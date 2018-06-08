Сводки от ополчения Новороссии 08 июня 2018

Известный военкор ополчения ДНР Геннадий Дубовой прокомментировал слова Владимира Путина о наступлении ВСУ на Республики Донбасса.

Все услышали — и, очень хочется, чтобы наконец-то правильно поняли — ответ Президента Российской Федерации на стенания о масштабном наступлении ВСУ:

«… до таких провокаций не дойдёт. А если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжёлые последствия для украинской государственности в целом…»

Спасибо Владимиру Владимировичу за внятный ответ всем вечноожидающимвотвотмасштабногонаступлениявсуисокрпушенияреспублик…

С 2015 года я неоднократно писал и говорил: успокойтесь, уважаемые алармисты, надоели! Не будет никакого наступления, ВВП НЕ ПОЗВОЛИТ, О ЧЁМ ДИПВЕДОМСТВО РФ ПРЕДУПРЕЖДАЛО ЗАПАД И УКРАИНУ НЕОДНОКРАТНО И НЕДВУСМЫСЛЕННО.

Не слышали. Не хотели слышать… Изо дня в день четвертый год подряд всевозможные в кавычках и без эксперты стенали эксперты о неизбежном, к очередной (чаще всего, из пальца высосанной дате) грандиозном по «хорватскому сценарию» наступлении.

Не удивлюсь, если некоторое время спустя снова измыслят подходящую дату и заголосят о…

Займитесь делом, «эксперты». Большая часть Украина будет со временем нашей и вернём мы её способом, о котором ни один из вас не догадывается…

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Геннадий Дубовой