал его 82-летний режиссер Андрей Смирнов, автор бессмертного «Белорусского вокзала».
Сам Смирнов признался, что это его последний фильм. Он как бы подводит им жизненный итог, говорит свое прощальное слово.
И это не только итог. Это приговор. Приговор СССР-России, которая в том виде, в каком мы с ней знакомимся в фильме, не имеет права существовать на карте мира.
Почему?
Потому что это страна рабов, холопов, беспросветного мрака, дефицита и очередей, нищеты, неправды, злобы, хамства и насилия. Потому что люди, оплакивающие в марте 1953 года страшного злодея Сталина, сами сопричастны его преступлениям. Поэтому и живут они так плохо.
Фильм сделан очень талантливо. Следует отдать дань режиссеру. Смирнов сам написал сценарий, сам расставил нужные акценты, сам подобрал актеров, которые сыграли правдоподобно.
Это шедевр. Лебединая песнь человека, который не любит свою страну всеми фибрами души и не хочет, чтобы она сохранила себя. Пусть будет что угодно. Но лучше пусть сюда придут европейцы (не китайцы же!). И они построят на руинах этой дранной страны настоящую жизнь.
Вот такое вот кино.
Сняли его, кстати, на спонсорские деньги. Больше всего дал Роман Абῥамович.
А в чем же сюжет?
Осень 1952 года. Большая коммунальная квартира. Рядом живут бывшие дворяне и люмпены-рабочие, одинокие вдовы, алкоголики, доносчики. И все тайно или явно ненавидят друг друга. Быт убог чрезвычайно, охота за продуктами питания занимает почти все мысли и чувства, люмпены выглядят отвратительно. Их умственные способности ниже, чем у неандертальцев.
Единственными лучами света в этом темном царстве становятся две семьи. Это семья Петкевичей и Дорфманов.
Петкевичи из ссыльных поляков, глава семья Павел Казимирович – профессор философии (его играет Андрей Смоляков), его жена – дворянка, выпускница элитного дореволюционного учебного заведения (Ирина Розанова).
С ними в убогой комнатушке ютятся дочь Дина – редактор в издательстве (Юлия Снигирь), ее муж – член партии, фронтовик и строитель метро, их сын-подросток и домработница из глухой рязанской деревни.
И вот они (по-настоящему интеллигентные люди) вынуждены терпеть унижения от люмпенов.
Павел Казимирович дома в открытую ругает советскую власть, с ним спорит его зять. Петкевич видит все самое порочное в народе, который его окружает. Считая, что этот народ хочет уравниловку, чтобы похлебка у всех была одинакова, что этот народ одинаково не выносит превосходство чужого ума, красоты и таланта.
Позже Павла Казимировича в новогоднюю ночь арестовывают, и зять уходит из семьи, а его жену Дину выгоняют с работы.
Дорфманы – врачи, но они живут тише. Главу семьи играет Леонид Ярмольник, его жену – детского врача Галина Тюнина. В разгул компании по «делу врачей» они больше всего боятся ареста. В итоге этот арест происходит.
Кому нужна такая власть? Такая страна?
Из нормальных людей никому. Они только мучаются, морщатся, пытаясь выжить. Эта страна нужна только этому унылому народу, который ходит по улицам. И этот народ выглядит сугубо отталкивающим. Неграмотные, недалекие, неопрятные, даже есть за столом не умеют.
Когда умирает Сталин, и люди идут на работу в слезах, капитан МГБ говорит Дине, что плачут они по хозяину, которого не уважали, а боялись.
На кухне те самые пролетарии читают вслух газету "Правду", где написана информация про изобличенных иностранных агентов. И Дорфман вступается за этих агентов, говоря, что все эти люди – врачи, они прошли через Великую Отечественную, он знает их. Но в ответ ему только смеются в лицо. И грубо вспоминают о его национальности.
Ну а то, что кругом доносчики и страшные сотрудники органов госбезопасности, – я вообще молчу.
Только один из них оказывается человеком. Зовут его Иваном, он влюбляется в Дину (героиню Юлии Снигирь), которая приходит в тюрьму для того, чтобы узнать о судьбе арестованного отца. Иван происходит из раскулаченной семьи, отец его спас, купив ему за взятку паспорт, а вся семья Ивана погибла от голода в войну.
Вообще о войне говорится много, но больше всего о том, что это сталинский режим виноват в таких колоссальных потерях. Приводятся даже цифры – четыре погибших советских солдата перед одним немецким. В классе Дины было 14 мальчиков, с фронта вернулось только двое, один без ноги. Именно этот безногий инвалид (которому его государство совсем не помогает) при встрече обещает сделать для Дины приемник, чтобы слушать запретный «Голос Амеῥики».
А почему это кино вышло сейчас?
Да потому что, по мнению идейно близких к Андрею Смирнову господ, мы сейчас переживаем такое же время. Тогда была агония сталинизма, а теперь кто у нас должен умереть? Какая это агония?
Да и аналогия с Великой Отечественной войной такая же. Мол, зачем опять отдавать своих детей на смерть за эту страну, когда можно просто… И дальше понятно. Ну и газеты про шпионов и иностранных агентов 1953 года тоже не просто так в фильме читают. Да и «воронки» по ночам забирают «самых лучших».
Так что ждут не дождутся "лучшие люди страны", когда все это закончится.
Время правды
Мне кажется единственным плюсом этого кино является то, что оно показывает ту реальность, в которой живет вся эта либеральная творческая тусовка. Раньше они не все себе говорить позволяли. А сейчас играют уже в открытую.
И тот же Анатолий Чубȃйс – зять Андрея Смирнова, наверное, считает себя великими человеком, потому что с помощью прихватизации смог передать активы бывшего СССР западным олигархам. А теперь он благополучно уехал на землю предков своей жены. И с него там будут пылинки сдувать.
Но этот фильм не для нас с вами снят.
Он для них снят. Для тех, кто добровольно отказывается от своей Родины, страны, народа, его культуры. И желает им гибели.
А таких во все времена называли только одним словом. И вы, мои уважаемые читатели, это слово знаете…
http://vott.ru/entry/629124 – цинк
После начала СВО многие с удивлением узнали, что персонажи десятилетиями высиравшиеся на Сталина и СССР и современные коллаборационисты это одни и те же люди. Надеюсь теперь будет больше понимания, что поношение Сталина и СССР служило делу предательства и уничтожения нашей страны и народа.
кто платит.тот и заказывает..но есть особый случай-28 панфиловцев..там такие же бизнесмены от кино,которые бояться своего прошлого,как и наш царь.Вот поэтому и воюем сейчас..История не учит.а может и правильно бог нас учит таким образом.утилизируя самых тупорылых.