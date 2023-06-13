Главная » Вооруженные силы, Новости Украины и Новороссии, Политика

Путин о наступлении ВСУ

3 0
Путин о наступлении ВСУ.

Украинское контрнаступление масштабное, с использованием стратегических резервов, оно началось с 4 июня и продолжается прямо сейчас.

Ни на одном из участков у противника не было успехов.

Структура потерь ВСУ сейчас неблагоприятная, они приближаются к катастрофическим.

Украина за это время потеряла свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин, есть еще потери, которых мы не видим.

Наши потери личного состава пусть озвучивает Минобороны, но мы потеряли 54 танка.

Соотношение 1 к 10 в нашу пользу, наши потери в 10 раз меньше.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8419517.html
Метки: война на украине, Путин
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Саша Корпанюк: США, Украина и агенты Путина. Они везде. Сигнализируем!
Путин и «Искусство войны»
Сводки от ополчения Новороссии 08 июня 2018
Сводки от ополчения Новороссии 20 января 2016
Сводки от ополчения Новороссии 16 января 2019

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru