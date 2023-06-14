Человек, которого вела великая мечта
Глава Крыма Сергей Аксенов о Че Геваре.
Сегодня 95 лет со дня рождения Эрнесто Че Гевары. Свою жизнь команданте посвятил борьбе за свободу. В 23 года он, молодой врач, отправился в путешествие по Латинской Америке. Спустя пять лет вместе с Фиделем Кастро возглавил Кубинскую революцию. В 37 ушел со всех официальных постов и продолжил борьбу.
Враги зверски расправились с команданте, но им было мало убить его. Образ Че превратили в бренд, выхолостив из него все настоящее.
Однако Че Гевара не символ абстрактного бунтарского духа. Он знал, против кого сражается. И в выступлении с трибуны ООН в 1964 году высказывался предельно конкретно: «Жестокость империализма – жестокость, которая не знает пределов и не признает национальных границ. Зверства США равнозначны зверствам гитлеровских армий…»
А еще Че оставил такое напутствие своим детям: «…Будьте всегда способны откликнуться… на любую несправедливость, в каком бы уголке планеты она ни была допущена».
Актуально во все времена. Как и пример команданте – человека, которого вела великая мечта.
(с) Сергей Аксенов
PS. Помните, в российских СМИ до СВО периодически вспыхивала компания по поливанию грязью комманданте. Лента, РБК, Новая газета и прочие помойки отмечались.Но сейчас непримиримый борец с мировым империализмом вновь аткуален и злободневен. Идеи Че больше, чем просто коммерционализированный образ на футболках.
про большевиков тоже много писали ,говорили ,слагали стихи ,а это были неодворяне и не наши притом..Учитывайте новую матчасть
Как не наши? Чапаев не наш? Буденный, Ворошилов, Киров, Чкалов, Матросов, Стаханов… Наши, да самураи, а как вы хотели, страна то самурайская. Дворяне это при дворе, можно туда назначить в двор цк вкпб, вот жена горбачева это двор, мгимо это двор, соловьев, песков двор, терешкова двор. Терешкова не наш человек? Не член кп, не орган думы. Орган, все по людски, так что не надо, как слышим так и дышим.
Она сегодня психически возбудилась что берега попутала.
Все смешала члены КПСС и органы думы.
Ну это я нахомутал, чтоб веселее было, хватит о грустном. Паникерство нам всем свойственно, людей смелых по пальцам, думаю хохол был смелым, но опять же через чур. Избыточно смелый чувак. Выживает середина, герои гибнут, трусы гибнут. Мой дед не родной четыре года в плену, последний год в Бухенвальде, пять побегов, все равно выжил. Так я на кладбище пришел не нашел его, у него имя другое на памятнике написано… А богатырь герой дед погиб, на той войне, и мой родной дед по матери погиб хотя был профи солдат. Еще интересно с дедом, с отцом первой жены общался тот рассказывал как болванка в танк залетает и кружит по танку огненный шар, он сменил пять экипажей. Я с ним водку пил бутылку не допили он в холодильник поставил. В этом и секрет. Два мужика бутылка водки не допили… что это было.
Что не так со старой?