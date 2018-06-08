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Сводки от ополчения Новороссии 08 июня 2018

09:51. 8 июня 2018 Просмотров - 238 Один комментарий Опубликовал:

Донбасс: О наступлении ВСУ и ответе Путина

Донбасс: О наступлении ВСУ и ответе Путина | Русская весна

Известный военкор ополчения ДНР Геннадий Дубовой прокомментировал слова Владимира Путина о наступлении ВСУ на Республики Донбасса.

Все услышали — и, очень хочется, чтобы наконец-то правильно поняли — ответ Президента Российской Федерации на стенания о масштабном наступлении ВСУ:

«… до таких провокаций не дойдёт. А если это случится, мне думается, что это будет иметь очень тяжёлые последствия для украинской государственности в целом…»

Спасибо Владимиру Владимировичу за внятный ответ всем вечноожидающимвотвотмасштабногонаступлениявсуисокрпушенияреспублик…

С 2015 года я неоднократно писал и говорил: успокойтесь, уважаемые алармисты, надоели! Не будет никакого наступления, ВВП НЕ ПОЗВОЛИТ, О ЧЁМ ДИПВЕДОМСТВО РФ ПРЕДУПРЕЖДАЛО ЗАПАД И УКРАИНУ НЕОДНОКРАТНО И НЕДВУСМЫСЛЕННО.

Не слышали. Не хотели слышать… Изо дня в день четвертый год подряд всевозможные в кавычках и без эксперты стенали эксперты о неизбежном, к очередной (чаще всего, из пальца высосанной дате) грандиозном по «хорватскому сценарию» наступлении.

Не удивлюсь, если некоторое время спустя снова измыслят подходящую дату и заголосят о…

Займитесь делом, «эксперты». Большая часть Украина будет со временем нашей и вернём мы её способом, о котором ни один из вас не догадывается…

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Геннадий Дубовой

Донбасс: О наступлении ВСУ и ответе Путина | Русская весна

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Во время боя под Донецком пропали украинские оккупанты

Во время боя под Донецком пропали украинские оккупанты | Русская весна

За прошедшие сутки на донецком направлении без вести пропали двое украинских военнослужащих.

Об этом в четверг на брифинге «Объединенных сил» сообщил подполковник ВСУ Валерий Кирик.

«Вчера, 6 июня, около 19 часов противник пытался окружить один из взводных опорных пунктов и зайти ему в тыл. Военнослужащие наблюдательного поста от опорного пункта, который выполняет задачи на передовой позиции, вовремя обнаружили противника и вступили в бой… », — рассказал он.

«Во время боя двое военнослужащих передовой позиции были ранены и эвакуированы. Судьба еще двух военнослужащих этого передового подразделения остается неизвестной», — добавил Кирик.

Он отметил, что командованием «ООС» и военной части принимаются меры по установлению места пребывания военнослужащих.

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Армия ДНР готова к отражению агрессии ВСУ (ВИДЕО)

Армия ДНР готова к отражению агрессии ВСУ (ВИДЕО) | Русская весна

В Донецкой Народной Республике прошли крупные учения, в ходе которых Вооружённые силы совместно с другими силовыми структурами отрабатывали отражение агрессии со стороны ВСУ.

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Детям Дебальцево рассказали о правилах безопасности во время боевых действий

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Сотрудники МГБ ЛНР задержали агента СБУ «Тамилу»

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Прилепин оценил ответ Путина на его вопрос о нападении ВСУ на Донбасс (ВИДЕО)

Прилепин оценил ответ Путина на его вопрос о нападении ВСУ на Донбасс (ВИДЕО) | Русская весна

Российский писатель Захар Прилепин в интервью RT прокомментировал ответ Владимира Путина на его вопрос о Донбассе в ходе прямой линии.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Прилепин обратился к президенту в качестве советника главы ДНР и офицера армии Республики. Он рассказал о существующих в Донбассе опасениях, что украинские оккупанты начнут военную операцию во время чемпионата мира по футболу. Писатель попросил президента прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Путин выразил надежду на то, что нападения не произойдёт, однако отметил, что, в случае подобного развития событий, «последствия для украинской государственности будут серьёзными».

Прилепин заявил, что в словах Путина он услышал то, что и хотел.

«Первый ключевой момент — что в случае наступления Украина рискует потерять свою государственность. Второй ключевой момент — что народ Донбасса не запугать, он сделал свой выбор и не является избирателем киевской власти, что так или иначе подчёркивает легитимность выборов Донбасса. И третий пункт — Россия делает всё для того, чтобы ситуация не пошла по киевскому сценарию».

«Те вещи, которые мне важны, они прозвучали», — заключил писатель.

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Один комментарий»

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    nikolay 8 июня 2018 в 11:09 Ссылка Пометить
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    О наступлении ВСУ: “На Бога надейся, но и сам не плошай”. Подобные заявления были и раньше, но затем следовало: “Я никому ничего не обещал”.

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