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Путин о наступлении ВСУ в Запорожской области

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Путин о наступлении ВСУ в Запорожской области

Ни на одном из участков противник не смог достичь своих целей, даже используя стратегические резервы.

Потери ВСУ с 4 по 16 июня в результате наступления:

Танки – 186
ББМ – 418

Общее соотношение потерь около 1 к 10.

Атаки противника продолжаются прямо сейчас (сегодня противник активничал в районе Пятихаток на Ореховском направлении и в районе Урожайного на Вреьмевском выступе), шансов на успех у ВСУ, по мнению Путина, нет.

Трансляция боевых действий на Украине как обычно продолжается в Телеграм https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8426299.html
Метки: война на украине, вс рф, всу, Россия, Украина
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