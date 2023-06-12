Развитие Советов и отмирание социалистической демократии. Красный университет. М.В.Попов. 26.04.2023
Лекцию в Красном университете на тему «Развитие Советов и отмирание социалистической демократии» прочитал Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор, президент Фонда Рабочей Академии. 26.04.2023.
Расписание занятий Красного университета: http://len.ru/univer.html
Все занятия текущего учебного года: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXnc70nN1sO4SY8RwAlKFQBm4W3sB4Zn8
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