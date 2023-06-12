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Развитие Советов и отмирание социалистической демократии. Красный университет. М.В.Попов. 26.04.2023

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Лекцию в Красном университете на тему «Развитие Советов и отмирание социалистической демократии» прочитал Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор, президент Фонда Рабочей Академии. 26.04.2023.
Расписание занятий Красного университета: http://len.ru/univer.html
Все занятия текущего учебного года: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4SY8RwAlKFQBm4W3sB4Zn8

Звуковые дорожки видеоканала ФРА за текущий год: https://cloud.mail.ru/public/guy3/DQXH6ma7j

Товарищи рабочие, присылайте ваши видеоматериалы для публикации на видеоканале Фонда Рабочей Академии Рабочее ТВ главному редактору видеоканала на почту atypus@mail.ru

Как вступить в Рабочую партию России: http://www.r-p-w.ru/kak-vstupit-v-rabochuyu-partiyu-rossii.html
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=kIR_Iiq20qc
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