Величко М.В. Биосферно-социально-экономическая система как объект управления. Лекция №3



Принцип был простой. Строилась некая электронная схема, на неё подавалось напряжение, а процессы в этой электронной схеме описывались теми же математическими уравнениями, которые описывали движение самолета или корабля.



И если вы записываете на осциллограф выходные процессы с этой электронной схемы, то вы в течение нескольких минут или секунд могли получить представление о том, как будет вести корабль или самолёт себя в тех или иных обстоятельствах, какие надо внести в конструкцию изменения для того, чтобы получился хороший технический объект.



Поэтому вопрос о лидерных клетках, о лидерах лидеров, – он не имеет ничего общего с тем, как организовано управление в монархии.

Если говорить о монархии как таковой, то монархия – это скорее всё-таки культурная надстройка над стадно-стайными инстинктами стадно-стайной обезьяны биологического вида «homo sapiens», а всё остальное – это вот сбоку бантик.



Конечно, там есть ещё кое-какие социокультурно-обусловленные дополнения к инстинктивным программам, но всё-таки в основе – это разделение по психотипам, которые существуют при построении стада или стаи в биосфере.



Поэтому вопросы о монархиях – это отдельная тема, и когда мы доберёмся до темы государственное управление, как реализуется Полная Функция Управления в различных типах государственности –

это будет показано. Второй вопрос.

Вопрос: Если форма оглашений способствует укреплению того, что должно уйти из жизни, стоит ли поднимать вопрос о грамотной форме выражений?

Величко М.В.: Вопрос о грамотной форме выражений, а фактически о точности словоупотребления, о правильном порядке слов в предложениях, о взаимосвязях в предложении, его стоит поднимать всегда.



Мы вообще живём в такой культуре, когда считается, что математика – это предельно строгая система, и если вы читаете некий математический текст, то его следует читать до первой ошибки. Если вы обнаружили первую ошибку, то всё последующее можно не читать, потому что дальше всё будет следствием этой ошибки в большей или меньшей мере.



Примерно такое же отношение к музыке. Вот вы где-то чего-то пели, в каком-то одном месте сфальшивили, и дальше пошло-поехало, ну, в общем, вроде бы более-менее всё нормально. Остальное исполнение приемлемо, доставляет некоторое удовольствие вам и не раздражает слушателей.



А считается, что культура речи, – она на последнем месте по точности использования всего инструментария, который предоставляет человеку тот или иной язык. Но оказывается это неправда. В действительности, нам неоднократно в своей работе приходилось сталкиваться, что текст, который дописан примерно до 250-ой или около того страницы, вдруг останавливается и перестает сам себя рассказывать.



Что после этого делать? Вариантов два. Либо методом насилия над собой вы как-то продолжаете этот текст, либо вы начинаете его читать от начала до конца, не торопясь, взвешивая каждое слово, и, в подавляющем большинстве случаев вот такого рода оказывалось, что где-то в районе может быть 10-й, 20-й страницы имело место не вполне точное словоупотребление.



И вот неточность словоупотребления где-то в самом начале текста блокировала дальнейшее изложение, потому что неточность словоупотребления там не позволяла раскрыть какие-то смыслы на двести с лишним какой-то странице. Поэтому, прежде всего надо понимать, что членораздельная речь – это не средство обмена информацией между нами.



Членораздельная речь, как средство обмена информацией между нами, – это уже не первый уровень значимости членораздельной речи. Основное её предназначение – это управление течением процесса в жизни в режиме жизнеречения. Как сказал, так и будет.



Но это требует определенной культуры словоупотребления, точности словоупотребления, правильного построения фраз, аккуратного использования похоже звучащих слов и настроения, которое переводит процесс из вашего внутреннего мира в общий всем нам Мир. Следующий вопрос.

Вопрос: Очень интересно в своё время было прочитать повесть Ивана Ефремова «Сердце змеи». Там рассмотрен биологический аспект взаимодействия разных человеческих цивилизаций, людей с разных планет (у людей с Земли физиология – на кислороде, у людей с другой планеты – на фторе, что сделало невозможным их прямой контакт – им пришлось «контактировать» через герметичную перегородку, с каждой стороны от которой была своя по газовому составу атмосфера).



Правда говорит о том, что фантасты, если рассматривают контакты земной цивилизации с цивилизациями других биологических видов, то не касаются вопросов биологических различий, а только социальных аспектов взаимодействия. Но почему-то вспомнилось…

Величко М.В.: Да, действительно, Иван Антонович – это один из немногих писателей как бы фантастов, потому что в форме фантастических сюжетов он, в общем-то, предлагал к рассмотрению очень актуальные жизненные проблемы.



Вот Иван Антонович один из немногих, кто рассматривал вопрос о обусловленности культуры, путей её развития, биологии носителя этой культуры, биологии вида строителя определенной цивилизации. Но мало кто из других фантастов обращался к этой теме.



В общем, для завлекательности сюжета иногда просто человеческую психологию переносят на биооснову какого-нибудь монстра, а далее конструирует сюжеты.

Вопрос: Вопрос такой: Почему девушки выбирают и строят отношения с так называемыми «хулиганами» и что делать «простым»?

Величко М.В.: Девушки выбирают и строят отношения с так называемыми «хулиганами» по причинам того, что они не доросли до человечного типа строя психики, а остановились в своём личностном развитии где-то раньше.





С этого момента, даже если вас предадут, и вам изменят, вы всё равно обязаны проявлять по отношению к этому человеку любовь не в смысле привязанности, прощения, отката ситуации в прошлое, а в том смысле, что любовь – она не уходит, и человек, единожды оказавшийся в вашей сфере ответственности, – он остается в этой сфере ответственности до конца своих дней, либо до конца ваших дней.



А Любовь выражается в том, что она так или иначе помогает другому человеку разрешать его проблемы, но не просто разрешать его проблемы, а разрешать его проблемы в процессе его личностного развития, потому что, если вы просто компенсируете тот или иной ущерб, который он наносит себе сам, то вы не содействуете его личностному развитию.



А если вы содействуете его личностному развитию, то тот ущерб, который он нанёс себе сам, или который ему нанесли обстоятельства, в силу того, что он влез в пределы Попущения Свыше, – он будет некоторым образом компенсирован с вашей помощью, не с вашей, но главное то, что человек будет личностно развиваться в направлении достижения человечного типа строя психики.



Поэтому простой человек может выбрать кого-то, если ему ответят, то надо просто любить, и это будет гораздо лучше, нежели добиться снисхождения со стороны красиво покрашенной куколки.

Вопрос: Начинать ещё лучше с Духа человека, разум часто отказывается служить человеку-животному.

Величко М.В.: Да, вы правы. Начинать надо с построения человечного типа строя психики. Но для того, чтобы построить человечный тип строя психики, зомби, бандерлог, демон должен понять, что он в качестве человека не состоялся, и кроме того, он должен понять, что так жить неправильно.



Поэтому для такого режима требуется некий минимальный разум, который позволяет понять вот эти два обстоятельства, и после этого выйти на путь личностного развития, для того чтобы стать человеком. А пока это дело не происходит, то многие амбиции бандерлогов нереализуемы потому, что им Свыше отказано в обретении Различения, и разум их работает как придётся, а не так, как должен работать по максимуму.



Поэтому интеллектуальная мощь ограничена и не позволяет решать те задачи, которые пытается ставить и решать индивид.

Вопрос: Ефимов озвучил несколько раз,…

Величко М.В.: Во-первых, Ефимов не озвучил, а огласил.

Вопрос: … что нужно молодёжь вовлекать в управление. Очень тяжело их заинтересовать, какие методики есть наиболее удачные?

Величко М.В.: Понимаете, методик наиболее удачных нет. Нет, потому, что вы можете, общаясь с человеком, понять к какому типу он принадлежит на основе типологии типов строя психики.



Вы можете понять к какому типу он принадлежит по типологии Лесгафта, изложенной им в книге «Семейное воспитание ребёнка и его значение». Причём вот эти вот две типологии, – они взаимносвязаны, потому что по отношению к взрослому типология типов строя психики является базовой, а типология Лесгафта является надстроечной, – надстроечной по той простой причине, что типы характеров, которые показывает Лесгафт не все совместимы со всеми типами строя психики.



Есть типы строя психики, которые не смогут продолжаться только как нормальный по Лесгафту тип. А есть типы характеров по Лесгафту, которые могут в своей основе иметь только те или иные не человечные типы строя психики, причём тоже не все.

Дальше опять получается так, что вы не можете захотеть за другого человека. Вы не можете приказать ему захотеть стать человеком.



Поэтому максимум, что вы можете сделать – это расширить кругозор индивида, показать ему какие-то ситуации, в которых он мог бы стать лучше, открыть какие-то перспективы его дальнейшей жизни, если он будет вести себя так…, причём перспективы надо открывать не в режиме «оракульства», что будет так-то и вот, … всё. Это ловушка со времен древних греков.

Ну, вот в греческих трагедиях часто была тема «индивид и рок», то есть «судьба». Пример, – царь Эдип. Ловушка в том, что для того, чтобы изменить дальнейшее течение событий в собственной жизни, процесс собственного вписывания в обстоятельства жизни, требуется изменить самого себя.



Если показать, что будущее будет таким и обусловлено оно тем, что ты такой-то, и будущее будет другим, если ты изменишь себя.



Но изменить тебя самого можешь только ты, то эта проблема решится. Но эта проблема всегда решается в каждом индивидуальном случае конкретно, потому что у каждого человека свои ошибки в построении психики, свои особенности мировоззрения, свои ошибки миропонимания.

Вопрос: И ещё более важный вопрос: женщины вообще непреступные, не интересно им это всё. Как их включить в работу?

Величко М.В.: Да, психология девочек, женщин, девушек, – она не такая как психология мальчиков, мужчин, юношей. У них иной способ мировосприятия, иной способ осмысления, поэтому просто надо строить отношения, вырабатывать навыки чувствования того, что происходит в психике женщины, пояснять ей какие-то взаимосвязи того, что она чувствует, и что для неё актуально с тем, что выходит за пределы её восприятия и понимания.



Это тоже опять в каждом конкретном случае.

Вопрос: Мужчина же подчинён женщине?

Величко М.В.: Да, подчинён женщине, если он невольник своих инстинктов. Если он вышел из-под власти своих инстинктов и не «демони́т», и не «зомби», а действительно способен любить, то в большинстве случаев всё будет хорошо.



Но в любых парных отношениях всегда есть что-то, что другой человек должен сделать сам. Если он сам этого не сделает, ничего не получится. Потому что вот один из таких ярких примеров – это Иуда. Понимаете, надо признать, что вряд ли Иисус был неэффективным учителем, не эффективным психологом. Он был предельно эффективен в обоих этих качествах.



И всё для того, чтобы Иуда не стал таким, каким он стал, и не сделал того, что он сделал, Иуде наверняка было дано. Но Иуда чего-то не сделал сам. И то, что ему дал Иисус, – оно не пошло ему

на пользу.



К сожалению, или к счастью, мир вот устроен таким образом, что есть что-то, что человек должен сам сделать. Он должен сам захотеть. Если он сам не захочет и не сделает, – ничего не будет. И это зависит, в общем-то, только от него самого. Следующее.

Вопрос: Про баборабство Величко конечно борщанул…, типа подкаблучничество это хорошо?!

Величко М.В.: Вот этот вопрос – один из ярких примеров того, как человек извлекает из слов смысл, который в них не вкладывался. Я никогда, нигде не говорил о том, что «подкаблучничество» – это хорошо. Я всегда говорил о том, что «подкаблучничество» – это большая беда, прежде всего для той семьи в целом, где это дело происходит.



Но на прошлой лекции я говорил о биологических основах цивилизации. Я говорил о некоторых особенностях строения организмов человека, о некоторых особенностях развития человека, и всё рассматривалось при условии, что культура находится на нулевом или близком к нулю уровне развития, и решается сугубо биологическая задача: воспроизводство популяции биологического вида «человек-разумный».



Эта задача решается в автоматическом режиме, то есть, чтобы там не осознавал индивид. Но пока он по своей психологии – носитель животного типа строя психики, инстинкты будут работать автоматически и инстинкты будут работать на задачу воспроизводства поколений биологического вида.



Поэтому самка хочет, чтобы её покрыли, – ей это приятно. А для того, чтобы ребёнок вырос, самец должен быть подчинён самке. Это работает в автоматическом режиме, и это биологически целесообразно по отношению задаче воспроизводства поколений биологического вида «человек-разумный».

В прошлый раз я не затронул ещё одну тему. Это тема: основа сюжета сказки «Золушка», основа сюжета сказки «Морозко» и многих других сказок на тему «мачеха и дети её супруга от первого брака».



Понимаете, вот в давние времена, когда складывались сказки, … ну, разводы, – они не были приняты в большинстве культур. И если мужчина оказывался наедине со своими детьми без супруги, то в большинстве случаев эта супруга просто умерла.



То же касается и вдов. Ну, мир устроен так, что биологический ресурс организма мужчины меньше, чем биологический ресурс организма женщины.



Опять же, инстинктивная алгоритмика воспроизводства биологического вида построена таким образом, что смертность мужчин непосредственно под воздействием разного рода трагических обстоятельств и вследствие этих трагических обстоятельств спустя некоторое время тоже выше, чем смертность женщин. Поэтому тоже есть некоторое количество вдов.



И вот вдовцы объединяются в единую семью, и после этого мачеха начинает «травить» детей своего супруга, по сути, сживая их со свету. А супруг этому делу не противиться, поскольку он подкаблучник. Вот хотите соглашаетесь с этим, хотите, не соглашаетесь, но, в общем-то, это тоже биологически целесообразно по отношению к задаче воспроизводства поколений биологического вида «homo sapiens» при отсутствии культуры, либо при низком уровне развития культуры, когда культура ещё не стала человечной. Какой смысл вот в таком поведении мачехи?



А смысл простой и двоякий. Первое. Если мать этих детей умерла, то по всей видимости у неё что-то было не в порядке со здоровьем, то есть она носитель какой-то не очень хорошей генетики и, соответственно, в целях улучшения генофонда мачеха автоматически пытается сжить детей от первого брака мужа со свету. Второй вариант реализации этой программы.



Если всё-таки дети обладают изрядным потенциалом боевой устойчивости и вырастают, то они покидают отчий дом, и благодаря этому биологический вид, его популяция распространяется за те пределы, где её раньше не было.



То есть, эта функция, – она тоже имеет место, и она по-своему биологически целесообразна, хотя по отношению к человеку, к построению системы не животных, а человеческих взаимоотношений, такой стиль поведения мачехи безусловно порочен и в сказках это осуждается, поскольку сказки выражают некий жизненный идеал.

Но опять же, коле пошла тема о подкаблучниках и последствиях. Вот наши литературоведы почему-то не занимаются особо психологией персонажей и не занимаются сопоставительной психологией, сопоставляя поведение персонажей разных произведений.



А в этом случае, в общем-то, открываются иногда очень интересные вещи, потому что вот если мы будем читать «Ночь перед Рождеством» Н.В. Гоголя, то Оксана под давлением которой Вакула обуздал чёрта и слетал на нём в Петербург за царицеными черевичками, она у многих вызывает симпатию. А когда те же самые люди читают «Грозу» А.Н. Островского, то Кабаниха вызывает жуткую антипатию у большинства людей, а её сын Тихон – это просто жалкое ничтожество.



А какая связь между этими произведениями? А простая. Оксана и Кабаниха – это один и тот же психологический тип женщины, только в разные периоды жизни. И если Вакула обуздал чёрта, то после брака с Оксаной вариантов два.



Либо он обуздает Оксану, либо Оксана, загнав его под каблук, в конечном итоге его раздавит, станет вдовой, а её дети будут такими ничтожествами, как Тихон в «Грозе» вне зависимости от пола: будь то мальчики или девочки. Следующий вопрос.

Вопрос: Является ли так называемая галактическая ночь своего рода тестом цивилизации, который она проходит либо разрушается, или сильно деградирует, если её устройство неадекватно, если же разрушение цивилизации либо деградации в этот период носит объективный характер?

Величко М.В.: Вы знаете, в моём понимании ссылки на галактическую ночь, как объективный фактор воздействия на цивилизацию неких космических стихий и сил, – это отговорка для того, чтобы самим ничего не делать. Потому что, ну, так вот давайте посмотрим, как живут народы за полярным кругом? Есть длинный-длинный полугодовой полярный день.



И есть длинная-длинная полугодовая полярная ночь. Вот если в длинный-длинный полярный день ничего не делать, готовясь к длинной-длинной полярной ночи, то эти народы давным-давно бы исчезли с лица планеты.



Но, тем не менее, они живут, и по показателям здоровья, устойчивости к взаимодействию со средой, личностного психологического развития они в целом оказываются на порядки выше, чем так называемые «высоко-цивилизованные народы», которые деградируют в процессе развития техносферы при сохранении нечеловечных типов строя психики как нормы для общества.



Поэтому ссылки на галактическую ночь, на ночь Сварога – это отговорки на тему о том, чтобы оправдать собственное безделье. Если даже предположить, что Сварог спит, то вы-то бодрствуйте, и надо поддерживать порядок, поскольку человек по своему предназначению – наместник Всевышнего на Земле.

Вопрос: Если выход у нынешней Западной цивилизации, учитывая подавление культуры и её биологии?

Величко М.В.: Если её предоставить самой себе, то выход у неё на путь развития возможен только через катастрофу того, чего они построили.



Если рассматривать процессы глобальные, то есть у А.С. Хомякова стихотворение, которое называется «России», написано в 1839 году. Найдите его в Интернете, почитайте.

РОССИИ «Гордись! — тебе льстецы сказали. —

Земля с увенчанным челом,

Земля несокрушимой стали,

Полмира взявшая мечом!

Пределов нет твоим владеньям,

И, прихотей твоих раба,

Внимает гордым повеленьям

Тебе покорная судьба.

Красны степей твоих уборы,

И горы в небо уперлись,

И как моря твои озеры…»

Не верь, не слушай, не гордись!

Пусть рек твоих глубоки волны,

Как волны синие морей,

И недра гор алмазов полны,

И хлебом пышен тук степей;

Пусть пред твоим державным блеском

Народы робко клонят взор

И семь морей немолчным плеском

Тебе поют хвалебный хор;

Пусть далеко грозой кровавой

Твои перуны пронеслись —

Всей этой силой, этой славой,

Всем этим прахом не гордись!

Грозней тебя был Рим великой,

Царь семихолмного хребта,

Железных сил и воли дикой

Осуществленная мечта;

И нестерпим был огнь булата

В руках алтайских дикарей;

И вся зарылась в груды злата

Царица западных морей.

И что же Рим? и где монголы?

И, скрыв в груди предсмертный стон,

Кует бессильные крамолы,

Дрожа над бездной, Альбион!

Бесплоден всякой дух гордыни,

Неверно злато, сталь хрупка,

Но крепок ясный мир святыни,

Сильна молящихся рука! И вот за то, что ты смиренна,

Что в чувстве детской простоты,

В молчаньи сердца сокровенна,

Глагол творца прияла ты, —

Тебе он дал свое призванье,

Тебе он светлый дал удел:

Хранить для мира достоянье

Высоких жертв и чистых дел;

Хранить племен святое братство,

Любви живительный сосуд,

И веры пламенной богатство,

И правду, и бескровный суд.

Твое все то, чем дух святится,

В чем сердцу слышен глас небес,

В чем жизнь грядущих дней таится,

Начало славы и чудес!..

О, вспомни свой удел высокой!

Былое в сердце воскреси

И в нем сокрытого глубоко

Ты духа жизни допроси!

Внимай ему — и, все народы

Обняв любовию своей,

Скажи им таинство свободы,

Сиянье веры им пролей!

И станешь в славе ты чудесной

Превыше всех земных сынов,

Как этот синий свод небесный —

Прозрачный вышнего покров! (1839) А.С. Хомяков

В общем, это стихотворение по сути дела – постановка задачи выработки и реализации русского проекта глобализации . Но этому стихотворению современники не вняли, однако в дни ГКЧП по радио оно было прочитано.



Поэтому если мы реализуем русский проект глобализации исходя из объективных закономерностей всех шести групп, то те на Западе и на Востоке, кто не полные идиоты, и у кого есть хотя бы зачатки воли либо остатки воли, – они с этим проектом согласятся и понесут его развивая сами в среде своих народов, и поэтому и у Западной цивилизации, и не у Западных, других региональных цивилизаций шансы на возрождение и становление культуры человечности есть. Дальше.

Вопрос: Сейчас в толпу внушаются такие представления, что в любой космической цивилизации внутренняя суть одна: везде финансовые спекуляции, работорговля, звездные войны между друг дружкой и ещё пятьсот признаков бабуинского поведения.

Величко М.В.: Да, это действительно так. Почему? Потому что бабуины, которые пишут сценарии и снимают фильмы, – они выражают себя, но пытаются при этом выразить себя, вообразив, что их «бандерложная» суть опирается на куда более мощную техносферу, чем та, что имеется сейчас на планете. От этого всё и происходит.



Но опять же, обратите внимание, что когда был написан «Час быка», то в Советском Союзе его издания были прекращены и на некоторое время он был изъят из библиотек.



А попытка экранизировать его Стэнли Кубриком была прикрыта. То есть это проявление того, что определенные силы нынешнюю цивилизацию пытаются держать в режиме «бабуинства» и воспроизводства «бабуинства» в преемственности поколений.

Вопрос: Знакомыми ли вы с работами академика Казначеева Влаиля Петровича? Каково ваше мнение?

Величко М.В.: Как всегда, мы не даём оценки чужим работам, ну, а конкретно с работами Казначеева я не очень знаком. Наша позиция такая, что сначала цивилизация вырабатывает праведную нравственность и этику, а потом развивает праведную физику, химию, другие отрасли естествознания и пользуются ими безопасно.



Пока же та физика, которая есть и прочие отрасли естествознания полные ошибок, – они позволяют нынешней цивилизации при господстве «бабуинства-бандерложества» разнести Землю, Солнечную систему, а может быть и не одну галактику на мелкие кусочки. Ещё один вопрос о теории по ссылке.

Величко М.В.: Ещё раз, мы придерживаемся того взгляда, что сначала правильная человечная психология, правильная нравственность и этика, а потом правильная адекватная физика и прочие отрасли естествознания.

Вопрос: Возникла проблема с понятием «материи», «вещества» в рамках данной теории. КОБ особенно не углубляется, но Материя – один из столпов триединства. Не могли бы вы уделить время этому моменту?

Величко М.В.: Я прошу вас найти лекцию, которая есть на YouTube специально посвященная триединству. Кроме моей лекции есть ещё выступление Владимира Михайловича на эту тему. Ну и посмотрите, что то, «погуглите», посмотрите, посоображайте, порисуйте, читая тексты Концепции Общественной Безопасности, где речь идёт о триединстве.

Вопрос: Всё рассказами о правильной жизни народ пичкаете. А нас вообще-то геноцидят уже. Договорились до того, что уже некому будет смотреть ваши лекции. Передохнут все, кто ещё что-то мог, но был порабощён чтением толстых книг.

Величко М.В.: Вопрос простой, встречный? А что вы предлагаете? Вот давайте обратимся простого к историческому процессу. Вот сейчас до вас дошло – нас геноцидят. Да, геноцидят.



А когда был XX съезд КПСС, и когда закладывались предпосылки к этому геноциду, кто-нибудь был против? А из тех, кто был против (такие тоже люди были, но их было мало), кто-нибудь из них предпринял какие-либо действия, для того, чтобы загасить этот будущий геноцид? Нет, такого не было.

Пойдём по истории дальше. Когда принималась так называемая «брежневская конституция» в ней была произведена такая терминологическая замена: в «конституции сталинской» 1936 года народ должен был осуществлять свою власть через Советы Депутатов Трудящихся, то есть депутатами не должны были быть паразиты и представители паразитических сословий.



Но те, кто желал восстановления в стране системы паразитизма, – они в обществе были, они были частью народа, и когда в конституции произошла замена Советов Депутатов Трудящихся на Советы Народных Депутатов, фактически вот этими словами была открыта возможность к тому, чтобы паразиты и депутаты от паразитов входили в органы государственной власти. Кто-нибудь тогда понял это, возразил? Дальше.

Когда в 1987 году Ельцин начал открыто публично выступать против деятельности Горбачева, как к этому отнеслись? Харизматичный человек, правду говорит. Кто понял, что это лицемер, приспособленец, который сам ничего делать не умеет и учиться не хочет? Дальше.

Когда Сажи Умалатова и Блудов (Сажи на Съезде Депутатов Верховного Совета СССР, а Блудов – на XXIX Cъезде КПСС требовали призвать Горбачева к ответу за государственную измену. Кто их поддержал?



Поэтому те, кто в прошлые времена избрал для себя участь травы на поле боя, они не имеют морального права говорить о том, что их геноцидят. Вообще, по большому счёту, наши тела не предназначены для вечной жизни. Наша планета не будет существовать вечно.



В Коране прямо сказано, что даже Вселенная создана на время и на определённый срок исходя из некоего высшего смысла, который не все тут понимают. То есть задача – личностно развиваться, а не хапать тут.



Ну а когда принималась «конституция брежневская», основная масса народа была обеспокоена, что в магазинах нету 200 сортов колбасы, есть проблемы с тем, чтобы ходить в джинсах фирменных, достать иномарку – это тоже большая проблема, музыка западная для нас недоступна, пластинки – в дефиците.



Вот, пожалуйста, в магазинах «дофига» колбасы [разных] сортов, джинсы пожалуйста, иномарки какие хотите, только отечественная промышленность чего-то загнулась.



Ведь всё чего хотели – получили, ну, а геноцид – в придачу к этому, – ну, пожалуйста, тоже есть. Просто история развивается на основе причинно-следственных связей, и поэтому, если смотреть на процесс с позиции Вечности, то да: кто-то падёт жертвами геноцида.



С точки зрения атеистов это случилось так безсмысленно и безпричинно, с точки зрения религиозного миропонимания, это происходит потому, что сами забрались очень глубоко в Попущение. И поскольку забрались в Попущение, то некие стихийные и социальные силы геноцидят, выкашивая непригодных для дальнейшего развития.



Если не хотите пасть жертвами геноцида, то праведно зачинайте детей, праведно их воспитывайте, читайте сами толстые книги, приучайте их читать толстые книги. Всевышний в курсе того, что происходит на Земле и устремленность к Праведности и Праведность он никогда не искореняет.



Поэтому занимайтесь своими проблемами сами и обратите внимание ещё на такой эпизод в русских былинах. Есть там такой сюжет, когда Илья Муромец освобождает пленников. Обратите внимание, пленников довольно много (не все из них дети, женщины и старики).



Спрашивается почему мужики не самоорганизовались и не ликвидировали надсмотрщиков и всех прочих, для того, чтобы освободить всех? И здесь тоже самое, психологическое отношение к проблеме геноцида, к проблеме угнетения, к проблеме воспроизводства рабовладельческого строя в разных формах, – оно не изменилось. Все хотят, чтобы пришёл кто-то и освободил.



Когда Ельцин помер, Жириновский говорил, что он дал нам свободу. Не дал он никому свободу, потому что свободу человек вырабатывает в себе сам . И никто другой не может дать ему свободу, если он психологически раб и бездельник.

Вопрос: Скажите мне сначала, где начинается элиты и где толпа, чтобы можно было говорить о нетолпоэлитарном обществе.

Величко М.В.: Для начала скажем так, что эта тема давным-давно прописана в материалах Концепции Общественной Безопасности. И лекции мои, всяческие другие выступления – они не столько для того, чтобы чего-то рассказать, а для того, чтобы побудить людей читать толстые книжки и думать самим. Кто не хочет читать толстые книжки – это его право.



Думайте сами, вырабатывайте правильное миропонимание быстрее, чем можно читать толстые книжки. Но по поводу этого вопроса здесь всё просто. Элиты – это та же самая толпа, только более информированная, вооруженная другими знаниями и навыками, которые делают её более дееспособной, чем простонародье.



А наряду с этим, если соотноситься с типологией характеров Лесгафта, элита – это другая статистика распределения по психологическим типам Лесгафта, нежели в простонародии. И это не лучшее распределение по психологическим типам.



На Руси элита всегда отличалась зазнайством и редкостной мерзопакостностью, которая не встречалась в простонародии. Но простонародье, – оно такое, какое есть. Опять же, смотрите Лесгафта. Тут всё взаимосвязано.

Дальше, те, кто не хочет читать толстые книжки, есть еще один вариант. Расслабиться, настроиться и воспринять из НООСФЕРЫ всю житейскую мудрость цивилизации сверх того, что написано в толстых книжках в течение нескольких секунд.



Что будет если это вы сделаете? На вашу дефективную нравственность, на ваши предубеждения грохнет такое, что вы не выдержите: и мудрость прошлых веков, и будущих веков, – она просто вас раздавит и снесёт. Это одно из проявлений того принципа: «Рад бы в рай, да грехи не пускают». Об этой пословице не все помнят, но она действительно выражает ключи к Жизненной Мудрости.



Если заниматься её синонимическим образованием, то все помнят примерно первую её половину: «Хочу жить хорошо, но то, что собственная греховность и греховность общества в целом не позволяет жить хорошо, об этом не задумываются.



А когда на это обстоятельство указывают, то появляется широко известная отговорка по одному из фильмов 90-х годов: «Не мы такие, а жизнь такая». Нет, ребята, жизнь такая, потому что вы такие.

А дальше некий Антон или Макс Исаков возражает: «А кто признается, что он паразитирует? Это абстракция, толпа тоже абстракция. Нет. Паразитизм – это паразитизм. Если не закрывать глаза, он виден в жизни, причём виден в жизни не только в поведении других, но и в своём собственном поведении.



Ну вот Молотов Вячеслав Михайлович. Посмотрите книгу Чуева «Полудержавный властелин». Это запись бесед с ним.



В одной из бесед честно признаётся: «Мы стали барствовать». То есть мы, бывшие революционеры, стали паразитировать на обществе, стали эксплуататорами. Никакая не абстракция. Всё понятно, честно сказано. Но почему стали барствовать? Почему не прекратили барствовать, начав?

Толпа тоже абстракция. Характеристики толпы определены Белинским: собрание людей, живущих по преданию и рассуждающих по авторитету. То есть совесть отключена, собственное рассуждение отключены.



Это можно увидеть в поведении других. Это можно увидеть в своём собственном поведении, ну, если не в процессе деятельности, то вспоминая своё поведение в прошлом. Так что многие вопросы не по существу.

Комментарий по лекции: Ну, здесь было такое возражение: «Русские таджики помогут. Русская цивилизация, но без русских. Вот в чём реальная цель лекций. Поздравляю!»

Величко М.В.: Ну, последние фразы – это ирония на тему о том, что один из слушателей вместо того, чтобы попытаться освоить материалы лекции, материалы Концепции пытается выразить свой примитивизм через лексику Концепции, через её неприятие. На этом вопросы кончились. Теперь перейдём собственно к освещению проблематики курса «Биосферно-социально-экономическая система как объект управления»…



М.В. Величко