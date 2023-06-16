Путин о наступлении ВСУ в Запорожской области
Путин о наступлении ВСУ в Запорожской области
Ни на одном из участков противник не смог достичь своих целей, даже используя стратегические резервы.
Потери ВСУ с 4 по 16 июня в результате наступления:
Танки – 186
ББМ – 418
Общее соотношение потерь около 1 к 10.
Атаки противника продолжаются прямо сейчас (сегодня противник активничал в районе Пятихаток на Ореховском направлении и в районе Урожайного на Вреьмевском выступе), шансов на успех у ВСУ, по мнению Путина, нет.
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Путин: Зеленский – не еврей, а позор еврейского народа
https://eadaily.com/ru/news/2023/06/16/putin-zelenskiy-ne-evrey-a-pozor-evreyskogo-naroda
Виктор → марина четыре часа назад к посту Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (по состоянию на 16 июня 2023 г.)
Разделить евреев на позорных и не позорных, — это высший уровень
Такое провернуть могут только они сами.
Лучше Виктора и не скажешь. По провернуть”.))